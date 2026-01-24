Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji

Znanstveniki so namreč ugotovili, da način razbijanja bistveno vpliva na to, ali bo v jajce zašla lupina. Največja napaka, ki jo večina ljudi dela, je razbijanje jajc ob rob posode ali ponve. Tak udarec poškoduje notranjo membrano in potisne delčke lupine v beljak, kar poveča možnost, da ti končajo tam, kjer jih najmanj želimo – v omleti, biskvitu ali palačinkah.

Ne glede na to, koliko let kuharskih izkušenj imate, se verjetno strinjate, da je razbijanje jajc lahko prava mala loterija . Kolikokrat se zgodi, da vam v razbita jajca padejo majhni koščki lupine, ki jih nato nerodno lovite z žlico ali celo s prsti? Naj vas potolažimo – razlog za to ni vaša nerodnost ali pomanjkanje koncentracije, temveč čista fizika.

Če jajce udarite ob kuhinjski pult ali desko za rezanje, se lupina razpoči bolj enakomerno, membrana ostane večinoma cela, koščki lupine pa se ne potisnejo navznoter. Za dodatno higieno lahko pod jajce položite kos papirnate brisače, ki bo preprečil, da bi se vsebina v primeru premočnega udarca razlezla po pultu.

Jajce preprosto razbijete z udarcem ob podlago, nato pa s palcema obeh rok ločite lupino, kjer se je naredila razpoka. Tako boste brez težav v posodo, ponev ali stepalnik izlili vsebino jajca brez neprijetnih koščkov razbite lupine.

Čeprav se morda zdi nepomemben detajl, vam bo ta majhna sprememba prihranila veliko časa in živcev. Poleg tega boste v kuhinji delovali bolj profesionalno, prihranili pa boste tudi nekaj dragocenega časa, ki bi ga drugače porabili za nadležno odstranjevanje koščkov lupine iz razbitih jajc.

