Pire krompir mešalnik
Triki in nasveti

Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti

Kuhanje ni nujno zapleteno, z nekaj preprostimi spremembami lahko prihranite čas, denar in tudi težave. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj najbolj priročnih kuharskih trikov vseh časov, od najboljšega izkoristka ostankov pice do porabe ponesrečenega biskvita in priprave popolnega poširanega jajca.

M.J.
19. 01. 2026 16.04
Bananin kruh
Bananin kruh FOTO: iStockphoto

Uporabite prezrele banane za pripravo slastnega kolača

Prezrele banane so idealne za peko, saj so slajše in jih tudi lažje pretlačimo kot povsem zrele ali pa premalo zrele banane. Bananin kruh je odličen način uporabe takšnega sadja. Osnovni recept najdete TUKAJ, kolaču pa pa lahko po želji dodate tudi poljubne začimbe, koščke čokolade in/ali nasekljane oreščke. 

Uporabite vodo od kuhanja zelenjave za pripravo omak

Sok, ki se med peko izteka iz mesa, najverjetneje že uporabljate za pripravo omak, velikokrat pa verjetno pozabite, da lahko omako izboljšate tudi z dodatkom vode, v kateri kuhate zelenjavo. Slednja ne poskrbi samo za okus, ampak omaki dodate tudi dodatna hranila.  

Dodajte jedilni kvas za prijeten okus po siru in oreščkih

Prehranski oziroma jedilni kvas je odličen način za dodajanje bogatega 'sirastega' okusa jedem brez mlečnih izdelkov. Pravzaprav so ti kosmiči nepogrešljiva sestavina veganske in vegetarijanske kuhinje, odlično pa se obnesejo tudi za dodajanje okusa umami juham, solatnim prelivom, pomakam in omakam. 

Ledene kavne kocke
Ledene kavne kocke FOTO: Shutterstock

Izdelajte si ledene kavne kocke

Ta nasvet je bistven za ljubitelje ledene kave, ki ne želijo, da se jim priljubljena kofeinska pijača razvodeni. Pripravite svežo kavo (tako močno, kot jo imate radi), prelijte jo v posodo za ledene kocke, ohladite in zamrznite. Zamrznjene kocke kave dodajte poljubnemu hladnemu kavnemu napitku ali jih zmešajte z mlekom, da pripravite ledeni latte.

PREBERITE TUDI: Kako pripraviti ostanke kave in kavno usedlino

Slanim jedem dodajte sladkor, sladkim pa sol

Morda se zdi, da je dodajanje sladkorja slanim jedem in soli sladkim jedem nenavadno, vendar je to odličen trik za uravnoteženje okusov. Sladkor ublaži kislost sestavin, kot je na primer paradižnik v omakah za testenine. Pri peki lahko ščepec soli pomaga poudariti okuse, karameli ali čokoladi pa doda prijeten slani pridih.

PREBERITE TUDI: Pita s slano karamelo in čokoladno kremo

Testenine z lečo in korenčkom
Testenine z lečo in korenčkom FOTO: Shutterstock

Povečajte količino obrokov z dodatkom leče

Recept na fotografiji: Testenine z lečo in korenčkom

Če kuhate z omejenimi sredstvi, lahko z lečo hitro in enostavno povečate količino obrokov. Okusna in poceni stročnica je poleg tega tudi dober vir vlaknin in beljakovin. S stročnicami lahko obogatite mesne ali zelenjavne omake, juhe, enolončnice in solate ter tako poskrbite, da so obroki veliko bolj nasitni in hranljivi. Če imate časovno stisko, je konzervirana leča odlična sestavina, ki jo imate lahko vedno pri roki za hitro pripravo obrokov. 

