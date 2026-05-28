okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pogrevanje pice
Triki in nasveti

Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja

Ali vaša pogreta pica vedno postane gumijasta? Odkrijte enostaven postopek s folijo, ki bo poskrbel za popolno hrustljavost in okus.

N.R.A.
28. 05. 2026 04.00

Vsi poznamo tisti trenutek, ko nam v škatli ostane nekaj kosov pice in se sprašujemo, kako bi jim naslednji dan vdihnili življenje. Čeprav marsikdo v tem primeru poseže po mikrovalovni pečici, strokovnjaki opozarjajo, da je to najslabša možna izbira.

Pravilen postopek pogrevanja ostankov pice zahteva uporabo pečice in razumevanje, kako temperatura vpliva na sestavine, poroča Index.hr. Glavni cilj ni le segrevanje, temveč ohranjanje sočnosti ob hkratni povrnitvi hrustljavosti spodnjega dela testa, kar pa zahteva nekoliko več potrpljenja in specifično tehniko s kuhinjskimi pripomočki, ki jih imamo vsi pri roki.

Pogrevanje pice
Pogrevanje pice FOTO: AdobeStock

Pozabite na kartonasto škatlo: skrivnost je v aluminijasti foliji

Da bi bila pica po pogrevanju čim bližje originalu, moramo paziti že pri shranjevanju. Če veste, da jo boste jedli čez nekaj ur, je shranjevanje na sobni temperaturi dejansko boljša izbira kot hlajenje. Testo na zraku razvije strukturo, ki je podobna svežemu kruhu, medtem ko se v hladilniku pogosto preveč strdi. Če pa pica mora v hladilnik, jo nujno vzemite iz škatle. Vsak kos posebej zavijte v folijo; tako boste prihranili prostor v hladilniku, predvsem pa preprečili, da bi testo postalo preveč mokro zaradi kondenza ali pa bi se navzelo vonja po drugih živilih.

Radi jeste zamrznjeno pico? Preverite, kako jo narediti še boljšo
Preberi še Radi jeste zamrznjeno pico? Preverite, kako jo narediti še boljšo

Pozabite na mikrovalovko: takole pogrejejo pico pravi mojstri

Za pravi uspeh morate pečico nastaviti na maksimum. Ko je vroča, položite kose pice na košček folije, ki ste jo ob robovih zavihali navzgor. Zakaj je to pomembno? Tako boste zaščitili dragoceni sir in dodatke, medtem ko se testo spodaj segreva. Pogrevajte le toliko časa, da pica postane topla, ne pa pekoče vroča. Večina sirov, zlasti mocarela, namreč ob drugem segrevanju hitro "poči" – to pomeni, da postane mastna, izgubi svojo značilno prožnost in spremeni teksturo v nekaj gumijastega in oljnega.

Pica
Pica FOTO: AdobeStock

Imamo še en koristen nasvet za takrat, ko kupujete pico v kosih. Če je ne nameravate pojesti takoj, recite prodajalcu, naj vam je ne pogreva. Morda se sliši nenavadno, a izogibanje dvakratnemu gretju dela čudeže. Pica, ki jo odnesete domov pri sobni temperaturi in jo doma pogrejete prvič, bo imela veliko boljši okus in boljšo strukturo sira. Vsako dodatno segrevanje namreč pospešuje proces izsuševanja testa. S to majhno spremembo boste dosegli, da bo vaš obrok doma kljub pogrevanju deloval sveže in profesionalno pripravljeno.

To je največja napaka pri domači pici
Preberi še To je največja napaka pri domači pici

Zlata pravila: tako bo pica naslednji dan božanska

Za najboljše rezultate pri pogrevanju pice vedno uporabite pečico na najvišji temperaturi. Kose delno ovijte v folijo, da ohranite vlago, in pazite na čas pečenja. Pica ne sme biti prevroča, saj s tem uničite teksturo sira. Če pico hranite v hladilniku, jo vzemite iz škatle in tesno zavijte, pred pečenjem pa je idealno, da doseže sobno temperaturo.

S temi preprostimi, a učinkovitimi koraki bodo vaši ostanki pice postali obrok, ki se ga boste zares veselili, namesto da bi ga zgolj na hitro pojedli kot slab nadomestek sveže peke.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ostanki hrane kuharski triki kulinarični nasveti pogrevanje pice pica
Domači pripravki

Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo

Okusno.je Radi jeste zamrznjeno pico? Preverite, kako jo narediti še boljšo
Okusno.je Najboljši kostanjev pire: triki, da vedno uspe
Okusno.je Kako cvremo krofe v 'picapanu'?
Okusno.je Polenta ni le priloga: 6 idej, kako jo uporabiti drugače
Okusno.je Kremast namaz, ki ga lahko jeste brez slabe vesti
Okusno.je Recept za pico, ki je navdušila tudi Ano Praznik
Okusno.je Kako pravilno skuhati fižol?
Priporoča