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Božanski chili con carne
Triki in nasveti

Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov

Ko boste naslednjič pripravljali chili con carne, mu za pristen okus in eksplozijo okusov dodajte dve sestavini: čokolado in dimljeno papriko. Zagotavljamo vam, da boste navdušeni.

N.R.A.
13. 06. 2026 04.00

Chili con carne, imenovan tudi kar "čili", je gosta mehiška enolončnica, znana po svojih bogatih okusih. Osnovni recept je sestavljen iz mesa, fižola, koruze, paradižnika in začimb, vendar obstaja več trikov, s katerimi lahko jed nadgradite in povzdignete v nove višave okusnosti. Jed je izjemno praktična za vnaprejšnjo pripravo, saj jo lahko skuhate v večji količini, ohladite in hranite v hladilniku. Če čilija ne boste pojedli takoj, lahko vse ostanke preprosto zamrznete v vrečkah ali posodah. Zamrznjen obrok se kasneje enostavno pogreje v kozici z vodo v približno 20 minutah.

Za dober čili je bistvenega pomena, da so okusi večplastni.
Za dober čili je bistvenega pomena, da so okusi večplastni. FOTO: AdobeStock

Kako dodati več okusa čiliju z uporabo začimb

Za bogatejši okus v lonec poleg mletega mesa dodajte začimbe, kot so kumin, koriander in po želji tudi cimet. Če želite dimljen podton, ne pozabite na dimljeno papriko. V tekočo osnovo jedi sodijo goveja jušna osnova, rdeče vino in omaka worcester, ki poskrbijo za sladkobo in globino. Predvsem ne pozabite temeljito popražiti mesa, preden dodate ostale tekoče sestavine. Ta korak izboljša globino okusa, saj meso na površini karamelizira, kar mu doda bogat in kompleksen okus.

Čili nam dopušča kar nekaj svobode, da ga lahko naredimo pekočega po svojem okusu. Za obogatitev okusa nekateri v čili radi dodajo tudi rebro temne čokolade, po želji pa lahko dodamo tudi pol žličke rjavega sladkorja, da uravnovesimo kislost paradižnika.

Čili moramo kuhati počasi, da se meso ustrezno zmehča, okusi pa se med seboj dobro prepletejo.
Čili moramo kuhati počasi, da se meso ustrezno zmehča, okusi pa se med seboj dobro prepletejo. FOTO: AdobeStock

Pravilno izbrane začimbe in dobra goveja osnova so ključ do polnega okusa v vsaki porciji.

Zdrava izbira sestavin in uporaba počasnega kuhanja

Čili je lahko zelo zdrav obrok, saj fižol vsebuje veliko vlaknin in beljakovin. Če želite obrok še izboljšati, izberite pusto mleto goveje meso (z 10 odstotki maščobe) ali povečajte količino fižola. Največkrat uporabimo rdečega, dobro pa se obnesejo tudi druge vrste, kot sta črni fižol in fižol pinto. Če boste uporabili fižol iz pločevinke, ga pred dodajanjem v jed oplaknite in odcedite. Po želji lahko v čili dodate tudi koruzo.

Čili moramo kuhati počasi, da se meso ustrezno zmehča, okusi pa se med seboj dobro prepletejo. Na nizkem ognju ga kuhamo od 90 minut do dve uri, da bo resnično doživel potencial bogatega okusa.

Pri serviranju čilija razmislite o okrasitvi z različnimi dodatki, ki mu dodajo svežino in teksturo.
Pri serviranju čilija razmislite o okrasitvi z različnimi dodatki, ki mu dodajo svežino in teksturo. FOTO: T.G.

Serviranje

Pri serviranju čilija razmislite o okrasitvi z različnimi dodatki, ki mu dodajo svežino in teksturo. Priljubljene možnosti so nariban sir, koruzni čips, na kocke narezan avokado, kisla smetana, koriander, zelena čebula in stisnjen limetin sok. Ti dodatki dopolnjujejo okuse čilija in zagotavljajo tudi vizualno privlačno predstavitev.

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Vir: BBC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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