Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo

Kuhanje jajc se zdi ena najpreprostejših stvari v kuhinji, a prav tu se pogosto skrivajo majhne napake, ki pokvarijo rezultat. Razpokana lupina, razlit beljak in neenakomerno kuhana sredica so največkrat posledica ene ključne napake: prevelike temperaturne razlike. Dobra novica? Z nekaj preprostimi pravili lahko jajca vedno skuhate popolno – brez pokanja, brez stresa in brez nepotrebnega metanja hrane.

Največja napaka: jajca v vrelo vodo

Ena najpogostejših napak je, da jajca damo neposredno v že vrelo vodo. Takšen temperaturni šok povzroči, da lupina poči, saj se notranjost jajca začne prehitro širiti. Jajca zato vedno položite v posodo s hladno vodo in jih postopoma segrevajte do vretja. Tako se lupina in notranjost enakomerno segrevata, kar bistveno zmanjša možnost pokanja lupine. Če želite še boljši rezultat, lahko jajca pred kuhanjem nekaj minut pustite na sobni temperaturi, da se nekoliko ogrejejo.

Voda ne sme premočno vreti

Med kuhanjem jajc naj voda v kozici ne vre premočno, temveč naj rahlo brbota. Močni mehurčki lahko povzročijo, da se jajca v posodi bolj premikajo in udarjajo med sabo, kar lahko povzroči pokanje lupine.

Ali pomagata sol in kis?

Dodajanje soli, kisa ali limoninega soka v vodo ne prepreči pokanja, lahko pa pomaga, če do tega vseeno pride. Ko v vodo med kuhanjem jajc dodamo malo soli, limoninega soka (ali žličko kisa), to pomaga, da se jajčni beljak hitreje strdi, če lupina poči. Tako se jajce zapečati in ne izteče, če lupina slučajno poči. Poleg tega kislina tudi olajša lupljenje kuhanih jajc, ker zmanjša oprijem jajčne membrane na beljak.

Preskakovanje hlajenja

Po kuhanju mnogi jajca pustijo v vroči vodi, kar pomeni, da se še naprej kuhajo. Rezultat je pretrd rumenjak in težavno lupljenje. Jajca zato takoj po kuhanju prestavite v hladno vodo ali pod tekočo mrzlo vodo za 5–10 minut. To ne le ustavi kuhanje, ampak tudi pomaga, da se lupina lažje odstrani.

Dodatni nasveti, ki preprečijo pokanje jajc

Ne prenapolnite lonca: jajca naj imajo dovolj prostora, da se ne zaletavajo in pokajo. Da se jajca ob stiku z dnom posode ne poškodujejo, uporabite žlico, cedilko ali kuhinjsko mrežico, da jih nežno spustite v vodo. Majhen trik z iglo: nekateri kuharski mojstri priporočajo, da na širšem delu jajca naredite majhno luknjico – tako para lažje uide in zmanjša pritisk v lupini.

Ko se držite vseh zgoraj opisanih priporočil, bodo jajca vedno uspela – lupina bo ostala cela, rumenjak popoln, lupljenje pa povsem enostavno.