Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja

Vsi poznamo tisti trenutek, ko nam v škatli ostane nekaj kosov pice in se sprašujemo, kako bi jim naslednji dan vdihnili življenje. Čeprav marsikdo v tem primeru poseže po mikrovalovni pečici, strokovnjaki opozarjajo, da je to najslabša možna izbira. Pravilen postopek pogrevanja ostankov pice zahteva uporabo pečice in razumevanje, kako temperatura vpliva na sestavine, poroča Index.hr. Glavni cilj ni le segrevanje, temveč ohranjanje sočnosti ob hkratni povrnitvi hrustljavosti spodnjega dela testa, kar pa zahteva nekoliko več potrpljenja in specifično tehniko s kuhinjskimi pripomočki, ki jih imamo vsi pri roki.

Pozabite na kartonasto škatlo: skrivnost je v aluminijasti foliji

Da bi bila pica po pogrevanju čim bližje originalu, moramo paziti že pri shranjevanju. Če veste, da jo boste jedli čez nekaj ur, je shranjevanje na sobni temperaturi dejansko boljša izbira kot hlajenje. Testo na zraku razvije strukturo, ki je podobna svežemu kruhu, medtem ko se v hladilniku pogosto preveč strdi. Če pa pica mora v hladilnik, jo nujno vzemite iz škatle. Vsak kos posebej zavijte v folijo; tako boste prihranili prostor v hladilniku, predvsem pa preprečili, da bi testo postalo preveč mokro zaradi kondenza ali pa bi se navzelo vonja po drugih živilih.

Pozabite na mikrovalovko: takole pogrejejo pico pravi mojstri

Za pravi uspeh morate pečico nastaviti na maksimum. Ko je vroča, položite kose pice na košček folije, ki ste jo ob robovih zavihali navzgor. Zakaj je to pomembno? Tako boste zaščitili dragoceni sir in dodatke, medtem ko se testo spodaj segreva. Pogrevajte le toliko časa, da pica postane topla, ne pa pekoče vroča. Večina sirov, zlasti mocarela, namreč ob drugem segrevanju hitro "poči" – to pomeni, da postane mastna, izgubi svojo značilno prožnost in spremeni teksturo v nekaj gumijastega in oljnega.

Imamo še en koristen nasvet za takrat, ko kupujete pico v kosih. Če je ne nameravate pojesti takoj, recite prodajalcu, naj vam je ne pogreva. Morda se sliši nenavadno, a izogibanje dvakratnemu gretju dela čudeže. Pica, ki jo odnesete domov pri sobni temperaturi in jo doma pogrejete prvič, bo imela veliko boljši okus in boljšo strukturo sira. Vsako dodatno segrevanje namreč pospešuje proces izsuševanja testa. S to majhno spremembo boste dosegli, da bo vaš obrok doma kljub pogrevanju deloval sveže in profesionalno pripravljeno.

Zlata pravila: tako bo pica naslednji dan božanska

Za najboljše rezultate pri pogrevanju pice vedno uporabite pečico na najvišji temperaturi. Kose delno ovijte v folijo, da ohranite vlago, in pazite na čas pečenja. Pica ne sme biti prevroča, saj s tem uničite teksturo sira. Če pico hranite v hladilniku, jo vzemite iz škatle in tesno zavijte, pred pečenjem pa je idealno, da doseže sobno temperaturo. S temi preprostimi, a učinkovitimi koraki bodo vaši ostanki pice postali obrok, ki se ga boste zares veselili, namesto da bi ga zgolj na hitro pojedli kot slab nadomestek sveže peke.

