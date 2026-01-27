Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati

Pri bolj nasitnih omakah (smetanove, mesne) zadostuje spodnja meja, pri lažjih zelenjavnih ali paradižnikovih omakah pa raje izberite nekoliko večjo količino.

Suhe testenine (špageti, peresniki, makaroni, svedrčki): 80–110 g na osebo (50–70 g v primeru otrok)

V primeru testeninske predjedi naj bodo porcije manjše, da goste lepo pripravijo na glavno jed.

Testenine se redkeje uporabljajo kot priloga, a v določenih jedeh (npr. k zrezkom v omaki ali ribam) je to povsem primerno. Pomembno je imeti v mislih, da so v tem primeru testenine le dopolnilo in ne glavni nosilec obroka.

Suhe testenine kot priloga: 50–70 g na osebo