Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi

Priprava velikonočne šunke ni zapletena, zahteva pa nekaj potrpljenja. Največ napak se zgodi, ko želimo postopek pospešiti ali preskočiti posamezne korake in prav takrat je rezultat največkrat razočaranje. Namesto sočne in okusne šunke se tako lahko hitro pripeti, da gostom ponudimo pusto, suho in brezokusno meso. Če si vzamete čas in upoštevate osnovna pravila, pa bo šunka mehka in polnega okusa – točno takšna, kot mora biti za praznično mizo. V nadaljevanju vam zato predstavljamo pet pogostih napak, ki se jim morate pri pripravi velikonočne šunke izogniti v velikem loku, da boste vi in vaši gostje na koncu zadovoljni z rezultatom.

icon-expand Velikonočna šunka mora biti sočna, mehka in polega okusa. FOTO: Shutterstock

1. Preskakovanje namakanja (ali prekratko namakanje)

Dimljena šunka, ki jo kupimo v trgovini ali pa dobimo pri mesarju, je praviloma že soljena, zato vsebuje precej soli. Če jo brez predhodne priprave takoj skuhamo, bo okus pogosto preveč slan in intenziven. Zato je namakanje v hladni vodi ključen korak. Najbolje je, da šunko namakate več ur, še bolje čez noč, pri tem pa vodo občasno zamenjate. Kot navaja BBC Good Food, namakanje pomaga odstraniti odvečno sol in uravnotežiti okus mesa, še posebej pri večjih kosih.

2. Kuhanje na previsoki temperaturi

Ena najpogostejših napak je, da šunko obravnavamo kot nekaj, kar je treba "hitro skuhati". Močno vretje in visoka temperatura razgradita strukturo mesa in iz njega izločita sokove, zato je šunka na koncu suha in vlaknasta. Vsekakor je pred samim kuhanjem zelo pomembno, da vemo, kakšno šunko imamo. Ko jo kupite, zato vedno najprej preberite deklaracijo. Če na njej piše pasterizirana mesnina, to pomeni, da je šunka že kuhana in je zato primerna za takojšnje uživanje. Tako šunko lahko zgolj dokuhate oziroma pogrejete. Če pa imate domačo šunko oziroma na deklaraciji piše presna mesnina, jo morate obvezno prekuhati. Kot poudarjajo pri The Kitchn, je ključno počasno kuhanje pri nižji temperaturi – voda ne sme močno vreti, ampak le rahlo brbotati. Osnovno priporočilo, ki se ga držimo pri kuhanju šunke, je, da šunko kuhamo od 50 do 60 minut na vsak kilogram. To pomeni, da če imamo šunko, ki tehta en kilogram, jo kuhamo približno eno uro.

3. Napačna količina vode

Kot poroča Index.hr, ima tudi pravo razmerje med vodo in šunko velik vpliv na končni rezultat. Šunka mora biti med kuhanjem popolnoma prekrita z vodo, vendar ne "utopljena" v preveliki količini. Preveč vode lahko povzroči razredčen okus, premalo vode pa povzroči neenakomerno kuhanje. Idealno je, da voda sega le nekaj centimetrov nad meso. Pomembno je tudi, da med kuhanjem občasno preverite nivo vode in ga po potrebi dopolnite. Za poseben okus lahko tretjino vode nadomestimo z belim vinom.

4. Prehitro jemanje šunke iz vode

Veliko ljudi naredi napako, ko šunko takoj po kuhanju vzame iz lonca. S tem se začne hitro izgubljanje vlage, meso pa postane manj sočno. Šunko zato raje pustite, da se počasi ohlaja v vodi, v kateri se je kuhala. Kot navaja Serious Eats, ta korak pomaga ohraniti sočnost in izboljša teksturo mesa. Bonus: juha, ki ostane po kuhanju šunke, je polna okusa in jo lahko uporabite, da vanjo zakuhate izbrano zelenjavo ali ješprenj, lahko pa z njo tudi zalijete juho ali enolončnico.

5. Rezanje šunke, ko je še vroča

Če šunko narežete takoj po kuhanju, bodo rezine pogosto suhe. Razlog je preprost – sokovi se še niso enakomerno razporedili. Zato šunko pred rezanjem pustite vsaj delno ohladiti.

icon-expand Šunka je sestavni del tradicije velikonočne pojedine in samih velikonočnih praznikov. FOTO: Shutterstock

Bonus nasvet: začimbe – da ali ne?

Čeprav je šunka že sama po sebi aromatična, kuhanje v čisti vodi pogosto pusti nekoliko "prazen" okus. Po drugi strani pa lahko pretiravanje z začimbami prekrije naravni okus mesa. Najboljša izbira je zmernost, zato lahko pri kuhanju šunke v vodo dodate: - lovorjev list - poper v zrnu - česen ali čebulo. Nekateri dodajo tudi malo vina ali sladkorja za uravnoteženje slanosti.

Že stoletja velja, da se na praznično mizo da najboljši kos mesa. Po tradiciji je za velikonočni zajtrk najprimernejša soljena, prekajena in kuhana šunka. Če si vzamete čas in šunko pravilno namočite, jo kuhate počasi in pustite, da se počasi ohladi v tekočini, v kateri se je kuhala, bo rezultat bistveno boljši in okusnejši - sočna, mehka in okusna velikonočna šunka, ki bo popestrila letošnje praznike.