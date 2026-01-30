Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja

Marsikdo si jutra skorajda ne predstavlja brez skodelice kave. Ker je ta naravno grenkega okusa, ji v želji, da bi bila okusnejša in predvsem slajša, radi dodamo malo sladkorja in/ali mleka. V primeru, da ste na dieti ali pa ste se odločili, da boste zmanjšali količino sladkorja, ki ga dnevno zaužijete, vam verjetno misel na grenko kavo najverjetneje ni najbolj po godu. A tudi za take odločitve obstaja rešitev! Kavi namesto sladkorja in mleka preprosto dodajte cimet.
Cimet v kavi poskrbi za zanimiv okus, a to ni edini razlog, zakaj je dobro dodati to začimbo vaši jutranji kavi. Z dodatkom ščepca cimeta vaša kava ne bo samo okusnejša, ampak bo tudi bolj zdrava, saj redno uživanje cimeta prinaša številne koristi za zdravje. Cimet je namreč poln antioksidantov in pomaga telesu pri spopadanju s prostimi radikali. Raziskave so pokazale, da ima tudi protivnetne lastnosti.
Kakšne so koristi uživanja kave s cimetom?
- Pomaga uravnavati krvni sladkor.
- Zmanjšuje željo po sladkem in blaži tek, zato je odlična izbira pri hujšanju.
- Izboljšuje kognitivne spodobnosti, krepi spomin in izboljšuje koncentracijo. Kot kažejo razsiskave, lahko že zgolj vonj cimeta pozitivno vpliva na delovanje možganov.
- Omili simptome ter pomaga pri prebolevanju prehlada ali gripe.
Povzeto po Bodieko.si; Metropolitan.si