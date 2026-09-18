Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase

Palačinke so najboljše, ko so še tople, a že po nekaj minutah lahko izgubijo svojo mehkobo in postanejo nekoliko suhe ali žilave. Pri tem ni pomemben le recept, temveč tudi način priprave mase in shranjevanja pečenih palačink. Z nekaj preprostimi triki lahko poskrbimo, da bodo ostale mehke in prijetne tudi takrat, ko jih ne pojemo takoj.

Pomaga lahko ščepec sode bikarbone

Eden od nasvetov, ki jih izpostavlja Index.hr, je dodatek majhne količine sode bikarbone. Ta pri pečenju pomaga ustvarjati mehurčke, zaradi katerih je testo bolj rahlo. Vendar s sodo ni dobro pretiravati, saj lahko palačinke dobijo neprijeten, rahlo milnat ali grenak priokus. Nekako velja pravilo, da je pet gramov sode dovolj za liter testa. Pomembno je tudi, da soda ni enako učinkovita v vsakem testu. Za njeno delovanje je potrebna kisla sestavina, na primer pinjenec, jogurt ali kislo mleko. Zato je dobro v primeru dodajanja sode bikarbone v maso dodati tudi žlico ali dve jogurta ali druge kisle sestavine, kar omogoči nastanek ogljikovega dioksida in s tem bolj rahlo strukturo palačink.

icon-expand Pomembno je, da mase ne mešamo predolgo ali premočno. FOTO: Shutterstock

Pomembno je tudi, kako pripravite testo

Veliko lahko naredimo tudi brez dodajanja novih sestavin. Ko v testo vmešamo moko, ga ni treba mešati do popolnoma gladke strukture. Nekaj manjših grudic v masi ne predstavlja težave. S predolgim in močnim mešanjem namreč razvijamo gluten, zaradi česar so lahko palačinke po peki bolj čvrste oziroma gumijaste.

Zakaj je počivanje mase pomembno?

Ko zmešamo moko, mleko in jajca, moka potrebuje čas, da vpije tekočino. S tem se aktivira škrob, gluten pa začne tvoriti mrežo, ki masi doda elastičnost in mehkobo. Prav zato je priporočljivo, da maso pred peko palačink pustimo počivati vsaj pol ure. Počivanje poskrbi, da so palačinke mehke, elastične in brez zračnih mehurčkov.

icon-expand Palačinke naj bodo ravno dovolj pečene, da se sredica učvrsti, robovi pa dobijo rahlo zlato barvo. FOTO: Adobe Stock

Po peki jih ne puščajte nepokritih

Ko palačinke spečete, jih ne pustite dolgo na zraku. Iz njih počasi izhlapeva vlaga, zato postajajo vse bolj suhe in čvrste. Če pripravljate večjo količino, jih zlagajte eno na drugo in jih obvezno pokrijte oziroma hranite v zaprti posodi. Če jih ne boste pojedli takoj, je pomembno tudi, da jih ne prepečete. Palačinke naj bodo ravno dovolj pečene, da se sredica učvrsti, robovi pa dobijo rahlo zlato barvo. Predolgo pečenje bo iz testa odstranilo več vlage in rezultat bo bolj suha palačinka.

Za palačinke, ki ostanejo mehke tudi po ohlajanju, je zato najbolje združiti več majhnih trikov: testa ne mešamo predolgo, po potrebi uporabimo kislo sestavino in malo sode bikarbone, testo pred peko pustimo nekaj časa počivati, palačink pa po peki ne puščamo dolgo nepokritih. Prav kombinacija teh korakov, ne zgolj en skrivni dodatek, naredi največjo razliko.

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