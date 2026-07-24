Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa

Polnjene paprike sodijo med najbolj priljubljene domače jedi, v zadnjih letih pa vse več ljudi namesto klasične priprave v loncu izbere peko v pečici. Tak način priprave je priljubljen predvsem zato, ker zahteva manj dela med kuhanjem, paprike ohranijo lepšo obliko, nadev ostane bolj čvrst, na vrhu pa se ustvari rahlo zapečena skorjica, ki jedi doda še več okusa. Poleg tega se med peko okusi intenzivneje povežejo, paprike pa dobijo prijetno sladkobo.

Čeprav je priprava na videz zelo preprosta, lahko že nekaj manjših napak vpliva na to, da paprike niso dovolj sočne, je riž preveč mehak ali pa se nadev spremeni v zbito maso. Če želite, da bodo polnjene paprike iz pečice vsakič uspele, se izognite naslednjim napakam.

icon-expand Za pripravo mesnega nadeva se vedno uporablja mleto meso, ki se mu dodajo čebula, riž, začimbe in po želji tudi jajce. FOTO: Shutterstock

1. Paprike napolnite preveč na tesno

Ena najpogostejših napak je, da paprike napolnimo povsem do vrha in nadev močno potlačimo. Med peko riž nabrekne, meso pa spusti sokove, zato se nadev razširi. Če zanj ni dovolj prostora, postane masa zbita in suha, v skrajnem primeru pa lahko nadev tudi začne lesti iz paprik ali pa celo povzroči, da paprike počijo. Nadev v paprike zato le rahlo naložite in ga ne tlačite. Prav tako pustite približno centimeter prostora do roba paprike, da se lahko sestavine med peko naravno razširijo. Da bo nadev zares sočen, lahko v maso dodate malo vode ali jušne osnove.

Za pripravo nadeva se največkrat uporablja mleto mešano meso. Pri tem je najbolje uporabiti mešanico, sestavljeno iz 80 odstotkov govedine in 20 odstotkov svinjine. Pa naj ne bo samo pusto meso, saj da maščoba mesu sočnost in tudi okus.

2. Omake je premalo ali pa je pregosta

Paradižnikova omaka pri polnjenih paprikah ni pomembna le zaradi okusa, ampak tudi zato, ker med peko ustvarja dovolj vlage. Če je omake premalo ali je pregosta, lahko paprika ostane nekoliko trša, nadev pa se začne izsuševati. Najbolje je, da je omake dovolj, da sega približno do polovice paprik. Če uporabljate zelo gost paradižnikov pire ali pasato, jo po potrebi razredčite z malo vode ali jušne osnove.

3. Paprike pečete odkrite

Marsikdo paprike od začetka do konca peče brez pokrova ali aluminijaste folije. Posledica je, da se vrh hitro izsuši, paprika se naguba, nadev pa izgubi del svoje sočnosti. Veliko boljši rezultat boste dosegli, če pekač prvih 30 do 40 minut pokrijete. V zadnjih 15 do 20 minutah pokrov odstranite, da se paprike lepo zapečejo in dobijo privlačno barvo.

icon-expand Paprike lahko pečemo v litoželezni posodi, v pekaču ali glineni posodi. FOTO: Shutterstock

4. Temperatura pečice je previsoka

Višja temperatura ne pomeni hitreje pripravljene jedi. Če paprike pečete pri 220 stopinjah Celzija ali več, se bodo na površini hitro zapekle, notranjost pa še ne bo dovolj mehka. Za najboljši rezultat pečico nastavite na približno 180 do 190 stopinj Celzija. Daljša in bolj "nežna" peka poskrbi, da se paprika zmehča, nadev pa ostane sočen.

5. Uporabite kuhan riž

Pri pripravi nadeva mnogi posežejo po že kuhanem rižu, ki je ostal od prejšnjega dne. To sicer ni napačno, vendar tak riž med peko vpije manj okusov in lahko postane preveč mehak oziroma kašast. Veliko boljša izbira je, da uporabite surov riž, ki ga pred tem le na hitro popražite skupaj s čebulo in česnom oziroma ga na kratko poparite. Med peko bo nato vsrkal sokove iz paprike, mesa in omake, zato bo nadev bistveno bolj okusen in prijetnejše teksture.

icon-expand Če želite, da bodo polnjene paprike še okusnejše, zadnjih nekaj minut vključite funkcijo žara. FOTO: Shutterstock

Dodaten trik, ki naredi veliko razliko

Če želite, da bodo polnjene paprike iz pečice še okusnejše, jih tik pred koncem peke premažite z malo oljčnega olja ali pa za zadnjih nekaj minut vključite funkcijo žara. Lupina se bo rahlo zapekla, dobila nežno karameliziran in nekoliko sladkast okus, ki ga pri klasičnih polnjenih paprikah, kuhanih v loncu, ni. Gre za preprost trik, ki jed dvigne na višjo raven in poskrbi, da bo naslednji pekač polnjenih paprik še hitreje izginil z mize.