okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Sočen biskvit
Triki in nasveti

Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)

Peka biskvita se zdi preprosta: jajca, sladkor, moka in malo pecilnega praška. Pa vendar se večini domačih pekov vsaj enkrat zgodi, da iz pečice potegnejo zguban, zbit ali pa popolnoma seseden biskvit.

N.R.A.
03. 09. 2026 04.00

Če se sprašujete, kje ste zgrešili, da vaš biskvit ni rahel, puhast in enakomeren, odgovor verjetno tiči v napaki, ki jo med mešanjem sestavin nezavedno naredi skoraj vsak.

Usodna napaka: preveč intenzivno mešanje

Ko stepete jajca s sladkorjem v tisto čudovito, bledo in puhasto maso, ste vanjo ujeli ogromno zraka. Ta zrak je ključen, da bo biskvit med peko narastel in ostal mehak kot oblak.

Sočen biskvit
Sočen biskvit FOTO: Profimedia

Pogosta napaka pa se zgodi v naslednjem koraku, ko morate puhasti jajčni masi dodati moko.

Če takrat v roke vzamete električni mešalnik ali pa z metlico moko divje vmešate v jajčno zmes, boste naredili dvoje:

1. Izpodrinili boste ujet zrak: Masa bo upadla še pred vstopom v pečico.

2. Aktivirali boste gluten: Pretirano mešanje moke spodbudi razvoj glutenskih vezi. Rezultat? Namesto rahlega biskvita boste dobili gumijasto, zbito in trdo teksturo, ki spominja na kruh.

Zlato pravilo za uspeh: Ko dodate suhe sestavine, električni mešalnik nima več vstopa v posodo.

Moko obvezno presejte.
Moko obvezno presejte. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno vmešati moko? Spoznajte 'tehniko zgibanja'

Da bo biskvit vedno popolno uspel, morate moko vmešati izjemno nežno. Uporabite silikonsko lopatko (spatulo) in tehniko zgibanja (ang. folding):

1. Moko obvezno presejte (najbolje neposredno nad maso) in jo dodajajte v dveh ali treh delih.

2. Z lopatko zaokrožite ob robu posode, zarežite skozi sredino mase in jo nežno obrnite od spodaj navzgor.

3. Posodo med tem počasi obračajte z drugo roko.

4. Mešajte le toliko časa, da moka izgine – sekunda preveč je že lahko preveč.

Sočen in rahel tortni biskvit, ki ne 'pade dol'
Preberi še Sočen in rahel tortni biskvit, ki ne 'pade dol'
Pečen biskvit
Pečen biskvit FOTO: Profimedia

Hitri triki za popoln biskvit

Sobna temperatura: Jajca morajo biti pred pripravo vedno sobne temperature, saj bodo tako med stepanjem ujela največ zraka.

Pravilno stepanje: Jajca s sladkorjem stepajte dovolj dolgo, da dobite svetlo, gosto in puhasto zmes. Ko dvignete metlico, mora masa nekaj sekund ostati vidna na površini.

Ne pretiravajte z mešanjem: Ko dodate moko, jo v maso vmešajte nežno in čim krajši čas. Najbolje je, da jo presejete in jo z lopatko in tehniko zgibanja vmešate v stepena jajca, saj boste tako ohranili čim več zraka v testu.

Ne odpirajte pečice: Prvih 20 minut peke naj bodo vrata pečice strogo zaprta. Nenaden padec temperature namreč povzroči, da se zračni mehurčki v biskvitu sesedejo.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: King Arthur Baking Company, Serious Eats / J. Kenji López-Alt, The Spruce Eats

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
biskvit peka peciva nasveti za peko tehnika zgibanja domače sladice rahel biskvit mehek biskvit
Triki in nasveti

Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja

Okusno.je Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Okusno.je Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Dominvrt.si Kako očistiti pladenj za piškote?
Okusno.je Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Okusno.je Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat
Okusno.je Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Okusno.je Za najboljše palačinke ne počnite teh napak
Priporoča