Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?

Svinjski file oziroma svinjska ribica je mehek kos mesa, ki ga brez težav najdemo v vsaki trgovini in je hkrati tudi zelo vsestransko uporaben. Gre za dolg in ozek kos svinjine brez kosti in kože. Meso ne vsebuje veliko maščobe, je zato precej pusto ter se ob prekomernem pečenju hitro izsuši. Ker se skuha hitreje kot večina pečenk, je primeren tako za hitre večerje med tednom kot tudi za praznične pogostitve. Vse, kar potrebujete, je osnovni recept, s katerim boste to vrhunsko meso spremenili v impresiven obrok.

Ker ima nežen okus, je svinjska ribica odlična osnova za najrazličnejše marinade ali začimbne mešanice. Premažite jo z medom, gorčico in timijanom ali pa posujte z rjavim sladkorjem, papriko in čilijem v prahu. Ne glede na to, kako se je lotite, vas bo ta vodič, kako pripraviti popolno pečeno svinjsko ribico, vedno pripeljal do sočnega in okusnega rezultata.

Ker ima nežen okus, je svinjska ribica odlična osnova za najrazličnejše marinade ali začimbne mešanice.

Kako pripraviti svinjsko ribico?

Najprej meso preglejte: mesarji navadno že odstranijo srebrno kožico na površini mesa. Če jo vaša ribica še ima, uporabite oster nož, da jo previdno izrežete in zavržete, saj je precej žilava. Nato meso osušite s papirnato brisačo. Da bo svinjina ostala sočna, boste potrebovali kuhinjski termometer. Meso je primerno za uživanje, ko notranja temperatura doseže 65 stopinj Celzija. Ne pozabite, da bo temperatura med počivanjem še narasla, zato meso vzemite iz pečice, ko je še 5–10 stopinj pod želeno stopnjo. Svinjska ribica naj po peki počiva 10–15 minut, preden jo narežete. Tako se sokovi enakomerno razporedijo po mesu. Če bi pečeno takoj narezali, bi sokovi iztekli na desko, meso pa bi bilo bolj suho in manj okusno.

Ker gre za hitro pečen kos mesa, je svinjska ribica odlična izbira za hitro kosilo ali večerjo.

Kateri način priprave je najboljši?

Zdaj, ko poznate nekaj osnovnih smernic, je čas, da se posvetimo načinu peke. Svinjska ribica je preveč pusta za žar ali peko v ponvi na štedilniku, sama pečica pa ne zagotovi dovolj karamelizacije. Zato se najbolje obnese hibridna metoda. Ribico najprej na vseh straneh na hitro popečemo v ponvi (približno 8 minut), da dobi zlato rjavo skorjico. Nato pa jo skupaj s ponvijo prestavimo v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija, in pustimo, da se notranjost počasi speče. Končni rezultat? Popolno pečena svinjska ribica s čudovito hrustljavo, karamelizirano skorjico in sočno, mehko notranjostjo.

Osnovni recept za pečeno svinjsko ribico

Ko enkrat osvojite metodo "opeči in speci", bo vaša ribica vedno mehka. Celoten čas priprave je 20–26 minut, zato je jed primerna tudi za hiter obrok med tednom. Ker gre za precej manjšo pečenko, kot je na primer svinjski hrbet, ena ribica navadno zadostuje za dve do tri osebe. Sestavine: - dve svinjski ribici (450–550 g vsaka)

- sol in sveže mleti poper (po okusu)

- 2 žlici nevtralnega olja Priprava: Ribici začinite s soljo in poprom; prestavite ju v večjo skledo ali vrečko z zapiranjem. Po želji dodajte marinado ali suho začimbno mešanico. Če boste meso marinirali, ga postavite v hladilnik za najmanj 1 uro ali čez noč.

Začinite jo lahko samo s soljo in poprom, a ker gre za pusto meso, zelo dobro prenaša marinade. Ena najboljših je kombinacija jabolčnega kisa, dijonske gorčice, medu, čebule in/ali česna v prahu ter soli.

Pečico segrejte na 220 stopinj Celzija. V ponvi, ki jo lahko potisnete v pečico, segrejte olje na srednje močni temperaturi. Ribici odstranite iz marinade in ju na vseh straneh hitro popecite, dokler ne porjavita (6–8 minut). Ponev prestavite v pečico (če nimate ognjevarne ponve, meso preložite v pekač) in ribici pecite, dokler notranja temperatura ne doseže 60 stopinj Celzija (14–18 minut). Prestavite na desko in pustite počivati najmanj 5 minut, nato narežite na 1,5 cm debele rezine.