speštan mladi krompir
Triki in nasveti

Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja

Hrustljav zunaj, mehak znotraj in neverjetno preprost za pripravo - "speštan" mladi krompir je priloga, ki bo letos kraljevala na piknikih in domačih zabavah. Odlično se poda k jedem z žara, ribam ali osvežilnim poletnim omakam, navduši pa tudi z možnostmi različnih dodatkov.

M.J.
20. 05. 2026 19.00

Mladi krompir je ena najbolj priljubljenih sezonskih sestavin pozne pomladi in poletja. Namesto klasičnega kuhanega ali pečenega krompirja vse več ljubiteljev kuhanja prisega na tako imenovani zmečkani oziroma "speštani" mladi krompir, ki se v pečici zapeče do popolne hrustljavosti.

Priloga je pravi hit predvsem zaradi odlične kombinacije tekstur: notranjost ostane mehka in kremasta, robovi in zunanjost pa postanejo zlato zapečeni in hrustljavi. Poleg tega je priprava zelo preprosta, tako pripravljen krompir pa lahko z različnimi dodatki hitro prilagodimo svojemu okusu. Odlično se poda k jedem z žara, pečenemu mesu, ribam ali lahkotnim poletnim omakam, zato ni presenetljivo, da se mnogi nad njim navdušujejo in hitro postaja ena najbolj priljubljenih poletnih prilog.

"Speštan" mladi krompir postaja ultimativna zvezda vseh poletnih piknikov in družinskih kosil, saj navdušuje z mehko sredico in hrustljavo zapečeno skorjico. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 800 g mladega krompirja

- 3–4 žlice oljčnega olja

- sol in mleti poper (po okusu)

- svež peteršilj ali drobnjak

Priprava:

Mladi krompir dobro operemo (ne lupimo).

Očiščen krompir stresemo v lonec in ga zalijemo s hladno vodo. Dodamo sol in kuhamo toliko časa, dokler se gomolji ne zmehčajo in jih lahko prebodemo z vilicami (od 15 do 20 minut).

Odcejene krompirje razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Vsak krompir rahlo sploščimo oziroma "speštamo" s kozarcem ali tlačilko za pire krompir.

Vsak krompir potlačimo s kozarcem ali tlačilko za krompir. FOTO: Su.S.

Krompir pokapamo z oljčnim oljem ter začinimo s soljo in mletim poprom.

Pečemo približno 25–30 minut pri 220 stopinjah Celzija, da robovi postanejo zlato hrustljavi. Na polovici peke krompir po želji obrnemo.

Pred serviranjem potresemo s svežimi zelišči.

Lahko ga tudi posujete z naribanim sirom. FOTO: Shutterstock

Kako "speštan" mladi krompir še nadgraditi?

- Dodajte sveža zelišča, kot so rožmarin, timijan, drobnjak, peteršilj, origano. Zelišča dodajo svežino in še bolj poudarijo poletni značaj priloge.

- Tik pred koncem peke lahko krompir potresete z naribanim parmezanom, čedarjem, mocarelo, pekorinom ali kozjim sirom. Sir ustvari hrustljavo in bogato skorjico.

- Dodajte hrustljavo slanino, ki mladi krompir spremeni v pravo "comfort food" prilogo, ki se odlično poda k piknikom in jedem z žara.

- Za pikantno različico krompirju dodajte: dimljeno papriko, čili kosmiče, kajenski poper ali začimbne mešanice za žar. Tako bo priloga dobila nekoliko bolj izrazit okus.

Postrezite ga z omakami:

S smashed krompirjem se odlično ujemajo:

- česnov jogurtov dip,

- tatarska omaka,

- zeliščna skuta,

- pikantna majoneza,

- ali osvežilna jogurtova omaka z limono.

