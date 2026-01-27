okusno.je
Triki in nasveti

Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste skuhali preveč testenin ali pa jih je zmanjkalo ravno takrat, ko so bili vsi lačni? Odgovor na vprašanje, koliko testenin na osebo je odvisen od več dejavnikov: ali so testenine glavna jed, predjed, priloga ali del juhe, pa tudi od vrste testenin. Spodaj najdete jasen in praktičen vodič, s katerim boste vedno zadeli pravo količino.

M.J.
27. 01. 2026 04.00

Koliko testenin na osebo za glavno jed?

Če so testenine glavna jed, veljajo naslednje smernice:

Suhe testenine (špageti, peresniki, makaroni, svedrčki): 80–110 g na osebo (50–70 g v primeru otrok)

Sveže testenine: 120–150 g na osebo

Pri bolj nasitnih omakah (smetanove, mesne) zadostuje spodnja meja, pri lažjih zelenjavnih ali paradižnikovih omakah pa raje izberite nekoliko večjo količino.

Priporočila za sveže in suhe testenine se nekoliko razlikujejo.
Priporočila za sveže in suhe testenine se nekoliko razlikujejo. FOTO: Shutterstock

Koliko testenin na osebo za predjed?

Če testenine postrežete kot predjed, upoštevajte spodnja priporočila:

Suhe testenine: 60–75 g na osebo

Sveže testenine: 80–100 g na osebo

V primeru testeninske predjedi naj bodo porcije manjše, da goste lepo pripravijo na glavno jed.

Koliko testenin uporabiti, če so priloga?

Testenine se redkeje uporabljajo kot priloga, a v določenih jedeh (npr. k zrezkom v omaki ali ribam) je to povsem primerno. Pomembno je imeti v mislih, da so v tem primeru testenine le dopolnilo in ne glavni nosilec obroka.

Suhe testenine kot priloga: 50–70 g na osebo

Sveže testenine: 80–100 g na osebo

Polnjene testenine so bolj obilne, zato je količina lahko manjša, ne da bi pri tem žrtvovali zadovoljstvo.
Polnjene testenine so bolj obilne, zato je količina lahko manjša, ne da bi pri tem žrtvovali zadovoljstvo. FOTO: iStockphoto

Kakšna so priporočila za polnjene testenine, kot so ravioli in tortelini?

Pri polnjenih testeninah velja nekoliko drugačno pravilo, saj so bolj nasitne:

Kot glavna jed: 150–180 g na osebo za sveže, polnjene testenine

Kot predjed: 100–120 g na osebo

Količina je odvisna tudi od velikosti in nadeva – mesni in sirni nadevi nasitijo hitreje kot zelenjavni.

Koliko rezancev za juho na osebo?

Pri juhah je zelo pomembno, da testenine juhe ne "prevzamejo". Za lepo uravnoteženo juho, ki ostane lahka in prijetna, uporabite 10–15 g suhih jušnih rezancev na osebo.

Ko boste enkrat usvojili pravo razmerje, boste vedno skuhali "ravno prav" testenin.
Ko boste enkrat usvojili pravo razmerje, boste vedno skuhali "ravno prav" testenin. FOTO: iStock

Zakaj je prava količina testenin pomembna?

Pravilno odmerjene porcije pomenijo:

- manj zavržene hrane,

- bolj uravnotežen obrok in

- boljši občutek po obroku.

Ko enkrat osvojite osnovna pravila, boste vedno skuhali "ravno prav" testenin – brez slabe volje in brez ostankov.

Viri: Feastitaly.com, Sancarlo.co.uk

