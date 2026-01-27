Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati

Koliko testenin na osebo za glavno jed?
Če so testenine glavna jed, veljajo naslednje smernice:
Suhe testenine (špageti, peresniki, makaroni, svedrčki): 80–110 g na osebo (50–70 g v primeru otrok)
Sveže testenine: 120–150 g na osebo
Pri bolj nasitnih omakah (smetanove, mesne) zadostuje spodnja meja, pri lažjih zelenjavnih ali paradižnikovih omakah pa raje izberite nekoliko večjo količino.
Koliko testenin na osebo za predjed?
Če testenine postrežete kot predjed, upoštevajte spodnja priporočila:
Suhe testenine: 60–75 g na osebo
Sveže testenine: 80–100 g na osebo
V primeru testeninske predjedi naj bodo porcije manjše, da goste lepo pripravijo na glavno jed.
Koliko testenin uporabiti, če so priloga?
Testenine se redkeje uporabljajo kot priloga, a v določenih jedeh (npr. k zrezkom v omaki ali ribam) je to povsem primerno. Pomembno je imeti v mislih, da so v tem primeru testenine le dopolnilo in ne glavni nosilec obroka.
Suhe testenine kot priloga: 50–70 g na osebo
Sveže testenine: 80–100 g na osebo
Kakšna so priporočila za polnjene testenine, kot so ravioli in tortelini?
Pri polnjenih testeninah velja nekoliko drugačno pravilo, saj so bolj nasitne:
Kot glavna jed: 150–180 g na osebo za sveže, polnjene testenine
Kot predjed: 100–120 g na osebo
Količina je odvisna tudi od velikosti in nadeva – mesni in sirni nadevi nasitijo hitreje kot zelenjavni.
Koliko rezancev za juho na osebo?
Pri juhah je zelo pomembno, da testenine juhe ne "prevzamejo". Za lepo uravnoteženo juho, ki ostane lahka in prijetna, uporabite 10–15 g suhih jušnih rezancev na osebo.
Zakaj je prava količina testenin pomembna?
Pravilno odmerjene porcije pomenijo:
- manj zavržene hrane,
- bolj uravnotežen obrok in
- boljši občutek po obroku.
Ko enkrat osvojite osnovna pravila, boste vedno skuhali "ravno prav" testenin – brez slabe volje in brez ostankov.
