Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako

Zakaj se meso v ponvi začne kuhati

Najpogostejša napaka je preprosta: v ponev damo preveč mesa naenkrat. Ko je med kosi premalo prostora, se začne nabirati tekočina, temperatura površine pa pade. Namesto da bi se meso hitro zapeklo, se začne kuhati v lastnem soku. Na to opozarja tudi BBC Good Food, kjer pri pripravi mesa svetujejo pečenje v več serijah, saj prepolna ponev pomeni več tekočine v ponvi in slabše zapekanje mesa na površini. To je pomembno predvsem pri govedini, piščancu, svinjini in mletem mesu, kjer si običajno želimo izrazito zapečeno skorjico in globlji okus.

icon-expand Pri peki mesa je zelo pomembno, da ponve ne napolnimo preveč. FOTO: iStockphoto

Prepolna ponev prepreči lepo zapečeno skorjico

Za dobro zapečeno meso potrebujemo dovolj toplote. Ko na močno segreto ponev položimo nekaj kosov mesa, toplota prehaja v njihovo površino in voda začne izhlapevati. Ko je površina dovolj suha in vroča, lahko pride do kemičnih reakcij, ki ustvarijo značilno rjavo barvo, aromo in okus. Če pa v ponev naložimo preveč mesa, se iz njega sprosti več tekočine. Ta se začne nabirati na dnu, toplota pa se porablja za izhlapevanje vode. Površina ponve zato ne doseže pogojev, pri katerih bi se meso hitro in lepo obarvalo.

icon-expand Tanka rjava skorjica lahko pomeni bistveno več okusa. FOTO: Adobe Stock

Kaj je Maillardova reakcija in zakaj je pomembna

Ko govorimo o lepo zapečenem mesu, ne govorimo samo o barvi. Pri tem nastaja tudi velik del okusa in arome. Maillardova reakcija je eden ključnih procesov pri toplotni obdelavi živil. Kot pojasnjuje Serious Eats, pri segrevanju beljakovin in reducirajočih sladkorjev nastajajo številne nove aromatične spojine, ki hrani dajejo značilen okus in rjavo barvo. In prav ta proces je pomemben za značilno zapečeno površino mesa. Zato dobro zapečena površina ni zgolj estetska podrobnost. Tanka rjava skorjica na mesu lahko pomeni bistveno več okusa. Pomembna pa je tudi vlaga in prav zato je poleg dobro segrete ponve za lepo zapečeno skorjico zelo pomembna tudi suha površina mesa.

Koliko mesa lahko damo v ponev?

Ni univerzalnega pravila, koliko kosov mesa lahko spečemo naenkrat. Veliko je odvisno od velikosti ponve, količine mesa, njegove temperature in vsebnosti vode. Preprost preizkus pa je zelo uporaben: med posameznimi kosi naj bo nekaj prostora. Meso naj bo v eni plasti in naj ne bo stisnjeno drugo ob drugega. Če morate za vse meso uporabiti dve ponvi ali ga speči v dveh oziroma treh serijah, je to pogosto boljša izbira kot vse skupaj stlačiti v eno.

icon-expand Težja ponev običajno bolje zadržuje toploto. FOTO: Adobe Stock

Brez ustrezno segrete ponve ne bo želenega rezultata

Tudi pravilna količina mesa v ponvi ne bo rešila težave, če ponev ni dovolj segreta. Meso potrebuje neposreden stik z dovolj vročo površino, da se začne hitro peči. Če ga položimo v mlačno ponev, se bo segrevalo počasi in bo imelo več časa, da izloči tekočino, preden se površina dobro zapeče. To ne pomeni, da se mora iz ponve kaditi. Cilj je dobro segreta površina, primerna za izbrano vrsto mesa in maščobe. Pri tem je pomembna tudi sama ponev. Težja ponev običajno bolje zadržuje toploto, zato je padec temperature ob dodajanju hrane manj izrazit.

Meso pred pečenjem osušite

Še ena preprosta stvar lahko naredi precejšnjo razliko: površino mesa pred pečenjem osušite s papirnato brisačo. Če je meso zelo mokro, mora toplota najprej izhlapeti več vode, preden se lahko površina dovolj segreje za intenzivno rjavenje. Suha površina mesa lažje razvije lepo skorjico. To ne pomeni, da morate meso popolnoma izsušiti ali da je vsaka kapljica tekočine problem. Pri debelejših kosih je pomembno predvsem, da na površini ni odvečne tekočine.

Meso pustite pri miru, ko ga položite v ponev

Pogosta napaka je tudi nenehno premikanje mesa. Ko kos položite na vročo ponev, mu dajte nekaj časa, da razvije skorjico. Če ga vsakih nekaj sekund premikate, lahko prekinjate neposreden stik s površino in otežite enakomerno zapečenost.

icon-expand Če je cilj lepo zapečeno meso, je prostor v ponvi skoraj tako pomemben kot temperatura. FOTO: Adobe Stock

Kaj narediti, če se v ponvi že nabira tekočina?

Če se je v ponvi že pojavila večja količina tekočine, je težko pričakovati hitro in lepo zapečeno površino. Meso lahko odstranite, odvečno tekočino odlijete in ponev ponovno segrejete, nato pa meso spečete v manjših serijah. Pri jedi, kjer želite prav namenoma ustvariti omako ali dušeno meso, pa tekočina seveda ni težava. Težava nastane takrat, ko želite zapečeno meso, a ga nehote spremenite v kuhano. Če je cilj lepo zapečeno meso, je prostor v ponvi skoraj tako pomemben kot temperatura. Namesto da bi se meso kuhalo v lastnem soku, mu omogočite neposreden stik z vročo površino. Tako boste precej lažje dobili tisto rjavo, aromatično skorjico, zaradi katere je dobro pečeno meso tako okusno.

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