Tako boste pripravili najboljše kuhano vino

Kuhano vino z aromatično mešanico začimb je v zimskem, še zlasti pa v prazničnem času, zelo priljubljena pijača. Če ga navadno pijete na božičnih stojnicah, si lahko kuhano vino letos pripravite kar sami doma. Priprava je enostavna, a za dobro kuhano vino, ki bo navdušilo vaše brbončice, morate poznati tudi nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.



Izberite pravo vino Izbira pravega vina je ključnega pomena za pripravo okusnega kuhanega vina. Če pripravljate rdeče kuhano vino, izberite rdeče vino s srednje močnim karakterjem, sadnimi notami in dobro uravnoteženimi tanini. Med priljubljenimi izbirami so merlot, malvazija, refošk in cabernet sauvignon. Če pripravljate belo kuhano vino pa so med priljubljenimi sortami rebula, sauvignon, beli in sivi pinot in rizling.



Ko kupujete vino, ne izberite nejcenejšega, saj iz slabega vina ne boste mogli narediti dobrega kuhančka. Po drugi strani pa se tudi izogibajte uporabi suhih ali dragih vin, saj začimbe, pogrevanje in dodani sladkor spremenijo njihovo aromo in okus. Zato je smiselno najti neko srednjo pot, ki bo najbolj ustrezala našemu okusu in tudi denarnici! Naš nasvet je, da izberete kvalitetno vino, takšno, ki vam je tudi sicer všeč.

icon-expand Začimbe kuhano vino spremenijo v aromatičen in opojno dišeč napitek. FOTO: Shutterstock

Dodajte različne aromatične začimbe



Ključ do okusnega kuhanega vina je prava mešanica začimb. Med klasičnimi izbirami so cimet, klinčki, zvezdasti janež in muškatni orešček. Eksperimentirate lahko tudi z dodatki, kot so piment, lovor, stroki kardamoma, rezine ingverja ali pomarančna lupina, odvisno od vina, ki ga pripravljate. Količino začimb prilagodite svojemu okusu in želeni intenzivnosti.



PRIPOROČAMO RECEPT: Kuhano belo vino

PRIPOROČAMO RECEPT: Kuhano rdeče vino



Uporabite sveže sestavine Za najboljši okus uporabite sveže in kakovostne sestavine, vedno, ko je to mogoče. To velja tudi v primeru začimb. Namesto kupljenih zmletih začimb lahko uporabite cele začimbe, ki jih pred uporabo po želji sami zmeljete. Sveže nariban muškatni orešček in cimetove palčke bodo sprostile več okusa in arome ter izboljšale končni okus kuhanega vina.



Naj se nežno kuha in ne vre premočno! Pri segrevanju vina ga raje nežno kuhajte, kot da bi močno vrelo. Zaradi vrenja lahko alkohol povsem izhlapi, zato bo pijača manj močna in aromatična. Skušajte doseči, da vino zgolj nežno vre 15–20 minut, da bodo imele tudi začimbe možnost oddati vonj in okus ter se pomešati z vinom. Tako se bodo okusi združili in razvili kompleksnost okusa.

Pripravite kuhano vino po receptu, na katerega prisega kuharski mojster Jamie Oliver. katerega prisega tudi Jamie Oliver. Skrivnost njegovega prazničnega napitka tiči v pripravi okusnega sirupa, s katerim doseže močnejše okuse začimb in ostalih sestavin, v kuhanem vinu pa kasneje ohrani tudi alkohol in pravo vinsko aromo. Recept je TUKAJ

Dodajte sladilo po okusu

Ko pripravljate kuhančka, morate poleg začimb obvezno uporabiti tudi sladila, kot so sladkor, med ali javorjev sirup, da uravnovesite okuse in povečate sladkost napitka. Začnite z majhno količino in jo prilagodite po svojih željah in okusu. Ne pozabite, da lahko vedno dodate več sladila, večje težave boste imeli, če ga boste dodali preveč.



PRIPOROČAMO RECEPT: Kuhano belo vino z medom

icon-expand Z izbiro pravega vina, harmonično mešanico začimb in prilagoditvijo recepta svojemu okusu lahko ustvarite kuhano vino, ki ogreje dušo in dvigne razpoloženje. FOTO: Shutterstock

Okrasite s citrusi

Za dodaten okus in pridih svežine kuhano vino popestrite z rezinami citrusov. Pomaranča, limona, klementina ali celo kanček grenivke lahko pijači dodajo čudovit pridih in tudi okrepijo aromo, poskrbijo pa tudi za živahen vizualni element.

Postrezite toplo, ne vroče



pomeni, da se okusi povsem razvijejo in napitek ustvari prijetno izkušnjo. Kuhano vino vsekakor ne postrezite vroče, saj lahko vročina prikrije zapletene okuse začimb. Za serviranje uporabite toplotno odporno steklovino ali vrče, da se toplota ohrani dlje časa.



Eksperimentirajte in prilagodite recept Ne bojte se eksperimentirati in napitek prilagoditi svojim željam: klasični recepti za kuhano vino so dobri, vendar se ne bojte eksperimentirati in pijačo prilagoditi svojim željam. Dodajte ščepec žganja, brandyja ali ruma za dodatno piko na i ali pa napitek popestrite z edinstvenimi sestavinami, kot so vanilijeva zrna ali kanček čilija. Bodite drzni in se prepustite svoji ustvarjalnosti!



PRIPOROČAMO RECEPT: Kuhano rdeče vino z medom in poprovimi zrni