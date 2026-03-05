Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli

Zakaj se sladkor sploh strdi?
Kot poroča net.hr, se strjevanje pojavlja pri belem in rjavem sladkorju, vendar iz različnih razlogov. Rjavi sladkor otrdi, ko iz njega izhlapi vlaga, medtem ko se beli sladkor sprime zaradi vlage iz zraka, ki povzroči lepljenje kristalov in nastanek grudic. V obeh primerih nastane trda masa, ki je na prvi pogled neuporabna, a jo lahko povsem enostavno rešite.
Kako rešiti rjavi sladkor: trik s kruhom
Rjavi sladkor je higroskopen, kar pomeni, da naravno privlači in zadržuje vlago. Prav to lastnost lahko izkoristite v svoj prid. V posodo s strjenim rjavim sladkorjem položite rezino kruha, jo dobro zaprite in pustite stati čez noč. Naslednji dan bo kruh trd in izsušen, sladkor pa ponovno mehak in sipke teksture. Kot navaja net.hr, deluje katerakoli vrsta kruha, saj sladkor iz njega vsrka vlago in si tako povrne prvotno mehkobo.
Pomembno je, da je posoda res dobro zaprta, sicer bo vlaga uhajala v zrak in učinek ne bo popoln.
Če nimate kruha, lahko uporabite tudi druge načine. Ena najhitrejših metod je mikrovalovna pečica. Strjen sladkor položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico, ga prekrijte z rahlo vlažno papirnato brisačo in segrevajte v 15- do 20-sekundnih intervalih. Med segrevanjem grudice previdno razbijajte z vilico, dokler sladkor ne postane mehak. Pazite, da ga ne pregrejete, saj se lahko začne topiti.
Alternativa kruhu je tudi rezina jabolka, ki deluje po enakem principu sproščanja vlage. Postopek je enak kot pri kruhu – sladkor zaprite skupaj z rezino jabolka za nekaj ur ali čez noč.
Kako rešiti beli sladkor: ključna je preventiva
Pri belem sladkorju trik s kruhom ne deluje, saj se strdi zaradi vlage, ne zaradi njenega pomanjkanja. Vlaga iz zraka povzroči, da se kristali sprimejo in tvorijo trde grudice. Dodajanje dodatne vlage bi težavo le še poslabšalo.
Najboljša rešitev je preventiva: sladkor hranite v dobro zaprti, suhi posodi in ga zaščitite pred vlago. Izogibajte se temu, da bi v sladkor potapljali mokro ali vlažno žličko, in ga ne shranjujte v bližini štedilnika ali pomivalnega stroja, kjer je več pare.
Če se beli sladkor kljub temu strdi, ga lahko mehansko zdrobite z valjarjem (v zaprti vrečki) ali ga na kratko zmeljete v multipraktiku. S tem boste ponovno dobili sipko strukturo brez vpliva na okus ali kakovost.
Strjen sladkor ni razlog za frustracijo ali nepotrebno zavrženo hrano. Z nekaj preprostimi triki lahko rjavemu sladkorju povrnete vlago, belemu pa preprečite, da bi se sploh strdil. Tako boste sladkor brez težav ponovno uporabili pri pripravi napitkov, sladic in drugih jedi.
Vir: net.hr