Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene

Bučke so poleti skoraj nepogrešljive na slovenskih vrtovih - hitro rastejo in bogato rodijo, predvsem pa jih lahko pripravimo na najrazličnejše načine. A prav zaradi njihove visoke vsebnosti vode se pri kuhanju pogosto pojavijo težave. Namesto lepo zapečenih rezin ali hrustljavih polpetov dobimo mehko, vodeno maso. Dobra novica je, da je za večino teh težav krivih le nekaj pogostih napak. Če jih poznate, bodo vaše prihodnje jedi z bučkami precej okusnejše in lepše teksture.

icon-expand Hitri narastek z bučkami in krompirjem FOTO: Maruša Jurc

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Hitri narastek z bučkami in krompirjem

Bučke ne posolite vnaprej

Bučke vsebujejo več kot 90 odstotkov vode. Če jih boste uporabili za polpete, narastke ali lazanje, jih je priporočljivo narezati ali naribati, rahlo posoliti in pustiti stati od 15 do 30 minut. Sol iz njih izvleče odvečno tekočino, ki jo nato preprosto iztisnete s pomočjo cedila, kuhinjske krpe ali papirnatih brisač. Tako bo jed precej manj vodena.

icon-expand Bučkini polpeti iz pečice FOTO: osebni arhiv

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Bučkini polpeti v pečici

2. Ponev ni dovolj vroča

Ena najpogostejših napak je, da bučke dodamo v premalo segreto ponev. Namesto da bi se hitro zapekle, začnejo spuščati tekočino in se kuhati v lastnem soku. Če želite lepo zapečene rezine ali kolobarje, naj bo ponev dobro segreta, bučke pa pecite v eni plasti.

icon-expand Burek z bučkami FOTO: Klara Peterlin

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Burek z bučkami

3. Ponev preveč napolnite

Ko je v ponvi preveč bučk naenkrat, temperatura hitro pade. Namesto pečenja ali prašenja sledi kuhanje, rezultat pa so mehke in vodene bučke. Bolje jih je pripraviti v več manjših serijah, saj bodo tako dobile lepo zlato skorjico in izrazitejši okus.

icon-expand Pohane bučke FOTO: Shutterstock

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Pohane bučke

4. Izberete prevelike bučke

Velike bučke so pogosto bolj vodene, imajo večja semena in manj intenziven okus. Za večino receptov so najboljše mlade, manjše bučke, dolge približno 15 do 20 centimetrov. Njihovo meso je čvrstejše, semena pa komaj opazna.

icon-expand Toskanska bučkina pita FOTO: Shutterstock

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Toskanska bučkina pita

5. Dodate jih prezgodaj

Če bučke kuhate v zelenjavnih omakah, mineštrah ali enolončnicah, jih dodajte šele proti koncu kuhanja. Ker se zmehčajo zelo hitro, lahko predolgo kuhanje povzroči, da razpadejo in jed postane preveč vodena.

icon-expand Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve FOTO: Shutterstock

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve

6. Pozabite na začimbe

Bučke imajo blag okus, zato potrebujejo nekoliko več začimb kot marsikatera druga zelenjava. Odlično se podajo s česnom, baziliko, timijanom, origanom, koprom, peteršiljem, limono, meto in sveže mletim poprom. Zelo dobro se ujemajo tudi s parmezanom, feta sirom ali mocarelo.

icon-expand Hrustljave bučkine palčke FOTO: Shutterstock

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Hrustljave bučkine palčke

7. Ne izkoristite žara ali pečice

Marsikdo bučke pripravlja le v ponvi, vendar sta žar in pečica pogosto še boljša izbira. Visoka temperatura omogoči hitro karamelizacijo površine, notranjost pa ostane prijetno čvrsta. Poleg tega se odvečna vlaga lažje izloči, zato je končni rezultat bistveno okusnejši.

icon-expand Bučkine rezine z jogurtom in sirom-2 FOTO: osebni arhiv

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Bučkine rezine z jogurtom in sirom

8. Naribanih bučk ne ožamete dovolj

Pri pripravi bučkinih polpetov, ocvrtkov, pit, narastkov ali mafinov je to morda najpomembnejši korak. Naribane bučke po soljenju čim bolje ožemite. Že nekaj dodatnih minut lahko pomeni veliko razliko, saj se boste izognili razmočeni masi in boste potrebovali manj moke ali drobtin.

icon-expand Slani mafini z bučkami in feto FOTO: Shutterstock

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Slani mafini z bučkami in feto

Kako pripraviti popolne bučke?

Ne glede na to, ali jih pečete, cvrete, pripravljate na žaru ali iz njih naredite okusne polpete, velja preprosto pravilo: manj vlage in več visoke temperature pomeni boljši rezultat. Ko enkrat osvojite nekaj osnovnih trikov, bodo bučke ostale čvrste, lepo zapečene in polnega okusa. Prav zato ni presenetljivo, da sodijo med najbolj vsestranske poletne vrtnine – iz njih lahko pripravite vse od lahkih prilog in testenin do polpetov, pit in okusnih zelenjavnih kosil.