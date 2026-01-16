okusno.je
Mlečni gres s kakavom in maslom
Triki in nasveti

Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje

Gres je ena tistih preprostih in nostalgičnih jedi, ki nas pogosto spomni na otroštvo. Je hitro pripravljena, primerna za zajtrk, večerjo ali sladico, odlično pa se poda tudi z različnimi dodatki – od masla in kakava do sadja in marmelade. V tem članku bomo pojasnili, kako pravilno skuhati gres, kakšno je razmerje med sestavinami, koliko časa ga je treba kuhati in predstavili recept za mlečni gres.

M.J.
16. 01. 2026 14.30

Kaj je gres?

Gres je fino mlet pšenični zdrob, ki nastane pri mletju trde pšenice (durum). Ima svetlo rumeno barvo in se v kuhinji pogosto uporablja za pripravo kaš, narastkov, sladic in celo slanih jedi. Njegova prednost je, da se zelo hitro skuha, zato je idealen za hitre obroke.

Ker se pšenični zdrob zelo hitro skuha, je idealen za hitre obroke. FOTO: Shutterstock

Kakšno je razmerje med tekočino in zdrobom med kuhanjem?

Za pripravo klasičnega mlečnega gresa velja osnovno razmerje: 1 liter mleka : 100 g pšeničnega zdroba (približno 5 žlic).

Če želite gostejši gres, količino zdroba malenkost povečajte, če želite bolj tekočega, pa jo zmanjšajte. Pomembno je, da zdrob v vročo tekočino vsujete postopoma, da se ne naredijo grudice.

Kako dolgo se kuha pšenični zdrob?

Pšenični zdrob se kuha zelo hitro – običajno 3 do 5 minut, odvisno od gostote tekočine in temperature. Ko zavre, ga med stalnim mešanjem kuhamo, dokler se ne zgosti in postane kremast. Nato ga odstavimo in po želji še nekaj minut pustimo pokritega, da se dodatno zgosti.

Gres je preprosta mlečna kaša, ki se navadno pripravlja za zajtrk ali malico. FOTO: iStockphoto

Pšenični zdrob z vodo – lažja in veganska različica

Pšenični zdrob se navadno kuha z mlekom, a če želite lažjo različico ali pa ne uživate mlečnih izdelkov, lahko pšenični zdrob skuhate tudi z vodo. Razmerje ostaja enako: 1 liter vode na 100 g zdroba. 

Za boljši okus priporočamo dodatek rastlinskega napitka (npr. mandljevega ali ovsenega), ščepec soli, vanilijev sladkor ali cimet. Takšna različica je odlična osnova za sadne dodatke ali oreščke.

Mlečni gres s kakavom in maslom
Mlečni gres s kakavom in maslom FOTO: Shutterstock

Recept za klasičen mlečni gres

Gres je čudovita jed, ki omogoča številne prilagoditve – tako glede sestavin kot dodatkov. Pripravljen s sladili ali brez, z maslom, sadjem, kakaovom ali oreščki – vedno bo hitra in prijetna rešitev, ko si želite nekaj toplega, mehko-kremastega in domačega.

Sestavine:

- 500 ml mleka
- 3–4 žlice pšeničnega zdroba
- 1–2 žlici sladkorja (po okusu)
- ščepec soli
- 1 vrečka vaniljevega sladkorja
- maslo, cimet, kakav, marmelada ali sadje za serviranje

Postopek:

V kozico nalijemo mleko, ki mu dodamo navaden in venilijev sladkor ter ščepec soli. Mleko zavremo. 

Ko mleko zavre, v kozico med stalnim mešanjem postopoma vsujemo zdrob. Kuhamo na zmernem ognju 3 do 5 minut, dokler ne dobimo želene gostote.

V kuhan zdrob po želji vmešamo košček masla za dodatno kremnost.

Mlečni zdrob serviramo v globoke krožnike ali skodelice. Postrežemo toplo, posuto s kakavom ali cimetom, lahko tudi z marmelado ali svežim/popraženim sadjem.

Za spremembo lahko preizkusite tudi spodnji recept, v katerem mlečni gres postrežemo s karameliziranimi jabolki

