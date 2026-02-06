okusno.je
Krhki flancati
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih

Krhki flancati niso stvar sreče, temveč pravih postopkov. Prave sestavine, počitek testa in tanko valjanje so kombinacija, ki vedno znova prinese popoln rezultat. Ko enkrat osvojite te trike, bodo vaši flancati vsakič znova tako krhki, da se bodo dobesedno topili v ustih.

M.J.
06. 02. 2026 04.00

Flancati so ena tistih sladic, ki jih povezujemo s pustom, domačo kuhinjo in vonjem po sveže ocvrtem testu. Čeprav so sestavine na videz preproste, razlika med povprečnimi in resnično vrhunskimi flancati pogosto tiči v drobnih skrivnostih. Tokrat se bomo posvetili krhkim flancatom, ki morajo biti drobljivi, a hkrati tako rahli in nežni, da se kar topijo v ustih – brez trdih robov, brez mastnega priokusa in brez žvečljive sredice. Njihova prednost v primerjavi s kvašenimi flancati (recept je TUKAJ), je tudi ta, da se dobro se hranijo in krhki ostanejo več dni.

Krhke flancate tradicionalno pripravljamo v času pustovanja.
Krhke flancate tradicionalno pripravljamo v času pustovanja. FOTO: iStock

Da bi vam naslednjič uspeli najboljši krhki flancati, smo zbrali ključne trike in nasvete, na katere prisegajo izkušene gospodinje.

1. Uporabimo samo rumenjake

Če želite posebej krhke flancate, uporabite samo rumenjake. Slednji dajejo testu bogatost in mehkobo, beljaki pa lahko testo naredijo bolj elastično in trše. Hkrati beljaki tudi vežejo maščobo, kar v tem primeru ne želimo. Prav zato številni klasični recepti uporabljajo samo rumenjake.

2. Kanček alkohola dela čudeže

Alkohol, kot sta rum ali žganje (za poseben priokus lahko uporabite tudi limonin liker), ni uporabljen le zaradi okusa. Alkohol zavira vpijanje maščobe in poskrbi, da flancati ostanejo lahki in nemastni. Dovolj je že ena žlica izbranega alkohola, ki jo dodamo testu.

3. Skrivni sestavini za krhkost in bogat okus

V testo obvezno dodajte tudi malo belega vina ali limoninega soka ter žlico ali dve kisle smetane. Kislina oslabi gluten, zato so flancati bolj krhki in mehki, vino pa med cvrtjem izhlapi in prepreči, da bi testo vpilo preveč maščobe. Alkohol med cvrtjem tudi ustvari drobne zračne mehurčke, kar pripomore k rahlemu napihovanju in značilni zračni teksturi. Kisla smetana pa hkrati poskrbi za sočnost in bogat okus – rezultat so flancati, ki se dobesedno topijo v ustih.

4. Testo naj počiva – brez izjeme

Po gnetenju mora testo počivati vsaj 30 minut, še bolje eno uro. Počitek omogoči, da se gluten sprosti, kar pomeni mehkejše in bolj voljne flancate. Testo med počivanjem obvezno pokrijte s krpo ali folijo, da se ne izsuši.

Flancate pred cvrtjem značilno oblikujemo in prepletemo.
Flancate pred cvrtjem značilno oblikujemo in prepletemo. FOTO: okusno.je

5. Tanjše testo - bolj krhki flancati

Ena najpogostejših napak je predebelo razvaljano testo. Flancati morajo biti skoraj prosojni – tanjši kot so, bolj rahli in krhki bodo po cvrtju. Idealna debelina je 2 milimetra. Za lažje valjanje testo razdelite na manjše kose, ki jih nato tanko razvaljajte kar s strojčkom za pripravo testenin. Tako boste poskrbeli za enakomerno razvaljano testo. 

6. Prava temperatura olja

Olje mora biti segreto na približno 170 stopinj Celzija. Če je premrzlo, bodo flancati vpili preveč maščobe; če je prevroče, se bodo prehitro obarvali in ostali surovi v sredini. Flancati se morajo med cvrtjem nežno napihniti in zlato zapeči. Pri tem morate kar paziti, da jih ne prepečete, saj so pečeni v minuti ali pa še prej. Ko jih poberete iz olja, jih položite na krožnik, obložen s papirnatimi brisačkami, da se odteče odvečno olje.

7. Sladkor v prahu šele na koncu

Flancate vedno posujte s sladkorjem v prahu, ko so še rahlo topli, a ne vroči. Tako se sladkor lepo oprime površine in ustvari tisto pravo, klasično snežno plast, brez da bi se stopil. Vsekakor pa s sladkorjem v prahu ne pretiravajte, ker potem flancati postanejo vlažni, ko se sladkor raztopi.

Pravi flancati so krhki, drobljivi in radodarno posuti s sladkorjem v prahu.
Pravi flancati so krhki, drobljivi in radodarno posuti s sladkorjem v prahu. FOTO: okusno.je

Recept: Enostavni krhki flancati, ki se topijo v ustih

Pri pripravi flancatov si lahko pomagate s preverejnim receptom, ki so nam ga zaupale članice društva TŠKD Sv. Miklavž. Njihovi flancati se dobesedno topijo v ustih, zato ne preseneča, da jih pripravljajo za številne dogodke in pripreditve, kjer z njimi vedno požanjejo uspeh. Celoten postopek priprave si oglejte v spodnjem videu!

Sestavine:

- 500 g moke

- 5 rumenjakov

- malo sladkorja

- ščepec soli

- 1 žlica ruma

- malo belega vina

- dva zavitka vanili sladkorja

- 2 dl kisle smetane

Božanske miške: zelo rahle in sočne, kot jih naredi Sanja Sirk
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
