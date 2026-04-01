Čebulni pirhi
Triki in nasveti

Ključne napake barvanja pirhov: zato vam barva nikoli ne uspe popolno

Barvanje pirhov je priljubljen velikonočni običaj, a pogosto se zgodi, da barve niso enakomerne ali pa jajca ne izpadejo tako lepo, kot bi si želeli. Preverite najpogostejše napake, ki se jim morate izogniti – ne glede na to, ali uporabljate čebulne olupke, jedilne barve ali druge priljubljene tehnike.

M.J.
01. 04. 2026 19.00

Velika noč je čas tradicije, ustvarjalnosti in lepih trenutkov ob barvanju pirhov. Ne glede na to, ali prisegate na naravne metode, kot so čebulni olupki, ali pa raje uporabljate jedilne barve in sodobnejše tehnike, si vsi želimo enak rezultat: lepo obarvana, sijoča in privlačna velikonočna jajca.

Vsi načini barvanja pirhov
Preberi še Vsi načini barvanja pirhov

A v praksi pogosto pride do razočaranja – barva ni enakomerna, na lupini se pojavijo lise ali pa odtenek ni tako intenziven, kot smo pričakovali. Dobra novica je, da se večini teh težav lahko enostavno izognete. Spodaj so najpogostejše napake, ki jih strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot ključne pri barvanju jajc.

Za izdelavo pirhov uporabimo jajca, ki niso povsem sveža. FOTO: Shutterstock

Sveža jajca niso primerna

Jajca za pirhe ne smejo biti povsem sveža. Takšna jajca se namreč zelo težko lupijo, zato pogosto skupaj z lupino nehote odstranimo tudi del beljaka. Razlog je v membrani pod lupino, ki se pri svežih jajcih še močno oprime notranjosti.

Kaj storiti: za pripravo pirhov uporabimo jajca, ki so stara vsaj tri do pet dni – brez težav pa tudi starejša, če so bila pravilno shranjena.

Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Preberi še Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov

Nepripravljena jajca

Ena najpogostejših napak je, da jajca pred barvanjem niso dobro očiščena. Lupina ima naravno zaščitno plast, ki odbija barvo, zato se ta velikokrat ne oprime enakomerno, če jajca niso očiščena.

Kaj storiti: jajca pred barvanjem nežno operite v mlačni vodi z dodatkom kisa in jih dobro osušite.

Tako lahko razbarvate jajca za pirhe
Preberi še Tako lahko razbarvate jajca za pirhe

Premalo kisa v barvni kopeli

Kis ima ključno vlogo pri vezavi barve na lupino, še zlasti pri naravnih tehnikah, kot so čebulni olupki, narezano rdeče zelje ali pa regratovi cvetovi. Brez njega bodo barve blede in manj obstojne.

Kaj storiti: v vsako barvno kopel dodajte vsaj žlico kisa.

Za intenzivnejšo barvo v barvno kopel vedno dodajte malo kisa. FOTO: Shutterstock

Nepravilna temperatura

Prehitro segrevanje ali nenadne temperaturne spremembe lahko povzročijo pokanje lupine ali neenakomerno obarvanost.

Kaj storiti: jajca kuhajte na zmerni temperaturi in jih ne izpostavljajte temperaturnim šokom. Da se temu izognete, jih lahko pred kuhanjem ogrejete na sobno temperaturo.

Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Preberi še Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo

Prekratek čas barvanja

Veliko ljudi jajca iz barve vzame prehitro, zato barva nima časa, da bi se dobro razvila.

Kaj storiti: pustite jih v barvni kopeli dovolj dolgo – dlje kot so v njej, intenzivnejši bo odtenek.

Pri barvanju z naravnimi barvili, kot so na primer čebulni olupki, lahko za intenzivnejšo barvo poskrbite tudi tako, da barvno kopel oziroma barvila pripravite vnaprej. Tako lahko v posodo najprej dodate na primer zgolj čebulne olupke, žlico kisa in ščep soli ter vse skupaj zalijete z vodo. Kuhajte približno pol ure, da olupki spustijo barvo.

Najboljši naravni načini barvanja pirhov
Preberi še Najboljši naravni načini barvanja pirhov

Tako pripravljeno barvilo lahko uporabite takoj ali pa ga ohladite in pustite počivati na hladnem nekaj ur. V pripravljeno barvilo nato potopimo že kuhana jajca in jih pustimo namakati – od pol ure pa do več ur, odvisno, kako intenzivne odtenke si želimo.

Brisanje jajc takoj po barvanju

Če jajca takoj obrišete, lahko odstranite del barve ali pa na površini ustvarite madeže.

Kaj storiti: pustite jih, da se naravno posušijo na papirju, v kartonu od jajc ali na rešetki.

Pustite, da se pirhi naravno posušijo. FOTO: Shutterstock

Dotikanje med sušenjem

Med sušenjem so pirhi še posebej občutljivi, zato lahko vsak dotik pusti sledi.

Kaj storiti: jajca pustite pri miru, dokler niso popolnoma suha.

Preskakovanje zaključnega koraka

Veliko ljudi pozabi na zadnji detajl, ki naredi veliko razliko – sijaj.

Kaj storiti: suhe pirhe nežno premažite z malo olja ali koščkom slanine, da dobijo lep lesk.

Ne glede na to, ali barvate pirhe s čebulnimi olupki, jedilnimi barvami ali eksperimentirate z drugimi tehnikami, so osnove vedno enake. Z nekaj preprostimi triki in izogibanjem najpogostejšim napakam lahko dosežete čudovite rezultate, ki bodo letos še posebej polepšali vašo velikonočno mizo.

Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Preberi še Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Preberi še Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Preberi še Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
velika noč velikonočni pirhi barvanje pirhov pirhi napake barvanja pirhov
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

Triki in nasveti

Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi