Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)

Če se sprašujete, kje ste zgrešili, da vaš biskvit ni rahel, puhast in enakomeren, odgovor verjetno tiči v napaki, ki jo med mešanjem sestavin nezavedno naredi skoraj vsak.

Usodna napaka: preveč intenzivno mešanje

Ko stepete jajca s sladkorjem v tisto čudovito, bledo in puhasto maso, ste vanjo ujeli ogromno zraka. Ta zrak je ključen, da bo biskvit med peko narastel in ostal mehak kot oblak.

icon-expand Sočen biskvit FOTO: Profimedia

Pogosta napaka pa se zgodi v naslednjem koraku, ko morate puhasti jajčni masi dodati moko. Če takrat v roke vzamete električni mešalnik ali pa z metlico moko divje vmešate v jajčno zmes, boste naredili dvoje: 1. Izpodrinili boste ujet zrak : Masa bo upadla še pred vstopom v pečico. 2. Aktivirali boste gluten : Pretirano mešanje moke spodbudi razvoj glutenskih vezi. Rezultat? Namesto rahlega biskvita boste dobili gumijasto, zbito in trdo teksturo, ki spominja na kruh. Zlato pravilo za uspeh : Ko dodate suhe sestavine, električni mešalnik nima več vstopa v posodo.

icon-expand Moko obvezno presejte. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno vmešati moko? Spoznajte 'tehniko zgibanja'

Da bo biskvit vedno popolno uspel, morate moko vmešati izjemno nežno. Uporabite silikonsko lopatko (spatulo) in tehniko zgibanja (ang. folding): 1. Moko obvezno presejte (najbolje neposredno nad maso) in jo dodajajte v dveh ali treh delih. 2. Z lopatko zaokrožite ob robu posode, zarežite skozi sredino mase in jo nežno obrnite od spodaj navzgor. 3. Posodo med tem počasi obračajte z drugo roko. 4. Mešajte le toliko časa, da moka izgine – sekunda preveč je že lahko preveč.

icon-expand Pečen biskvit FOTO: Profimedia

Hitri triki za popoln biskvit

Sobna temperatura : Jajca morajo biti pred pripravo vedno sobne temperature, saj bodo tako med stepanjem ujela največ zraka. Pravilno stepanje : Jajca s sladkorjem stepajte dovolj dolgo, da dobite svetlo, gosto in puhasto zmes. Ko dvignete metlico, mora masa nekaj sekund ostati vidna na površini. Ne pretiravajte z mešanjem: Ko dodate moko, jo v maso vmešajte nežno in čim krajši čas. Najbolje je, da jo presejete in jo z lopatko in tehniko zgibanja vmešate v stepena jajca, saj boste tako ohranili čim več zraka v testu. Ne odpirajte pečice : Prvih 20 minut peke naj bodo vrata pečice strogo zaprta. Nenaden padec temperature namreč povzroči, da se zračni mehurčki v biskvitu sesedejo.

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