okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Sladkor
Triki in nasveti

Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli

Strjen sladkor zagotovo ni za v smeti. Z nekaj preprostimi triki ga lahko hitro povrnemo v prvotno, sipko stanje.

N.R.A.
05. 03. 2026 04.00

Zakaj se sladkor sploh strdi?

Kot poroča net.hr, se strjevanje pojavlja pri belem in rjavem sladkorju, vendar iz različnih razlogov. Rjavi sladkor otrdi, ko iz njega izhlapi vlaga, medtem ko se beli sladkor sprime zaradi vlage iz zraka, ki povzroči lepljenje kristalov in nastanek grudic. V obeh primerih nastane trda masa, ki je na prvi pogled neuporabna, a jo lahko povsem enostavno rešite.

Ko je beli sladkor izpostavljen vlagi iz zraka, kristali vpijejo vlago, njihova površina postane rahlo lepljiva, nato pa se ob sušenju sprimejo v trde grudice.
Ko je beli sladkor izpostavljen vlagi iz zraka, kristali vpijejo vlago, njihova površina postane rahlo lepljiva, nato pa se ob sušenju sprimejo v trde grudice. FOTO: AdobeStock

Kako rešiti rjavi sladkor: trik s kruhom

Rjavi sladkor je higroskopen, kar pomeni, da naravno privlači in zadržuje vlago. Prav to lastnost lahko izkoristite v svoj prid. V posodo s strjenim rjavim sladkorjem položite rezino kruha, jo dobro zaprite in pustite stati čez noč. Naslednji dan bo kruh trd in izsušen, sladkor pa ponovno mehak in sipke teksture. Kot navaja net.hr, deluje katerakoli vrsta kruha, saj sladkor iz njega vsrka vlago in si tako povrne prvotno mehkobo.

Pomembno je, da je posoda res dobro zaprta, sicer bo vlaga uhajala v zrak in učinek ne bo popoln.

Če nimate kruha, lahko uporabite tudi druge načine. Ena najhitrejših metod je mikrovalovna pečica. Strjen sladkor položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico, ga prekrijte z rahlo vlažno papirnato brisačo in segrevajte v 15- do 20-sekundnih intervalih. Med segrevanjem grudice previdno razbijajte z vilico, dokler sladkor ne postane mehak. Pazite, da ga ne pregrejete, saj se lahko začne topiti.

Alternativa kruhu je tudi rezina jabolka, ki deluje po enakem principu sproščanja vlage. Postopek je enak kot pri kruhu – sladkor zaprite skupaj z rezino jabolka za nekaj ur ali čez noč.

Kako zmanjšati sladkor in nezdrave prigrizke?
Preberi še Kako zmanjšati sladkor in nezdrave prigrizke?

Kako rešiti beli sladkor: ključna je preventiva

Pri belem sladkorju trik s kruhom ne deluje, saj se strdi zaradi vlage, ne zaradi njenega pomanjkanja. Vlaga iz zraka povzroči, da se kristali sprimejo in tvorijo trde grudice. Dodajanje dodatne vlage bi težavo le še poslabšalo.

Najboljša rešitev je preventiva: sladkor hranite v dobro zaprti, suhi posodi in ga zaščitite pred vlago. Izogibajte se temu, da bi v sladkor potapljali mokro ali vlažno žličko, in ga ne shranjujte v bližini štedilnika ali pomivalnega stroja, kjer je več pare.

Če se beli sladkor kljub temu strdi, ga lahko mehansko zdrobite z valjarjem (v zaprti vrečki) ali ga na kratko zmeljete v multipraktiku. S tem boste ponovno dobili sipko strukturo brez vpliva na okus ali kakovost.

Rjavi sladkor vsebuje melaso, ki mu daje vlago in mehkobo.
Rjavi sladkor vsebuje melaso, ki mu daje vlago in mehkobo. FOTO: Shutterstock

Strjen sladkor ni razlog za frustracijo ali nepotrebno zavrženo hrano. Z nekaj preprostimi triki lahko rjavemu sladkorju povrnete vlago, belemu pa preprečite, da bi se sploh strdil. Tako boste sladkor brez težav ponovno uporabili pri pripravi napitkov, sladic in drugih jedi.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
strjen sladkor reševanje sladkorja rjavi sladkor beli sladkor kuhinjski nasveti
Triki in nasveti

Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno