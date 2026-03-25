Jajca kuhanje
Triki in nasveti

Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo

Naučite se, kako skuhati jajca brez pokanja in težav z lupljenjem. S temi enostavnimi nasveti boste vsakič dosegli popoln rezultat za zajtrk ali druge jedi.

M.J.
25. 03. 2026 04.00

Kuhanje jajc se zdi ena najpreprostejših stvari v kuhinji, a prav tu se pogosto skrivajo majhne napake, ki pokvarijo rezultat. Razpokana lupina, razlit beljak in neenakomerno kuhana sredica so največkrat posledica ene ključne napake: prevelike temperaturne razlike.

Dobra novica? Z nekaj preprostimi pravili lahko jajca vedno skuhate popolno – brez pokanja, brez stresa in brez nepotrebnega metanja hrane.

Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Preberi še Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji

Največja napaka: jajca v vrelo vodo

Ena najpogostejših napak je, da jajca damo neposredno v že vrelo vodo. Takšen temperaturni šok povzroči, da lupina poči, saj se notranjost jajca začne prehitro širiti.

Jajca zato vedno položite v posodo s hladno vodo in jih postopoma segrevajte do vretja. Tako se lupina in notranjost enakomerno segrevata, kar bistveno zmanjša možnost pokanja lupine. Če želite še boljši rezultat, lahko jajca pred kuhanjem nekaj minut pustite na sobni temperaturi, da se nekoliko ogrejejo.

Z upoštevanjem preprostih trikov in nasvetov lahko preprečite, da vam jajca med kuhanjem ne počijo. FOTO: Adobe Stock

Voda ne sme premočno vreti

Med kuhanjem jajc naj voda v kozici ne vre premočno, temveč naj rahlo brbota. Močni mehurčki lahko povzročijo, da se jajca v posodi bolj premikajo in udarjajo med sabo, kar lahko povzroči pokanje lupine.

Trik, ki ga morajo poznati vsi ljubitelji kuhanih jajc!
Preberi še Trik, ki ga morajo poznati vsi ljubitelji kuhanih jajc!

Ali pomagata sol in kis?

Dodajanje soli, kisa ali limoninega soka v vodo ne prepreči pokanja, lahko pa pomaga, če do tega vseeno pride. Ko v vodo med kuhanjem jajc dodamo malo soli, limoninega soka (ali žličko kisa), to pomaga, da se jajčni beljak hitreje strdi, če lupina poči. Tako se jajce zapečati in ne izteče, če lupina slučajno poči. Poleg tega kislina tudi olajša lupljenje kuhanih jajc, ker zmanjša oprijem jajčne membrane na beljak.

Tako boste kuhana jajca brez težav olupili
Preberi še Tako boste kuhana jajca brez težav olupili

Preskakovanje hlajenja

Po kuhanju mnogi jajca pustijo v vroči vodi, kar pomeni, da se še naprej kuhajo. Rezultat je pretrd rumenjak in težavno lupljenje.

Jajca zato takoj po kuhanju prestavite v hladno vodo ali pod tekočo mrzlo vodo za 5–10 minut. To ne le ustavi kuhanje, ampak tudi pomaga, da se lupina lažje odstrani.

Poskrbimo tudi, da so jajca med kuhanjem popolnoma pokrita z vodo. FOTO: iStockphoto

Dodatni nasveti, ki preprečijo pokanje jajc

Ne prenapolnite lonca: jajca naj imajo dovolj prostora, da se ne zaletavajo in pokajo.

Da se jajca ob stiku z dnom posode ne poškodujejo, uporabite žlico, cedilko ali kuhinjsko mrežico, da jih nežno spustite v vodo.

Majhen trik z iglo: nekateri kuharski mojstri priporočajo, da na širšem delu jajca naredite majhno luknjico – tako para lažje uide in zmanjša pritisk v lupini.

Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Preberi še Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo

Ko se držite vseh zgoraj opisanih priporočil, bodo jajca vedno uspela – lupina bo ostala cela, rumenjak popoln, lupljenje pa povsem enostavno.

kuhanje jajc kuhana jajca kuhanje jajc triki preprečevanje pokanja jajc
Zdravo in vegi

Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh