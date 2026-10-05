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Peka palačink
Triki in nasveti

Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči

Vas vedno skrbi, kako bo izpadla prva palačinka? Spoznajte pomen temperature ponve in pravila priprave mase, ki zagotavljajo, da vam bodo uspele čisto vse palačinke – od prve do zadnje.

M.J.
05. 10. 2026 04.00
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Prva palačinka ima skorajda poseben status – pogosto jo spremlja prepričanje, da pač mora biti nekoliko slabša od vseh naslednjih. Včasih se prime ponve, drugič raztrga pri obračanju ali pa je na eni strani preveč pečena, na drugi pa še surova. A za to ni krivo nobeno 'prekletstvo' prve palačinke. Kot piše Tportal.hr, sta za uspešne palačinke od prve do zadnje zelo pomembna tako pravilen postopek priprave mase kot tudi sama peka palačink.

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Eden od preprostih trikov, ki lahko pripomore k bolj rahlim in prožnim palačinkam, je, da del mleka nadomestimo z mineralno vodo. Pri pripravi palačink pa je pomembnih tudi še nekaj drugih podrobnosti, med njimi tudi pravilna temperatura ponve.

Priprava palačink se vedno začne s pripravo testa, ki mora biti gladko in tako tekoče, da ga lahko brez težav vlijemo v ponev in razlijemo po njej.
Priprava palačink se vedno začne s pripravo testa, ki mora biti gladko in tako tekoče, da ga lahko brez težav vlijemo v ponev in razlijemo po njej. FOTO: Shutterstock

Mineralna voda za bolj rahle palačinke

Če želite preizkusiti preprost trik, del običajnega mleka pri pripravi palačink nadomestite z gazirano mineralno vodo. Ni treba pretiravati – dovolj je, da del tekočine zamenjate z mineralno vodo. Ogljikov dioksid v njej v maso vnese dodatne mehurčke, kar lahko prispeva k nekoliko lažji teksturi, palačinke pa so zato mehkejše in manj zbite. Vendar mineralna voda sama po sebi ni zagotovilo za popolne palačinke; pomembna je celotna priprava mase in peka.

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Masi dodajte malo maščobe in jo pustite počivati

Za bolj prožne palačinke lahko v maso vmešate eno do dve žlici stopljenega masla ali sončničnega olja. Pripravljene mase nato ne uporabite takoj, ampak jo pustite počivati približno 30 minut. V tem času se moka dobro navlaži, zato masa postane bolj gladka in jo je lažje enakomerno razliti po ponvi.

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Ponev mora biti dobro segreta

Ena najpogostejših napak peke palačink je, da maso vlijemo na premalo segreto ponev. Ta naj bo pred peko dobro segreta na srednje močnem ognju. Če je temperatura prava, najlažje preverimo tako, da na segreto ponev kanemo kapljico vode – če kapljica hitro 'švigne' čez površino, je ponev dovolj vroča.

Da palačinke ne bodo preveč mastne, moramo segreto ponev zgolj rahlo namastiti z maščobo – pomaga že zelo tanek sloj, ki ga lahko po ponvi razporedimo s papirnato brisačo.

Ko je temperatura prava, se masa začne skoraj takoj enakomerno peči. Palačinko obrnemo, ko se robovi začnejo sušiti in odstopati od ponve, površina pa ni več povsem tekoča.

V ponev hitro zlijemo zajemalko testa in ga z obračanjem ponve razlijemo v tanko, okroglo palačinko.
V ponev hitro zlijemo zajemalko testa in ga z obračanjem ponve razlijemo v tanko, okroglo palačinko. FOTO: Dreamstime

Torej, kaj je skrivnost prve palačinke?

Namesto da prvo palačinko že vnaprej namenimo za pokušino, poskrbimo za nekaj preprostih podrobnosti: del mleka nadomestimo z gazirano mineralno vodo, v maso dodamo malo maščobe, jo pred peko pustimo počivati in ponev dobro segrejemo. Prav kombinacija teh korakov je pomembnejša od enega samega 'čudežnega' trika.

In če prva palačinka kljub vsemu ne bo popolna? Nič hudega – pri peki palačink je nekaj vaje še vedno najboljši učitelj.

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Vir: Tportal.hr

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