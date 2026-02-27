Kako zgostiti golaž?

Ko je govora o golažu, s čebulo raje nikar ne 'šparajte'. Lahko se držite preverjenega recepta, ki pravi: kolikor mesa, toliko čebule . Njeno količino lahko po želji tudi nekoliko zmanjšate, vendar je ne uporabite manj kot tretjine količine mesa. Čebula je namreč pri pripravi golaža bistvenega pomena, saj se med počasnim kuhanjem razpusti in naravno zgosti omako, poskrbi pa tudi za bogat in prijetno sladek okus. Še več nasvetov, ki jih moramo upoštevati pri pripravi čebule za golaž si lahko preberete TUKAJ .

Najboljše meso za pripravo golaža je bočnik , ki ga narežemo na večje kose (velikosti oreha). Gre za kos mesa, ki je fizično zelo obremenjen, zato je meso pusto, a gosto prepredeno z vezivnim tkivom in kitami, katerih sestavni del je kolagen. Čeprav je bočnik trdo meso, se po dolgem času kuhanja zelo zmehča, kolagen pa se spremeni v želatini podobno snov, ki pomaga ustvariti značilno teksturo jedi. Namesto bočnika lahko za pripravo golaža uporabimo tudi goveje pleče ali podplečje, teletino, svinjino, divjačino ali celo volovski rep.

Če je golaž preveč tekoč, si lahko pomagamo tudi z nekaj preprostimi triki za zgostitev:

- Dodamo paradižnikovo pasto ali mezgo: V golaž lahko vmešamo eno ali dve žlici paradižnikove mezge, ki ga bo pomagala jed zgostiti, poleg tega pa bo poskrbela tudi za bogatejši okus.

- Zelenjava: Nariban surov krompir ali pa žlica krompirjevega pireja lahko pomaga pri zgostitvi golaža. Namesto krompirja lahko uporabimo korenček ali pa bučko. Pri uporabi surove naribane zelenjave pazimo samo na to, da golaž kuhamo še toliko časa, da se zelenjava povsem zmehča in razpade.

- Moka ali koruzni škrob: Če za zgoščevanje uporabimo moko, je uporabimo čim manj, največ eno žličko. Preden jo vmešamo v golaž, jo zlato rumeno popražimo na olju ali razpuščenem maslu, lahko pa jo tudi samo gladko razmešamo z nekaj žlicami golaževe omake in potem vmešamo v jed. Za zgostitev golaža lahko namesto moke uporabimo tudi koruzni škrob (gustin). Zadostovala bo že žlička škroba, ki ga zmešamo z majhno količino vode, golaževe omake ali goveje jušne osnove. Ko dobimo povsem gladko zmes, jo počasi vmešamo v golaž in segrevamo še toliko časa, dokler se jed ne zgosti.

- Kruh: V golaž lahko dodamo tudi nekaj kock kruha, ki bodo vpile odvečno tekočino. Ko se golaž primerno zgosti, odstranimo kocke kruha in golaž postrežemo.

- Ovseni kosmiči: Ena žlica zmletih kosmičev bo dovolj, da se golaž zgosti. Dodamo jih ob koncu kuhanja in dobro premešamo.

- Redukcija: Če imate čas, golaž preprosto pustite še nekaj časa kuhati brez pokrovke, da odvečna tekočina izhlapi.