Pečena jajca s paradižnikom v pekaču za mafine
Pečena jajca s paradižnikom v pekaču za mafine FOTO: Dreamstime

Pekač za mafine uporabljajte tudi za pripravo drugih jedi

Se tudi vam nekje v kuhinjski omari skriva pekač za mafine, ki čaka, da ga boste po dolgem času spet uporabili? Če ga navadno vedno uporabite zgolj za peko mafinov ali kakšnih drugih sladkih kolačkov, potem je čas, da priljubljen pekovski pripomoček uporabite tudi za pripravo drugih jedi. V njem lahko pripravite okusen zajtrk, čudovito krompirjevo prilogo ali pa spečete okusne ovsene posodice, ki predstavljajo osnovo za najrazličnejše zdrave nadeve. Nekaj odličnih idej za uporabo pekača za mafine boste našli TUKAJ

Uporabite kruh, da preprečite sprijemanje sladkorja

Če je sladkor (zlasti rjavi) dolgo časa shranjen v isti posodi, se sčasoma sprime v trde grudice, ki otežujejo njegovo uporabo. Vendar obstaja zelo enostaven in učinkovit način za njegovo hitro zmehčanje: v zaprto posodo s sladkorjem preprosto dodajte rezino kruha. Kruh bo hitro absorbiral vlago iz sladkorja, zato bo ta ponovno postal mehak. Enaka tehnika se obnese tudi v primeru, če želite zmehčati trde piškote.

Jajce v vodi
Jajce v vodi FOTO: Profimedia

Enostavno preverite, če so jajca v hladilniku še užitna

Če želite preveriti, ali so jajca še užitna, napolnite skledo s hladno vodo in poskusite s "testom plavanja". Če jajce potone na dno in tam popolnoma miruje v horizontalnem položaju, to pomeni, da je sveže. Če se jajce dotika dna, a se pri tem postavi v pokončen položaj,  to pomeni, da ni tako sveže, vendar je še vedno povsem užitno. V primeru, da jajce v vodi plava, pa to pomeni, da so se v njem začeli proizvajati plini, ki ga dvigujejo na površje vode, in da se je najverjetneje že pokvarilo.

Črni gozdiček v kozarcu
Črni gozdiček v kozarcu FOTO: Shutterstock

Preoblikujte slaščičarske neuspehe

Recept na fotografiji: Črni gozdiček v kozarcu

Ne skrbite, če se vam je biskvit, ki ste ga spekli za torto ali pecivo, malce ponesrečil. Preprosto ga namesto za torto ali pecivo uporabite za kaj drugega: lahko pripravite sladke kroglice, cake popse in čokoladne lučke ali pa biskvit preprosto narežete oziroma natrgate na manjše kose in ga uporabite za pripravo sladice v kozarcu.  

PREBERITE TUDI: Sočen in rahel tortni biskvit, ki ne 'pade dol'

Uporabite električni mešalnik za pripravo pire krompirja

Če želite, da bo pire zelo rahel in gladek, potem ga boste morali dobro premešati. Pri tem si lahko pomagate z ročnim električnim mešalnikom. Kuhanemu in odparjenemu krompirju najprej dodajte zmehčano maslo in ga dobro pretlačite. Zatem začnite z mešanjem in postopnim prilivanjem polovice vročega mleka. Med mešanjem prilijte še toliko mleka, da dobite povsem gladek in kremast pire, ki ga na koncu samo še začinite po okusu. 

Pri pogrevanju ostankov pice uporabite vodo

Oživite ostanke izsušene pice tako, da jo v mikrovalovni pečici segrejete s skodelico vode. Ko voda izhlapeva, se v mikrovalovni ustvari vlaga, ki rehidrira suho skorjico in vam ponovno zagotovi sočen in okusen kos pice. 

Poširana jajca na kruhu s holandsko omako
Poširana jajca na kruhu s holandsko omako FOTO: Profimedia

Poširajte jajca s pomočjo folije za živila

Recept na fotografiji: Poširana jajca na kruh s holandsko omako

Če se vaši poskusi poširanja jajc vedno končajo s polomijo, naslednjič preizkusite trik s folijo za živila. V manjšo skledico položite kos folije, rahlo naoljite notranjost in vanjo previdno ubijte jajce. Zberite robove folije in jih previdno zavežite, da nastane neprepustna vrečica. Previdno jo položite v vrelo vodo in jajce kuhajte od dve do štiri minute, odvisno od njegove velikosti. Ko boste odstranili folijo, boste dobili popolno kuhano poširano jajce, ki ga lahko uporabite za pripravo okusnih solat in slastnih sendvičev. 

Povzeto po Msn.com

