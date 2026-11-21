Segedin golaž je ena tistih jedi, ki se še posebej priležejo v hladnejšem delu leta. Kombinacija mehke svinjine, kislega zelja in bogate omake je priljubljena klasika, ki jo običajno postrežemo s kosom svežega kruha, kuhanim krompirjem, žganci ali drugo prilogo . Za pripravo ne potrebujemo veliko sestavin, saj značilen okus jedi ustvarijo predvsem meso, kislo zelje, čebula in začimbe.

Skrivnost priprave popolnega segedin golaža je v sestavinah, piko na i naj bi dodalo predvsem dobro kislo zelje in mleta paprika.

Med osnovnimi sestavinami ima posebno pomembno vlogo mleta paprika, ki poskrbi za značilno rdečkasto barvo in poln okus. A če želimo segedin nekoliko nadgraditi, lahko poleg običajne sladke mlete paprike uporabimo še dimljeno mleto papriko. Ta jedi doda prijetno dimljeno aromo in globino okusa, zaradi katere bo segedin spominjal na jedi, pripravljene s prekajenim mesom, čeprav ga sploh ne bomo uporabili.

Sladke mlete paprike pri tem ni treba povsem nadomestiti. Najbolje je, da uporabimo kombinacijo obeh: na primer eno žlico sladke in polovico žlice dimljene mlete paprike za približno en lonec segedin golaža. Količino lahko prilagodimo svojemu okusu, saj ima dimljena paprika precej izrazito aromo. Vsekakor pa se držimo priporočila, da uporabimo več sladke kot pa dimljene paprike.

Pomembno je tudi, da paprike ne pražimo predolgo, saj lahko postane grenka. Ko prepražimo meso in čebulo, lonec za trenutek odstavimo z ognja, vmešamo obe vrsti paprike, vse skupaj hitro premešamo in hitro zalijemo s tekočino. Tako bomo ohranili njuno aromo in se izognili neprijetnemu grenkemu priokusu.