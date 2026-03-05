Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli

Kot poroča net.hr , se strjevanje pojavlja pri belem in rjavem sladkorju, vendar iz različnih razlogov. Rjavi sladkor otrdi, ko iz njega izhlapi vlaga, medtem ko se beli sladkor sprime zaradi vlage iz zraka, ki povzroči lepljenje kristalov in nastanek grudic. V obeh primerih nastane trda masa, ki je na prvi pogled neuporabna, a jo lahko povsem enostavno rešite.

Ko je beli sladkor izpostavljen vlagi iz zraka, kristali vpijejo vlago, njihova površina postane rahlo lepljiva, nato pa se ob sušenju sprimejo v trde grudice.

Rjavi sladkor je higroskopen, kar pomeni, da naravno privlači in zadržuje vlago. Prav to lastnost lahko izkoristite v svoj prid. V posodo s strjenim rjavim sladkorjem položite rezino kruha, jo dobro zaprite in pustite stati čez noč. Naslednji dan bo kruh trd in izsušen, sladkor pa ponovno mehak in sipke teksture. Kot navaja net.hr, deluje katerakoli vrsta kruha, saj sladkor iz njega vsrka vlago in si tako povrne prvotno mehkobo.

Pomembno je, da je posoda res dobro zaprta, sicer bo vlaga uhajala v zrak in učinek ne bo popoln.

Če nimate kruha, lahko uporabite tudi druge načine. Ena najhitrejših metod je mikrovalovna pečica. Strjen sladkor položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico, ga prekrijte z rahlo vlažno papirnato brisačo in segrevajte v 15- do 20-sekundnih intervalih. Med segrevanjem grudice previdno razbijajte z vilico, dokler sladkor ne postane mehak. Pazite, da ga ne pregrejete, saj se lahko začne topiti.

Alternativa kruhu je tudi rezina jabolka, ki deluje po enakem principu sproščanja vlage. Postopek je enak kot pri kruhu – sladkor zaprite skupaj z rezino jabolka za nekaj ur ali čez noč.