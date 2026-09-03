Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus

Marsikdo si dneva ne more predstavljati brez turške kave in ljubitelje opojnega črnega napitka prvo skodelico skorajda popoijejo takoj, ko odprejo oči. A čeprav se zdi kuhanje kave nadvse preprost postopek, pa pri pripravi turške kave velikokrat naredimo vsaj eno napako, ki lahko bistveno vpliva na njen okus. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj nasvetov za pripravo odlične turške kave, opozorili pa vas bomo tudi na pogoste napake, ki se jim je pri njeni pripravi dobro izogniti.

1. Izberite pravo kavo

Različni načini kuhanja zahtevajo različne vrste kave, saj je stopnja ekstrakcije kave večja, če je kava bolj drobno zmleta.



Pravilo: načini kuhanja s krajšim kontaktnim časom zahtevajo fino mleta kavna zrna, tisti z daljšim kontaktnim časom pa bolj grobo mleta kavna zrna. Za turško kavo zato uporabite fino mleta kavna zrna. Uporabite kakovostno arabico za najboljši okus. Svežina: uporabite sveže mleto kavo, saj bo to bistveno vplivalo na okus. Kavo shranjujte v suhem in temnem prostoru v nepredušni posodi, da ohranite njeno svežino.

icon-expand Nepravilno razmerje med kavo in vodo lahko vodi do premočne ali prešibke kave. Poskusite najti ravnotežje, ki ustreza vašemu okusu. FOTO: Shutterstock

2. Ustrezna voda

Ker priljubljena opojna pijača vsebuje približno 98 odstotkov vode, je zelo pomembno, kakšno vodo uporabite, saj to močno vpliva na kakovost. Pravilo: najbolje je uporabiti filtrirano ali pa ali svežo izvirsko vodo.

3. Temperatura vode

Med kuhanjem naj bo temperatura vode med 90 in 95 stopinjami Celzija, kar omogoča, da se okusi razvijejo brez prekomernega kuhanja. Previsoka temperatura lahko povzroči, da kava postane grenkega okusa. Pravilo: pred kuhanjem lahko zavrete vodo in jo pustite stati približno 30 sekund. 4. Napačno razmerje Ljudje pogosto dodajo preveč kave, da bi bila bila močnejšega okusa, s čimer pa lahko v resnici tvegate kisel okus. Pravilo: na vsakih 100 ml vode uporabite približno 7–10 g mlete kave. Prilagodite količino glede na osebne preference.

icon-expand Dobra pena je znak kakovostne turške kave. Pazite, da je ne prekuhate. FOTO: Reuters

5. Brez pretiranega mešanja



Ko je džezva na ognju, kave ne mešajte več. Ne čakajte, da nekajkrat naraste do vrha lončka za kavo, saj bo to spremenilo njen okus. Samo pustite, da se kava segreje in nastane pena.



Pravilo: ko kava zavre, jo odstavite s štedilnika in ne mešajte. Pustite jo stati 3–4 sekunde, nato dodajte žličko hladne vode in pripravljeno kavo nalijte v skodelice.

6. Kava s sladkorjem



Nikoli ne dodajajte sladkorja v že kuhano turško kavo.



Pravilo: sladkor dodajte hladni vodi, preden ga postavite na štedilnik.

7. Serviranje

Kavo nalijte počasi in previdno, da ohranite peno. Postrezite jo v majhnih skodelicah. Pravilo: ne mešajte kave po nalivanju, saj lahko mešanje usedline v skodelici pokvari okus. Pustite, da se usedlina usede na dno, preden spijete kavo.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.