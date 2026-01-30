okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kuhanje kave v dzezvi
Triki in nasveti

Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja

Si jutra ne predstavljate brez skodelice kave? Če želite, da je ta še bolj okusna, a se ob tem poskušate izogniti uporabi mleka ali sladkorja, ji dodajte cimet.

M.J.
30. 01. 2026 14.43

Marsikdo si jutra skorajda ne predstavlja brez skodelice kave. Ker je ta naravno grenkega okusa, ji v želji, da bi bila okusnejša in predvsem slajša, radi dodamo malo sladkorja in/ali mleka.  V primeru, da ste na dieti ali pa ste se odločili, da boste zmanjšali količino sladkorja, ki ga dnevno zaužijete, vam verjetno misel na grenko kavo najverjetneje ni najbolj po godu. A tudi za take odločitve obstaja rešitev! Kavi namesto sladkorja in mleka preprosto dodajte cimet.

Dobro kavo moramo znati tudi pravilno pripraviti
Preberi še Dobro kavo moramo znati tudi pravilno pripraviti

Cimet v kavi poskrbi za zanimiv okus, a to ni edini razlog, zakaj je dobro dodati to začimbo vaši jutranji kavi. Z dodatkom ščepca cimeta vaša kava ne bo samo okusnejša, ampak bo tudi bolj zdrava, saj redno uživanje cimeta prinaša številne koristi za zdravje. Cimet je namreč poln antioksidantov in pomaga telesu pri spopadanju s prostimi radikali. Raziskave so pokazale, da ima tudi protivnetne lastnosti.

Cimet najbolj efektivno deluje na organizem, če ga uživate zjutraj.
Cimet najbolj efektivno deluje na organizem, če ga uživate zjutraj. FOTO: Shutterstock

Kakšne so koristi uživanja kave s cimetom?

- Pomaga uravnavati krvni sladkor.

- Zmanjšuje željo po sladkem in blaži tek, zato je odlična izbira pri hujšanju.

- Izboljšuje kognitivne spodobnosti, krepi spomin in izboljšuje koncentracijo. Kot kažejo razsiskave, lahko že zgolj vonj cimeta pozitivno vpliva na delovanje možganov.

- Omili simptome ter pomaga pri prebolevanju prehlada ali gripe.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kako porabiti ostanke kave in kavno usedlino?
Preberi še Kako porabiti ostanke kave in kavno usedlino?
6 živil, ki vas bodo pozimi pogrela
Preberi še 6 živil, ki vas bodo pozimi pogrela

Povzeto po Bodieko.si; Metropolitan.si

kava cimet jutranja kava kava s cimetom
Sladice

Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu