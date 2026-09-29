Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire

Pire krompir je ena najbolj priljubljenih prilog, vendar se pri njegovi pripravi hitro pojavi težava: namesto svilnato gladkega pireja dobimo grudasto, vodeno ali celo lepljivo zmes. Kako ga torej pripraviti tako, da bo res kremast, rahel in brez grudic?

Majhen trik za boljši pire se začne že pri kuhanju

Kot piše Index.hr, nekateri kuharji pri kuhanju krompirja uporabljajo precej nepričakovan trik – vodi dodajo malo belega kisa. Kislina naj bi pomagala, da krompir med kuhanjem ohrani nekoliko čvrstejšo strukturo, zaradi česar se zunanji del ne razkuha prehitro, medtem ko se sredica še kuha. Tako naj bi zmanjšali možnost, da bo krompir neenakomerno kuhan, kar je lahko eden od razlogov za grudice v pireju. Količina kisa je pri tem majhna: na kilogram krompirja in približno dva litra vode zadostuje ena žlica belega kisa. Po kuhanju in odcejanju njegov okus ne bi smel biti opazen. Če belega kisa nimate pri roki, lahko uporabite tudi malo limonovega soka.

icon-expand Pire krompir je na videz preprosta priloga, vendar je včasih kar precejšen izziv doseči popolnoma kremasto teksturo brez grudic. FOTO: Shutterstock

Pomembno je tudi, kaj s krompirjem naredite po kuhanju

Čeprav lahko kis pomaga, so za kremasto teksturo ključni koraki, ki jih naredimo po kuhanju krompirja. To vključuje tako odcejanje krompirja in tlačenje kot tudi postopno dodajanje toplih sestavin. Prav tako krompirja ne smemo predolgo mešati, saj lahko zaradi sproščanja škroba postane lepljiv in gumijast.

Kako pripraviti gladek in kremast pire krompir

Krompir najprej olupimo, očistimo in dobro operemo, nato pa ga narežemo na kose. Pri tem je pomembno, da ga ne režemo na premajhne koščke, saj bo tako med kuhanjem vpil preveč vode. Pomembno je, da so kosi malo večji in približno enake velikosti, da se enakomerno skuhajo. Narezan krompir zalijemo s hladno vodo. Vodi poleg soli dodamo tudi žlico belega kisa. Krompir kuhamo toliko časa, da lahko vilica brez težav prodre skozi sredico. Časa kuhanja ni smiselno določati povsem natančno, saj je ta odvisen od sorte in velikosti kosov.

icon-expand Vroč krompir se lažje pretlači in omogoča tudi boljšo absorpcijo tekočin ter maščob. FOTO: Dreamstime

Ko je krompir kuhan, ga dobro odcedimo in po želji za kratek čas vrnemo v vroč lonec, da izhlapi odvečna voda. Nato ga še vročega pretlačimo. Mleko, smetana ali maslo, ki jih dodajamo, naj bodo prav tako topli, saj se bodo tako lepše povezali s krompirjem. Pri tem pa velja še eno pomembno pravilo: pire nehajte mešati takoj, ko je gladek. Predolga obdelava sprosti preveč škroba, zaradi česar lahko namesto puhastega pireja dobite težko in lepljivo zmes. Za pripravo je zato boljša klasična tlačilka ali pasirnik kot blender oziroma električni mešalnik.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.