Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed

Včasih se zgodi nekaj nepričakovanega: glavna jed ostane v senci, vsi za mizo pa govorijo le o prilogi. Prav to se zgodi s tem receptom za krompir, ki je zunaj hrustljav, znotraj pa mehak in poln okusa. Če mislite, da ste že poskusili vse, vas bo ta priprava prijetno presenetila. Gre za preprosto, a izjemno učinkovito kombinacijo, ki združuje krompir, začimbe in pravi način peke. Rezultat je zlato zapečena skorjica, ki kar poklja pod zobmi, in mehka sredica, ki se dobesedno topi v ustih. To je tista priloga, ki jo gostje vedno znova pohvalijo in zanjo prosijo recept.

Zakaj je ta krompir tako poseben?

Ključ do popolnega krompirja ni v zapletenih sestavinah, temveč v tehniki. Krompir najprej na hitro pokuhamo, nato pa ga dobro osušimo in začinimo. Pri peki uporabimo dovolj maščobe in visoko temperaturo, da se ustvari tista popolna hrustljava skorjica. Dodatek česna, rožmarina ali timijana poskrbi za aromo, kanček masla ali olivnega olja pa za bogat okus. Če želite še korak dlje, lahko proti koncu peke dodate malo parmezana – rezultat je naravnost odličen.

Popoln je za nedeljsko kosilo.

Popoln pečen krompir (hrustljav zunaj, mehak znotraj)

Sestavine (za 4 osebe): - 1 kg krompirja (najbolje srednje velik, mokaste sorte) - 3–4 žlice olivnega olja - 2 žlici masla (po želji) - 3 stroki česna - 1 vejica rožmarina ali timijana - sol in poper po okusu - 2 žlici naribanega parmezana (po želji) Postopek: Krompir olupite (ali dobro operite, če boste pustili lupino) in ga narežite na večje kose ali krhlje. Krompir dajte v osoljeno hladno vodo in zavrite. Kuhajte približno 8–10 minut, da se robovi rahlo zmehčajo, sredina pa ostane čvrsta. Krompir odcedite in ga pustite nekaj minut, da para izhlapi. Nato ga rahlo pretresite v posodi, da se robovi nekoliko "razrahljajo" – tako bo kasneje še bolj hrustljav. Dodajte olivno olje, sol, poper, strt česen in zelišča. Dobro premešajte, da se krompir enakomerno obda z začimbami. Pečico segrejte na 220 stopinj Celzija. Krompir razporedite na pekač v eni plasti (zelo pomembno!) in ga pecite približno 30–40 minut. Na polovici peke krompir obrnite, da se enakomerno zapeče. Proti koncu peke dodajte koščke masla ali potresite s parmezanom. Pecite še 5 minut, da se ustvari zlata, hrustljava skorjica.

Kdaj ga postreči?

Ta krompir se poda skoraj k vsemu: - k mesnim jedem (piščanec, govedina, svinjina), - k ribam, - ali kot samostojna jed z osvežilno omako. Popoln je za nedeljsko kosilo, druženja ali pa kot hitra večerja, ko želite nekaj res dobrega brez zapletenega kuhanja.

Nasveti za popoln rezultat

Ne varčujte s prostorom v pekaču – krompir naj bo razporejen v eni plasti. Le tako bo postal res hrustljav. Če ga naložite preveč na kup, se bo bolj dušil kot pekel. Uporabite dovolj maščobe – brez tega ne bo prave skorjice. Ta recept je dokaz, da lahko tudi preprosta priloga postane zvezda obroka. Ko ga boste enkrat pripravili, bo redno na vašem jedilniku. Želite pripraviti neverjetno okusen in hrustljav mladi krompir? Preprosto sledite spodnjemu receptu!

