Pirhi
Triki in nasveti

Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti

Po veliki noči pogosto ostane veliko pirhov, zato se hitro pojavi vprašanje, kako dolgo so še varni za uživanje. Preverite, koliko časa kuhana jajca zdržijo, kako jih pravilno shranjevati in na kaj morate biti posebej pozorni.

M.J.
07. 04. 2026 04.00

Velika noč je za nami, na mizi ali v hladilniku pa pogosto ostane kar nekaj pirhov. Ker gre za trdo kuhana jajca, ki so bila pogosto tudi nekaj časa na sobni temperaturi, je pomembno vedeti, kako dolgo so še varna za uživanje in kako jih pravilno shranjevati.

Kako dolgo so pirhi užitni?

Trdo kuhana jajca (tudi pirhi) so ob pravilnem shranjevanju v hladilniku užitna približno do 7 dni po kuhanju. Ključno pa je, da jih čim prej po kuhanju ohladimo in shranimo na hladno.

Če so bili pirhi ves čas v hladilniku:

- zdržijo do enega tedna.

Če so bili dlje časa na sobni temperaturi:

- rok uporabe se bistveno skrajša.

Če so bili pirhi dalj časa na sobni temperaturi, se lahko njihova uporabnost bistveno skrajša. FOTO: Profimedia

Kaj pa pirhi, ki so bili na mizi?

Velikonočni pirhi so pogosto več ur (ali celo ves dan) razstavljeni na mizi. To pa vpliva na njihovo varnost, saj toplota pospeši razvoj bakterij, zato previdnost ni odveč.

- Če so bili na sobni temperaturi več kot dve uri, jih ni priporočljivo hraniti za kasneje. Velja namreč, da se kuhana jajca lahko okužijo že po dveh urah na sobni temperaturi.

- Če so bili zunaj krajši čas (npr. nekaj ur), jih lahko še shranite v hladilnik, a jih porabite čim prej (v 1–3 dneh).

Kako pravilno shranjevati pirhe?

1. Hitro ohlajanje

Po kuhanju jajca čim prej ohladite (npr. v hladni vodi ali ledeni kopeli).

2. Shranjevanje v hladilniku

Pripravljene pirhe hranite pri temperaturi okoli 4 stopinje Celzija. Najbolje v originalni škatli ali zaprti posodi, nikar pa jih vnaprej ne lupite, saj jih lupina dodatno ščiti.

3. Pazite na čistočo

Če so jajca počena ali poškodovana, jih raje čim prej porabite ali zavrzite.

Jajce zavrzite, če je videti sluzasto ali kakorkoli nenavadno. FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati, da pirhi niso več dobri?

Najprej preverite lupino, ali je še cela, in če je videti v redu, jajce olupite. Pred zaužitjem jajca bodite pozorni na:

- neprijeten vonj (po žveplu),

- sluzasto ali nenavadno teksturo,

- sumljiv videz.

Če ste v dvomih, jajca raje ne zaužijte.

Kaj storiti z ostanki pirhov?

Če imate veliko pirhov, jih čim prej porabite v jedeh, kot so:

- jajčna solata,

- namazi,

- narastki.

Pirhi so lahko tudi po veliki noči še nekaj dni povsem varni za uživanje, a le ob pravilnem shranjevanju. Ključno je, da jih ne puščamo predolgo na sobni temperaturi in jih čim prej prestavimo v hladilnik. Če upoštevate osnovna pravila, boste lahko brez skrbi uživali tudi v "ostankih" praznikov.

Iz ostankov pirhov lahko naredite okusen jajčni namaz. FOTO: iStockphoto
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
koliko dni so pirhi užitni shranjevanje pirhov koliko časa zdržijo pirhi pirhi shranjevanje varnost hrane kuhana jajca
