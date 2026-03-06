okusno.je
Testo pripravite enkrat, nato pa ga lahko hranite v hladilniku do sedem dni.
Triki in nasveti

'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice

Odlično testo, ki ga pripravite enkrat, nato pa ga lahko hranite v hladilniku do sedem dni. Brez jajc in brez mleka, iz njega pa lahko naredite številne okusne jedi.

M.J.
06. 03. 2026 04.00

Vsi vemo, kako je s kvašenim pecivom – dokler je toplo, je rahlo in mehko, ko pa se ohladi, postane trdo in suho. Kot poroča Krstarica, pa je testo brez jajc in mleka, ki vam ga razkrivamo v nadaljevanju, povsem druga zgodba. Predvsem pa je zelo uporabno, saj ga le enkrat zamesite, nato pa ga preprosto shranite v vrečko in pustite v hladilniku.

Testo na hladnem počasi vzhaja in lahko počaka več dni, oziroma dlje kot stoji, bolj mehko in okusno postane. Ko ga potrebujete, preprosto odrežete kos in ga uporabite za pripravo pice, rogljičkov ali pa iz njega spečete okusne lepinje.

Zanj ne potrebujete niti kapljice mleka ali jajc, rezultat pa je mehko in voljno testo, iz katerega lahko pripravite skoraj vse – od rogljičkov do kruha in domače pice, poroča Krstarica.

Testo pripravite enkrat, nato pa ga lahko hranite v hladilniku do sedem dni. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 500 g moke

- 250 ml mlačne vode

- 100 ml olja

- 1 čajna žlička soli

- 1 pecilni prašek

Priprava:

V posodi zmešamo moko, sol in pecilni prašek. Dodamo olje in mlačno vodo ter sestavine dobro pregnetemo, da dobimo povsem gladko, mehko in voljno testo, ki se ne lepi na roke. Če je testo pretrdo, postopoma dodamo še malo vode.

Ugneteno testo položimo v vrečko za živila ali pa ga zavijemo v prozorno folijo in shranimo v hladilnik. Lahko ga uporabimo takoj, še boljše pa je, če počiva vsaj eno uro.

Ker testo ni tako prožno kot klasično, si pri oblikovanju pomagamo z valjarjem, ki ga rahlo pomokamo.
Ker testo ni tako prožno kot klasično, si pri oblikovanju pomagamo z valjarjem, ki ga rahlo pomokamo. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko pripravite iz tega testa?

Rogljičke – testo razvaljajte, narežite na trikotnike, poljubno nadevajte z marmelado, namazom, sirom in/ali šunko, zvijte v rogljičke in pecite pri 200 stopinjah Celzija približno 15 minut.

Pico – tanko razvaljajte, poljubno obložite in pecite pri 220 stopinjah Celzija približno 12 minut.

Pogačice – testo malce debelejše razvaljajte, nato pa iz njega izrežite kroge, jih premažite z oljem in pecite pri 200 stopinjah Celzija približno 15 minut.

Polnjeni žepki ali calzone - testo razvaljajte, napolnite z zelenjavo, gobami ali sirom, prepognite in specite.

Grisini ali palčke - tanko razvaljano testo narežite na trakove, posujte s soljo, sezamom ali rožmarinom in specite kot hrustljav prigrizek.

Tanki kruhki (flatbread) - lahko jih spečete v ponvi ali pečici ter uporabite kot osnovo za sendviče ali prilogo k juham.

Koristni nasveti za popolno testo

1. Ne pretiravajte z moko

Če med gnetenjem dodate preveč moke, bo testo trše. Raje naj bo nekoliko mehkejše, saj se bo po počivanju v hladilniku še utrdilo in postalo bolj voljno za oblikovanje.

2. Dobro ga pregnetite

Testo naj bo gladko, mehko in elastično. Gnetite vsaj 5–7 minut, da se sestavine lepo povežejo in razvije struktura, ki bo poskrbela za mehkobo po peki.

3. Počitek izboljša teksturo

Čeprav je testo uporabno takoj, sta okus in struktura boljša, če počiva vsaj eno uro. Daljše mirovanje v hladilniku pripomore k še mehkejšemu rezultatu.

4. Shranjujte nepredušno

Zrak je največji sovražnik takšnega testa. Če vrečka ni dobro zaprta, se lahko površina izsuši in naredi skorjo.

5. Pred uporabo ga ogrejte

Vedno ga 10–15 minut pred pripravo vzemite iz hladilnika. Hladno testo se težje razvalja in lahko poka.

6. Prilagodite debelino glede na namen

Za pico in rogljičke naj bo testo tanko razvaljano, za lepinje in pogače nekoliko debelejše. Debelina močno vpliva na končno teksturo.

7. Pazite na čas peke

Ker testo ne vsebuje jajc in mleka, se lahko nekoliko hitreje izsuši. Pecite ga le toliko časa, da dobi zlato barvo, ne predolgo.

