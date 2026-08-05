Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete

Sočni, mehki in ravno prav čvrsti polpeti iz mletega mesa so priljubljena izbira za hitro kosilo, a marsikomu se zgodi, da po peki postanejo suhi, trdi ali celo razpadejo. Večina težavo rešuje z jajci, drobtinami in namočenim kruhom, obstaja pa še en preprost trik, ki ga številni danes znova odkrivajo – nariban krompir. Čeprav se morda sliši nenavadno, portal Krstarica navaja, da lahko prav krompir poskrbi, da bodo polpeti občutno bolj sočni, obenem pa bodo tudi lepo obdržali obliko.

Zakaj nariban krompir deluje?

Skrivnost se skriva v škrobu. Ta med peko nase veže vlago in pomaga, da sokovi ostanejo ujeti v mesu, zato polpeti ostanejo mehki in sočni tudi po toplotni obdelavi. Kot pojasnjuje kulinarični portal Serious Eats, na teksturo mletega mesa močno vpliva način zadrževanja vlage. Sestavine, ki vsebujejo škrob, pomagajo zmanjšati izgubo sokov med peko, zaradi česar je končni rezultat občutno bolj sočen. Nariban krompir ima še eno prednost – maso poveže povsem naravno, zato pogosto niti ni treba dodajati večje količine drobtin.

icon-expand Namesto dodajanja več sestavin, mešanici preprosto dodajte nariban krompir in dobili boste okusne polpete, ki so mehki, sočni in lepo držijo obliko. FOTO: Shutterstock

Kako ga uporabiti?

Za približno 500 gramov mletega mesa zadostuje en srednje velik krompir. Olupite ga in naribajte na drobno strgalo, nato pa ga dobro ožemite, da odstranite odvečno tekočino. Tako boste v maso dodali ravno prav škroba, ne da bi postala preveč mokra. Krompir nato zmešajte z mletim mesom, drobno sesekljano čebulo, česnom, soljo, poprom in drugimi začimbami po okusu. Pomembno je, da sestavine dobro premešate oziroma pregnetete s čistimi rokami, saj če niso združene, bodo polpeti med peko pokali in razpadli. Iz mase nato z mokrimi rokami oblikujte polpete in jih pred peko za približno 20 minut postavite v hladilnik. Kot navajajo pri America's Test Kitchen, krajši počitek mase izboljša povezanost sestavin in pomaga, da polpeti med peko bolje ohranijo obliko.

Še trije triki za popolne polpete

Poleg krompirja lahko na končni rezultat vpliva tudi način priprave. - Ne gnetite mase predolgo. Pretirano mešanje oziroma gnetenje povzroči, da se beljakovine v mesu preveč povežejo, zato postanejo polpeti bolj zbiti in manj mehki. - Polpetov ne pecite naravnost iz hladilnika. Če jih približno 20 minut pred pripravo pustite na sobni temperaturi, se bodo spekli bolj enakomerno. - Ponev naj bo dobro segreta. Polpete v obrokih specite v segreti in rahlo naoljeni ponvi, da se bodo lepo zapekli, ne pa dušili. - Polpetov med peko ne pritiskajte z lopatko. Tako iz njih iztisnete dragocene sokove, zaradi česar postanejo bolj suhi.

icon-expand Polpeti so odlična izbira za prav vse dni v tednu. FOTO: Profimedia

Ali potem jajca in drobtine niso več potrebni?

Ne nujno. Če pripravljate večjo količino mase ali uporabljate bolj pusto mleto meso, lahko jajce še vedno pomaga pri povezovanju sestavin. Tudi drobtine imajo svoje mesto, vendar z njimi ni dobro pretiravati, saj lahko vpijejo preveč vlage. Prav zato številni kuharji priporočajo, da del drobtin nadomestite z naribanim krompirjem ali pa uporabite kombinacijo obeh. Tako dobite polpete, ki so hkrati čvrsti, mehki in prijetno sočni.

Preprost dodatek, ki ga ima doma skoraj vsak, lahko torej naredi presenetljivo veliko razliko. Če boste naslednjič v maso za polpete dodali nariban krompir, boste hitro ugotovili, zakaj ta stari kuharski trik še danes velja za enega najboljših.

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