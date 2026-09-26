Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave

Gob pred paniranjem ne perite

Čeprav se zdi logično, da bi gobe pred pripravo oprali pod tekočo vodo, tega pri marelah raje ne počnite. Gobe so namreč porozne in hitro vpijejo vodo. Če jih boste pred paniranjem namočili ali temeljito oprali, bodo vsebovale še več vode in posledično vlage, zaradi česar bo težje doseči lepo hrustljavo panado. Marele zato pred pripravo raje nežno očistite s čopičem, papirnato brisačko ali jih po potrebi obrišite z rahlo vlažno krpo. Odstranite morebitne ostanke zemlje in druge nečistoče, nato pa jih lahko pripravite za paniranje.

icon-expand Pri paniranju lahko gobam dodate tudi ščepec začimb, ki poskrbijo za še boljši okus in aromo. FOTO: Shutterstock

Dodatki, ki poskrbijo za še boljši okus

Marele imajo zelo prijeten, nežen gobji okus, ki pa ga lahko s pravimi dodatki še nekoliko poudarimo. Poleg soli lahko pri paniranju uporabite malo česna v prahu in timijana. Timijan se namreč odlično poda h gobam in njihov okus lepo dopolni, ne da bi ga povsem prekril. Mleti česen in timijan lahko dodate kar v razžvrkljana jajca, saj bodo gobe tako najlažje navzele njun okus. Če imate svež timijan, ga lahko drobno sesekljate in dodate jajcem. Druga možnost je, da zelišča in začimbe vmešate neposredno v drobtine. Tudi pri drobtinah imate precej možnosti za ustvarjanje različnih okusov. Dodate jim lahko na primer malo sveže naribanega parmezana ali nadrobljene ocvrte čebule, ki bo poskrbela za dodaten okus in zanimivo teksturo.

Podroben recept za pripravo ocvrtih marel si lahko ogledate TUKAJ.

Pri tem pa nikakor ne uporabite vseh dodatkov hkrati. Ravno nasprotno – izberite eno ali dve kombinaciji in jih prilagodite svojemu okusu. Enkrat lahko marele pripravite s timijanom in česnom, naslednjič pa na primer poskusite kombinacijo timijana in ocvrte čebule. Tako lahko iz iste osnovne jedi vsakič ustvarite nekoliko drugačen okus.

Pomembna je tudi pravilna temperatura cvrtja

Pri pripravi divjih gob pa ni pomembna samo hrustljavost, temveč tudi dobra toplotna obdelava. Marele morajo biti pred zaužitjem ustrezno toplotno obdelane, zato jih ne cvrite na previsoki temperaturi samo zato, da bi čim hitreje dobile zlato skorjico. Zato je zelo pomembno, da olje ni prevroče. Če bo temperatura previsoka, se bo panada hitro zapekla in postala temno rjava, notranjost gobe pa se medtem še ne bo ustrezno toplotno obdelala. Pri cvrtju marel namreč želimo doseči popolno ravnovesje: zlato in hrustljavo ocvrto panado ter mehko, primerno toplotno obdelano gobo. Ko se boste torej prihodnjič lotili cvrtja marel, pazite, da ogenj oziroma temperatura ne bosta nastavljena previsoko. Če se panada začne zelo hitro temniti, temperaturo nekoliko zmanjšajte. Počasnejše in enakomernejše cvrtje bo pripomoglo k precej boljšemu končnemu rezultatu.

icon-expand Ocvrte marele postrezite še vroče, ko je panada najbolj hrustljava. FOTO: Shutterstock

Ocvrte marele za nekaj trenutkov odložite na papirnato brisačko, da ta vpije odvečno maščobo, nato pa jih postrezite čim prej. Pri tem jih ne zlagajte eno na drugo, saj se bo zaradi pare panada v tem primeru hitreje zmehčala. Ocvrte gobe postrezite še vroče, ko je panada najbolj hrustljava. Tako pripravljene so odlične kot samostojna jed, lahko pa jih ponudite tudi s svežo solato ali najljubšo omako.