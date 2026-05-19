Ocvrti bezgovi cvetovi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici

Pripravite si eno najokusnejših pomladnih jedi - ocvrte bezgove cvetove. Odlični so kot prigrizek ali sladica. Preberite si tri različne recepte za pripravo testa: klasičnega, z dodatkom piva ali po japonskem navdihu. Uživajte v spomladanskih okusih!

M.J.
19. 05. 2026 14.16

Ko zadiši bezeg, se začne sezona ene najbolj nostalgičnih spomladanskih dobrot – ocvrtih bezgovih cvetov. Gre za jed, ki so jo rade pripravljale že naše babice, danes pa doživlja pravi kulinarični preporod. Čeprav je jed zelo preprosta, očara z neustavljivim vonjem, hrustljavo teksturo in prav posebnim, nežnim okusom. Idealna je kot prigrizek ali sladica, ki jo postrežemo s sladkorjem v prahu, medom ali sadno omako.

Za pripravo ocvrtih bezgovih cvetov ne potrebujemo veliko – le nekaj osnovnih sestavin in dobro razcvetene bezgove cvetove, nabrane stran od cest in onesnaženja. Pred uporabo jih ne peremo, ker bi s tem odstranili koristen cvetni prah. Najbolje je, da jih zgolj nežno otresemo, da odstranimo morebitne žuželke, a ohranimo čim več dragocene arome. Ključno vlogo pa seveda igra testo, v katero pomočimo cvetove. Prav tu lahko ustvarjalno zavijemo z različnih poti – od klasičnega do bolj sodobnega pristopa.

Zlato rjavo ocvrti cvetovi so brezčasna pomladna poslastica. FOTO: Adobe Stock

Tri različice testa za ocvrti bezeg

Klasično testo kot za palačinke

To je najbolj tradicionalen način priprave. Testo je nekoliko gostejše od tistega za palačinke, običajno iz jajc, mleka, moke in pogosto tudi šilca žganja. Cvetove preprosto pomočimo in ocvremo v olju, dokler niso zlato zapečeni. Jed je rahla, z nežnim okusom, ki poudari aromo bezga. Ponudimo jo lahko kot slano ali sladko različico.

Sestavine za testo:

- 1 jajce
- 2 dl mleka
- 150 g moke
- ščepec soli
- šilce žganja

Navedene sestavine dobro premešamo, da dobimo povsem gladko in malce gostejšo maso, kot za palačinke. Pustimo, da masa počiva 30 minut. 

V pripravljeno maso pomaamo bezgove cvetove in jih zlato rjavo ocvremo v segretem olju (ali masti). Ocvrte cvetove postrežemo še tople, pred serviranjem pa jih po želji potrosimo s sladkorjem v prahu. 

Ocvrte bezgove navadno pred serviranjem potrosimo s sladkorjem v prahu, lahko pa jih postrežemo tudi s kepico vanilijevega sladoleda. FOTO: Adobe Stock

Testo z dodatkom piva

Pivo poskrbi za zračnost in dodatno hrustljavost. Rahli mehurčki v testu ustvarijo posebno teksturo, končni rezultat pa je nekoliko bolj izrazit po okusu – idealen za ljubitelje intenzivnejših jedi. Uporabite lahko svetlo ali temno pivo, odvisno od želenega okusa.

Sestavine za testo:

- 200 g moke
- ščepec soli
- 2,5 dl piva (svetlo ali temno)
- 3 jajca

Iz jajc, moke, piva in soli zamesimo gladko testo, ki ga pustimo počivati približno 30 minut. 

Nadaljnji postopek priprave ocvrtih cvetov je enak kot pri testu za palačinke. 

Tempura – japonski pridih

Za tiste, ki imate radi lahkotnost in izjemno hrustljavost, je tempura odlična izbira. Testo, pripravljeno iz ledeno hladne vode (najboljše kar gazirane), moke in jajca omogoča hitro cvrtje brez težkega občutka. Rezultat so hrustljavi cvetovi z izjemno nežno notranjostjo – prava spomladanska poslastica z azijskim pridihom. Za razliko od testa za palačinke, ki mora pred uporabo malo 'odležati', to ne velja za tempuro, zato testo pripravimo vedno tik preden se lotimo cvrtja cvetov.

Sestavine za testo:

- 1 jajce
- 250 ml ledeno hladne mineralne vode
- 125 g moke
- 1/2 žličke sode bikarbone
- 1/2 žličke pecilnega praška
- ščepec soli
- 1 vrečka vanilijevega sladkorja (po želji)

Jajce rahlo stepemo in ga zmešamo z mineralno vodo. 

Suhe sestavine zmešamo posebej in jih nato v nekaj obrokih vmešamo v tekoče sestavine. Mase za tempuro ne smemo predolgo mešati, ampak samo toliko, da se sestavine združijo. V masi so zato lahko tudi kakšne manjše grudice. 

Nadaljnji postopek priprave ocvrtih cvetov je enak kot pri testu za palačinke. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
