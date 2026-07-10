To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa

Krompirjeva solata je ena tistih jedi, ki se pogosto znajde na poletni mizi. Odlično se poda k jedem z žara, ocvrti ribi, pečenemu mesu ali kot samostojna večerja. Čeprav se zdi njena priprava zelo preprosta, pa marsikdo pri njej naredi napako, zaradi katere krompir ostane brez pravega okusa, solata pa deluje pusta ali celo vodena. Dobra novica je, da lahko krompirjevo solato z nekaj preprostimi nasveti pripravite bistveno okusneje.

icon-expand Krompirjeva solata je ena najbolj priljubljenih prilog na piknikih in jedeh z žara. FOTO: Shutterstock

Najpogostejša napaka

Največja napaka je, da kis in druge začimbe krompirju dodamo šele takrat, ko se ta že popolnoma ohladi. Takrat je njegova struktura že precej zaprta, zato veliko slabše vpija okuse. Posledica je krompirjeva solata, pri kateri ostane preliv predvsem na površini, krompir pa je v notranjosti skoraj brez okusa. V resnici je ravno mlačen krompir najbolj primeren za pripravo solate. Ko je še topel, veliko bolje vpije kis in druge okuse, hkrati pa ob previdnem mešanju še vedno ohrani lepo obliko.

Kako napako preprečiti?

Krompir skuhajte v rahlo ohlajeni vodi v olupku in ga odcedite takoj, ko ga lahko brez težav prebodete s tankim nožem. Še mlačnega olupite, narežite na rezine in ga najprej pokapajte s kisom. Počakajte nekaj minut, da ga krompir vpije, nato primešajte olje. Zatem dodajte še čebulo, da ostane prijetno hrustljava in ne izgubi svoje svežine. Na koncu solato po okusu začinite s soljo, poprom in svežimi zelišči, kot so drobnjak, peteršilj ali pehtran. Če pripravljate različico z bučnim oljem, ga vedno dodajte na koncu, saj tako najbolje ohrani svojo aromo. Tako bo okus krompirjeve solate veliko bolj poln, začimbe pa bodo enakomerno razporejene po celotni solati.

icon-expand Za krompirjevo solato so najprimernejše voskaste sorte krompirja, ki se ne razkuhajo, meso pa po kuhanju ostane čvrsto in vlažno ter dobro vpija marinado. FOTO: Shutterstock

Kateri krompir je najboljši za pripravo solate?

Ko pripravljamo krompirjevo solato, je izbira pravega krompirja ključnega pomena. Za krompirjevo solato so najbolj primerne sorte, ki tudi po kuhanju ostanejo čvrste in se ne razkuhajo. Izbirajte krompir z voskasto oziroma čvrsto strukturo, saj lepo ohrani obliko in se pri mešanju ne spremeni v pire. Mlad krompir je poleti odlična izbira, saj ima nežno lupino in prijeten, rahlo sladkast okus.

Kako dolgo lahko krompirjevo solato hranimo?

Krompirjevo solato hranite v hladilniku v dobro zaprti posodi. Najboljša je na dan priprave ali naslednji dan, brez težav pa zdrži približno dva dni. Če vsebuje majonezo ali druge hitro pokvarljive dodatke, jo je priporočljivo porabiti čim prej in je ne puščati dlje časa na sobni temperaturi, zlasti v vročih poletnih dneh.

Kratek recept za popolno krompirjevo solato

Sestavine: - 1 kg krompirja - 1 manjša rdeča čebula - 3 žlice vinskega ali jabolčnega kisa - 4 žlice kakovostnega olja - sol in sveže mleti poper - sesekljan peteršilj, koperc ali drobnjak (po želji) Priprava: Krompir skuhajte v olupku ter še mlačnega olupite in narežite na rezine. Takoj ga pokapajte s kisom in pustite stati približno pet minut. Nato dodajte olje, tanko narezano čebulo, sol, poper in poljubna sveža zelišča. Solato nežno premešajte in jo pred serviranjem pustite počivati še 15 do 20 minut, da se okusi povežejo. Prav ta preprost vrstni red priprave pogosto odloča o tem, ali bo krompirjeva solata le dobra ali pa takšna, po kateri bodo gostje vedno znova prosili za recept.

icon-expand Krompirjeva solata z majonezo je odlična za piknike, žar in hladne bifeje, saj je bolj nasitna od klasične krompirjeve solate z oljem in kisom. FOTO: Shutterstock

Kako pripraviti dobro krompirjevo solato z majonezo?

Dobra krompirjeva solata z majonezo se od klasične različice razlikuje predvsem po tem, da mora ostati kremasta, a ne težka, krompir pa mora ohraniti svojo strukturo. Pri tej različici velja eno pomembno pravilo: krompirja ne mešajte z majonezo, ko je še vroč, saj se bo majoneza razredčila in postala mastna. Sestavine (4–6 oseb): - 1 kg krompirja - 150–200 g majoneze - 2–3 žlice kisle smetane ali grškega jogurta (za bolj svež okus) - 1 žlica gorčice (po želji) - 1 manjša rdeča ali bela čebula (ali 2–3 mlade čebulice) - 1 žlica kisa iz vloženih kumaric ali jabolčnega kisa - sol in sveže mlet poper Priprava: Krompir skuhajte v olupku, nato ga odcedite, nekoliko ohladite, olupite in narežite na rezine. Pustite, da se krompir ohladi do mlačnega ali skoraj sobne temperature. V posebni skledi zmešajte majonezo, kislo smetano (ali grški jogurt), gorčico in kis. Omako nežno vmešajte h krompirju. Mešajte previdno, da krompir ostane v kosih. Na koncu primešajte še na rezine ali kockice narezano čebulo. Poskusite in po potrebi dodatno začinite s soljo, poprom ali še malo gorčice. Solato pokrijte in jo za vsaj 30 minut postavite v hladilnik, da se okusi povežejo.