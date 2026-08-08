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Ledena kava
Triki in nasveti

Nepričakovana sestavina za boljšo ledeno kavo, ki jo imate zagotovo doma

Če mislite, da za dobro ledeno kavo potrebujete le espresso, mleko in led, se motite. Ena preprosta sestavina lahko spremeni okus priljubljene poletne pijače, saj ji doda več globine in poudari aromo kave.

N.R.A.
08. 08. 2026 04.00

Ledena kava je ena najbolj priljubljenih poletnih osvežitev. Ko temperature narastejo, marsikdo vročo skodelico zamenja za hladno različico z ledom, mlekom ali sladoledom. A skrivnost res dobre ledene kave ni nujno v dražji kavi ali posebni opremi. Kuharski mojstri in ljubitelji kave pogosto uporabljajo preprost trik, ki ga marsikdo ne pričakuje: v ledeno kavo dodajo ščepec soli.

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Sol v kavi? Sliši se nenavadno, a razlog je preprost

Sol se na prvi pogled ne zdi sestavina, ki bi sodila v kavo. Toda majhna količina soli lahko vpliva na zaznavanje okusa. Znano je, da sol ne deluje samo kot "slani okus", ampak lahko vpliva tudi na zaznavanje drugih okusov. V nekaterih primerih zmanjša zaznavanje grenkobe in poudari bolj zaželene arome. Prav zato nekateri strokovnjaki za hrano in kavo priporočajo zelo majhno količino soli pri pripravi kave, predvsem pri temnejših praženih zrnih ali napitkih, kjer je grenkoba bolj izrazita.

Ledena kava
Ledena kava FOTO: AdobeStock

Kako pripraviti ledeno kavo s ščepcem soli?

Ne potrebujete posebnega recepta, ampak zgolj sledite spodnjim priporočilom:

- skuhajte močno kavo ali espresso,

- pustite, da se nekoliko ohladi,

- dodajte led,

- prilijte mleko po želji,

- dodajte zelo majhen ščepec soli.

Pomembno je, da ne pretiravate. Namen ni, da bi kava postala slana, ampak da se uravnoteži okus.

Pri ledenih napitkih je to še posebej zanimivo, saj nizke temperature pogosto zmanjšajo zaznavanje sladkosti in arom, zato lahko kava deluje bolj grenka kot vroča različica.

Ledena kava
Ledena kava FOTO: AdobeStock

Zakaj ledena kava pogosto ni tako dobra kot v kavarni?

Veliko ljudi doma naredi eno od dveh napak. Prva je, da vročo kavo takoj prelijejo čez veliko količino ledu. Led se hitro stopi in razredči okus.

Druga napaka je uporaba preveč sladkorja ali sirupov, s katerimi poskušajo prikriti grenkobo. Boljši rezultat dosežete, če:

- uporabite močnejšo osnovo,

- kavo predhodno ohladite,

- uporabite kakovostno kavo,

- uravnotežite okus z majhnimi dodatki, kot je na primer ščepec soli.

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Še en trik za boljšo ledeno kavo: ledene kocke iz kave

Če želite bolj intenziven okus, lahko navadne ledene kocke zamenjate s kavnimi. Preprosto skuhate dodatno kavo, jo zamrznete v modelčku za led in nato uporabite namesto običajnega ledu. Ko se kocke počasi topijo, ne razredčijo napitka, ampak mu dodajajo še več kavnega okusa.

Ledene kavne kocke
Ledene kavne kocke FOTO: Shutterstock

Dodatek soli je zanimiv predvsem za tiste, ki ne marajo preveč grenke kave, pijejo ledeno kavo brez veliko sladkorja, uporabljajo temneje pražena zrna ali pa si preprosto želijo bolj 'kavarniški' okus doma. Čeprav se ideja sliši nenavadno, gre za preprost kuharski trik, ki temelji na ravnotežju okusov – podobno kot pri številnih slanih in sladkih jedeh, kjer majhna količina soli poudari druge sestavine.

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Majhen trik, velika razlika

Pri pripravi ledene kave pogosto iščemo zapletene recepte, posebne sirupe in drage dodatke. Včasih je dovolj nekaj, kar imamo že doma. Naslednjič, ko boste pripravljali ledeno kavo, poskusite dodati komaj opazen ščepec soli. Morda boste presenečeni, kako drugačen bo okus.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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