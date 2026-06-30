Ne zavrzite tega dela jagod: iz njega lahko pripravite odličen domač sirup

Gre za enega tistih kuhinjskih nasvetov, s katerim lahko zmanjšamo količino zavržene hrane in hkrati ustvarimo aromatičen sirup za limonade, koktajle, palačinke ali sladoled.

So jagodni peclji sploh užitni?

Kot navajajo na portalu Strawberry Plants, so zeleni deli jagod užitni. Vsebujejo tudi polifenole, antioksidante ter manjše količine vitaminov in mineralov. Mnogi jih uporabljajo za pripravo čajev, kisov, napitkov in aromatiziranih sirupov. Seveda vršički sami po sebi nimajo izrazitega okusa po jagodah, zato je najbolje uporabiti tiste, na katerih ostane še nekaj rdečega dela sadeža. Prav ta med kuhanjem odda največ arome in prijetno sadno noto.

icon-expand Tudi zeleni deli jagod so užitni. FOTO: Shutterstock

Preprost recept za domači sirup iz jagodnih vršičkov

Sestavine: - približno 3 skodelice zelenih jagodnih vršičkov - 500 ml vode, - 350 g sladkorja, - sok polovice limone (po želji). Postopek: Jagodne vršičke najprej dobro operemo in jih stresemo v lonec. Prelijemo jih z vodo ter zavremo. Nato temperaturo znižamo in kuhamo približno 15 minut. Tekočina bo dobila nežno rožnato-rdečo barvo in prijeten sadni vonj. Mešanico precedimo, vršičke pa dobro pritisnemo ob cedilo, da izločimo čim več tekočine. Dobljeni sok vrnemo v lonec, dodamo sladkor in limonin sok ter med mešanjem kuhamo še približno 10 minut. Ko se sladkor popolnoma raztopi in se sirup nekoliko zgosti, ga prelijemo v sterilizirano steklenico ali kozarec. Sirup iz jagodnih vršičkov ima nežnejši okus kot klasičen jagodni sirup, saj največ arome prispevajo ostanki sadeža, ki ostanejo na vršičkih. Sirup hranite v hladilniku in ga porabite v nekaj tednih.

icon-expand Vršički sami po sebi nimajo izrazitega okusa po jagodah, zato je najbolje uporabiti tiste, na katerih ostane še nekaj rdečega dela sadeža. FOTO: Adobe Stock

Več kot le dodatek za palačinke

Takšen sirup lahko uporabite na več načinov: - za domačo limonado,

- zmešan z navadno ali mineralno vodo,

- za ledeni čaj,

- kot preliv za palačinke,

- v jogurtih in skledah z ovsenimi kosmiči,

- za sladice in sladoled,

- pri pripravi poletnih koktajlov ali mocktailov.

Tudi drugi ostanki sadja imajo potencial

Jagodni peclji niso edini 'odpadek', ki ga lahko ponovno uporabimo. Kot poročajo pri PlantYou, lahko iz sadnih ostankov in koščic pripravljamo tudi aromatizirane kise, sirupe, čaje in različne namaze. Posebej priljubljeni so citrusi, jabolčni olupki in jagodni vršički.

Zato naslednjič, ko boste pripravljali skledo svežih jagod, ne hitite s pospravljanjem zelenih vršičkov v koš. Z nekaj vode, sladkorja in nekaj minutami kuhanja jih lahko spremenite v okusen domač sirup, ki bo poletnim napitkom dodal poseben sadni pridih.

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