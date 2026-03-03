Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja

Kot navaja net.hr , številni gospodinjski aparati obljubljajo hitrejšo pripravo obrokov, od fritez na vroč zrak do počasnih kuhalnikov. A med vsemi možnostmi se prav mikrovalovna pečica izkaže kot ena najbolj ekonomičnih in učinkovitih naprav v kuhinji . Pogosto jo povezujemo le s pogrevanjem ostankov in odmrzovanjem, vendar strokovnjaki poudarjajo, da lahko v njej pripravite presenetljivo širok nabor jedi, in to z minimalno porabo energije.

Kaj kuhati v 'air fryerju'? 8 stvari, za katere je cvrtnik odlična izbira

Preberi še Kaj kuhati v 'air fryerju'? 8 stvari, za katere je cvrtnik odlična izbira

Strokovnjaki za prehrano, ki jih povzema net.hr , izpostavljajo, da je mikrovalovna pečica izjemno poceni za uporabo, saj porabi bistveno manj energije kot klasična pečica . Zaradi kratkega časa delovanja in visoke učinkovitosti je idealna za vsakodnevno pripravo obrokov.

Kot poroča net.hr , mikrovalovna pečica z visoko močjo porabi približno en kilovat na uro , kar pomeni strošek le nekaj deset centov. Ključno pa je to: mikrovalovna pečica skoraj nikoli ne deluje celo uro. Večina jedi se pripravlja ali pogreva 2–10 minut, kar pomeni porabo približno 0,03–0,15 kWh, torej je strošek le nekaj centov. Za manjše porcije in kratko pripravo je mikrovalovna pečica nedvomno energetsko učinkovitejša od klasične pečice, ki se segreva dlje časa in tudi porabi več energije.

Za kuhanje na pari zelenjavo narežete na enako velike kose, dodate dve žlici vode, pokrijete posodo in kuhate, dokler ne postane mehka. Brokoli, cvetača, grah in korenje so še posebej primerni za to metodo. Pomembno je, da zelenjave ne prekuhate – raje začnite s krajšim časom in po potrebi podaljšajte pripravo, da ohranite barvo, teksturo in hranilne snovi.

- hitro "pečen" krompir (pred tem ga prebodite z vilicami).

- popečene oreščke ali semena (v krajših intervalih in z vmesnim mešanjem),

- stopljeno čokolado (v krajših intervalih in z vmesnim mešanjem),

Mikrovalovna pečica ni omejena le na pogrevanje. V njej lahko pripravite:

Pri segrevanju vedno uporabljajte posodo, primerno za mikrovalovno pečico, ter živila po potrebi premešajte ali obrnite, da se segrejejo enakomerno.

Ena najpogostejših napačnih predstav je, da mikrovalovna pečica zmanjšuje hranilno vrednost hrane . To ni nujno res, pod pogojem, da hrane ne prekuhamo. Ker se hrana v mikrovalovni pečici segreva zelo hitro, se hranilne snovi pogosto ohranijo bolje kot pri drugih metodah kuhanja.

Pogrevanje hrane – da ali ne?

Preberi še Pogrevanje hrane – da ali ne?

Kljub vsestranskosti obstajajo živila, ki jih v mikrovalovni pečici ne smemo pripravljati:

- česen, ki lahko zaradi hitrega in neenakomernega segrevanja postane grenak in izgubi aromo,

- čaj in kava, saj se pri pogrevanju okus hitro poslabša, napitek pa lahko postane "ploščat" ali celo rahlo zažgan,

- cela jajca v lupini, ker lahko eksplodirajo (para se med segrevanjem ujame v notranjosti in povzroči pokanje ter nered v pečici),

- živila z zaprto lupino ali kožo (npr. cel krompir, paradižnik ali hrenovke brez zarez), saj lahko zaradi pritiska počijo – pred segrevanjem jih vedno prebodite,

- kovinske posode ali aluminijasta folija, ker lahko povzročijo iskrenje in poškodujejo napravo.

Mikrovalovna pečica je tako eden najbolj podcenjenih kuhinjskih pripomočkov. Ob pravilni uporabi omogoča hitro, zdravo in cenovno ugodno pripravo obrokov, hkrati pa zmanjšuje porabo energije in čas, ki ga preživite v kuhinji.