Segedin golaž je ena tistih jedi, ki se še posebej priležejo v hladnejšem delu leta. Kombinacija mehke svinjine, kislega zelja in bogate omake je priljubljena klasika, ki jo običajno postrežemo s kosom svežega kruha, kuhanim krompirjem, žganci ali drugo prilogo. Za pripravo ne potrebujemo veliko sestavin, saj značilen okus jedi ustvarijo predvsem meso, kislo zelje, čebula in začimbe.
Preprost dodatek za še boljši segedin
Med osnovnimi sestavinami ima posebno pomembno vlogo mleta paprika, ki poskrbi za značilno rdečkasto barvo in poln okus. A če želimo segedin nekoliko nadgraditi, lahko poleg običajne sladke mlete paprike uporabimo še dimljeno mleto papriko. Ta jedi doda prijetno dimljeno aromo in globino okusa, zaradi katere bo segedin spominjal na jedi, pripravljene s prekajenim mesom, čeprav ga sploh ne bomo uporabili.
Sladke mlete paprike pri tem ni treba povsem nadomestiti. Najbolje je, da uporabimo kombinacijo obeh: na primer eno žlico sladke in polovico žlice dimljene mlete paprike za približno en lonec segedin golaža. Količino lahko prilagodimo svojemu okusu, saj ima dimljena paprika precej izrazito aromo. Vsekakor pa se držimo priporočila, da uporabimo več sladke kot pa dimljene paprike.
Pomembno je tudi, da paprike ne pražimo predolgo, saj lahko postane grenka. Ko prepražimo meso in čebulo, lonec za trenutek odstavimo z ognja, vmešamo obe vrsti paprike, vse skupaj hitro premešamo in hitro zalijemo s tekočino. Tako bomo ohranili njuno aromo in se izognili neprijetnemu grenkemu priokusu.
Še štirje nasveti za res dober segedin
Poleg prave izbire začimb lahko na končni okus segedina vpliva tudi nekaj preprostih korakov med pripravo. Čeprav jed ne zahteva zapletenih kuharskih postopkov, se splača vzeti nekaj dodatnih minut in posvetiti pozornost naslednjim podrobnostim.
1. Meso najprej dobro popečemo
Namesto da svinjsko meso zgolj podušimo, ga najprej popečemo v vročem olju ali masti, da se po površini lepo zapeče in dobi zlato rjavo barvo. Med pečenjem se razvijejo dodatne arome, ki pozneje obogatijo tudi omako. Meso po potrebi popečemo v več manjših porcijah, da se v loncu ne začne kuhati v lastnem soku.
2. Čebulo pražimo počasi
Čebula je pomembna osnova dobrega segedina, zato se z njenim praženjem ne mudi. Na zmernem ognju jo počasi pražimo, da se zmehča, postekleni in začne rahlo karamelizirati. Tako razvije prijetno sladkasto aromo, ki se lepo dopolnjuje s kislostjo zelja in polnim okusom svinjine.
3. Ne pozabimo na kumino
Kumina je klasična začimba, ki se odlično ujema tako s kislim zeljem kot s svinjskim mesom. Segedinu doda značilno aromatično noto, hkrati pa lepo dopolni okus drugih začimb. Dodamo jo zmerno, da ne prevlada nad sladko in dimljeno papriko ter drugimi sestavinami. Zadostuje že pol do največ ene žličke mlete kumine, po želji pa lahko uporabite tudi kumino v zrnju.
4. Segedin skuhamo že dan prej
Če imamo možnost, segedin pripravimo dan pred postrežbo. Podobno kot pri drugih enolončnicah se tudi pri tej jedi med počivanjem okusi še bolj povežejo, zato je jed naslednji dan še okusnejša. Pred postrežbo jo počasi in temeljito segrejemo ter po potrebi dodamo malo tekočine, če se je omaka med shranjevanjem preveč zgostila.
Za dober segedin torej ne potrebujemo dragih sestavin ali zapletenih kuharskih tehnik. Že z dodatkom dimljene mlete paprike in nekaj pozornosti pri pripravi mesa, čebule ter začinjanju jedi lahko ustvarimo še bolj poln in okusen segedin, ki bo na hladne dni teknil še toliko bolj.