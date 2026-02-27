Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih

Salzburški žličniki , imenovani tudi 'solnograški žličniki' ali po domače kar 'salzburški nokerli' (nemško Salzburger Nockerl), so tradicionalna sladica iz avstrijskega mesta Salzburg. Njihova značilna oblika treh puhastih vrhov naj bi simbolizirala okoliške hribe - Mönchsberg, Kapuzinerberg in Gaisberg, sladica pa velja za eno najbolj prepoznavnih specialitet avstrijske kuhinje. Pripravljena je predvsem iz jajc, sladkorja in moke , kar pomeni, da je njena tekstura v celoti odvisna od pravilne tehnike.

Prav zaradi svoje navidezne preprostosti so žličniki lahko tudi zahtevni – najmanjša napaka pri stepanju ali peki lahko povzroči, da se sesedejo ali postanejo zbiti. V nadaljevanju razkrivamo pet ključnih nasvetov , s katerimi bodo salzburški žličniki vsakič uspeli, predvsem pa bodo rahli in puhasti kot oblaček.

Hladna jajca se slabše stepajo in ne razvijejo optimalnega volumna. Če želimo doseči maksimalno zračnost, morajo biti tako beljaki kot rumenjaki ogreti na sobno temperaturo. To omogoča stabilnejši sneg in bolj enakomerno strukturo mase.

Najbolje je, da jajca ubijemo še mrzla, saj se bosta tako beljak in rumenjak lepše ločila. Preden beljake začnemo stepati, pa jih pustimo stati pol ure na sobni temperaturi, da se primerno ogrejejo.

Ključen nasvet, ki ga moramo upoštevati pri stepanju beljakov, je tudi uporaba povsem čiste in suhe posode. Slaščičarski mojstri pri tem priporočajo posodo iz nerjavečega jekla ali stekla, saj plastično posodo velikokrat prekriva plast maščobe, ki lahko bistveno vpliva na kakovost snega. Če želimo, lahko posodo pred stepanjem obrišemo z brisačko ali krpico, ki smo jo prepojili z malo kisa, da resnično odstranimo vse ostanke maščobe.