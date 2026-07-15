Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?

Polnjene paprike so klasična domača jed, ki nas s svojim polnim okusom in nostalgičnim vonjem hitro popelje v kuhinje naših babic. Ključ do najboljših filanih paprik pa ni le v mehkih paprikah in sočnem nadevu, temveč tudi v dobro pripravljeni omaki, ki vse skupaj poveže v popolno celoto. Ta je lahko klasična z osnovo iz podmeta, bolj paradižnikova, brez dodatka moke, nežna in sladka ali pa intenzivna, z dodatki po okusu. V nadaljevanju predstavljamo različne recepte za omako ter nekaj preprostih nasvetov, kako omako pripraviti, da bo jed zares navdušila.

icon-expand Okusna omaka vse skupaj poveže v popolno celoto. FOTO: Adobe Stock

Nasveti za popolno omako za filane paprike

Osnova je pomembna: Za omako uporabite kakovosten paradižnikov pire ali kakovostno mezgo – naj bo čim bolj gost in polnega okusa. Če je paradižnik zelo kisel, ga lahko omilite z malo sladkorja ali naribanim korenčkom. Ne pozabite na podmet (zabelo) : Moka in maščoba (najbolje olje ali mast) naj bosta dobro prepraženi, a ne zažgani – to omaki doda globino. Če želite bolj gosto omako, dodajte malo več moke ali pa omako kuhajte dlje. Dodatek jušne osnove ali vode: Omako razredčite po potrebi – v njej se morajo paprike lepo kuhati, ne pa plavati. Domača jušna osnova bo poskrbela za polnejši okus. Začimbe delajo razliko: Lovorjev list, sol, poper, sladkor in po želji malo mlete paprike, timijana, origana ali bazilike – vse to lahko pomembno vpliva na končni okus omake. Ne pozabite, da omaka potrebuje čas: Čeprav so polnjene paprike hitro sestavljene, je pomembno, da se omaka kuha počasi in dovolj dolgo, da se okusi prepojijo. Tudi pogrevanje naslednji dan pogosto izboljša okus. Dodatek kisle smetane ali smetane za kuhanje: Če želite nežnejšo omako, na koncu kuhanja dodajte nekaj žlic smetane – omaka bo bolj kremasta in tudi nekoliko bolj sladka.

icon-expand Polnjene paprike so ena najbolj priljubljenih poletnih jedi. FOTO: Adobe Stock

1. recept: Klasična paradižnikova omaka za polnjene paprike (bolj gosta)

Sestavine: - 3-4 velike žlice olja (toliko, da pokrije dno lonca, v katerem bomo kuhali paprike)

- 2 žlici moke

- manjša čebula, prerezana na pol (ali nekaj rezin čebule)

- 700 ml pasiranega paradižnika (ali paradižnikova mezga)

- lovorjev list

- 1 žlica paradižnikovega koncentrata

- 1,5 l vode ali jušne osnove

- sol in mleti poper po okusu

- en ali dva ščepca sladkorja Postopek priprave: Na segretem olju prepražimo moko s polovicama manjše čebule ali nekaj rezinami čebule. Ko vse lepo zadiši, dodamo pasiran paradižnik, premešamo in ob stalnem mešanju počasi zalijemo z vodo ali jušno osnovo. Dodamo lovorjev list ter sol in mleti poper po okusu in pustimo, da omaka na majhnem ognju zavre. V omako dodamo polnjene paprike. Lonec pokrijemo in pustimo kuhati na majhnem ognju vsaj 90 minut (lahko tudi dlje, do 2 uri). Sredi kuhanja primešamo žlico paradižnikovega koncentrata, pomešanega z vrelo vodo, da izboljšamo okus, na koncu kuhanja pa omaki dodamo še ščepec ali dva sladkorja.

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V pečici pečene polnjene (filane) paprike icon-clock 2 h 10 min

2. recept: Omaka za polnjene paprike s karameliziranjem sladkorja

Sestavine: - 2–3 žlice olja

- 2 žlici moke

- 1 žlica sladkorja

- žlička mlete sladke paprike

- 1 žlica paradižnikovega koncentrata

- voda po potrebi

- 500–600 ml pasiranega paradižnika

- lovorjev list

- začimbe po okusu Postopek priprave: V večji ponvi ali posodi, v kateri bomo paprike kuhali, na segretem olju na majhnem ognju svetlo popražimo moko. Ko se poveže z maščobo in razpusti, ogenj zmanjšamo na minimum in dodamo mleto rdečo papriko, paradižnikov koncentrat in sladkor ter vse skupaj mešamo in pražimo, da se sladkor stopi in karamelizira. Počasi prilivamo mlačno vodo in z metlico ves čas mešamo, da dobimo nežno pasto in se znebimo grudic. Prilijemo pasiran paradižnik in še toliko vode, da postane omaka ravno prav gosta. Dodamo lovorjev list in omako poljubno začinimo. Počakamo, da omaka zavre, nato pa dodamo polnjene paprike.

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3. recept: Bolj redka omaka za polnjene paprike

Sestavine: - 2 žlici olja

- 2 žlici moke

- 2 žlici paradižnikove mezge

- 2 litra jušne osnove (ali vroča voda, v kateri raztopimo jušno kocko)

- lovorjev list Postopek priprave: Na segretem olju prepražimo moko, da dobi zlato barvo. Primešamo mezgo in zalijemo z jušno osnovo. Dodamo lovorjev list ter začimbe po okusu. Počakamo, da omaka zavre, nato pa jo previdno polijemo po polnjenih paprikah. Posodo pokrijemo in paprike počasi kuhamo na nizkem ognju.

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4. recept: Omaka za polnjene paprike brez moke

Sestavine: - 1–2 žlici olja

- 1 manjša čebula, drobno sesekljana

- 1–2 česnova stroka, strta

- 700 ml pasiranega paradižnika (paradižnikova mezga ali pretlačeni pelati)

- 200–300 ml jušne osnove (ali vode)

- 1 lovorjev list

- 1 čajna žlička sladkorja

- 2–3 žlice sladke smetane ali smetane za kuhanje za bolj nežno omako (po želji) Postopek priprave: V večji kozici na olju počasi prepražimo sesekljano čebulo, da postekleni. Prilijemo pasiran paradižnik in jušno osnovo. Dobro premešamo. Dodamo strt česen, lovorjev list, sladkor in začimbe po okusu. Omako zavremo, nato pa zmanjšamo temperaturo in kuhamo na rahlem ognju približno 20–30 minut, da se zgosti in okusi povežejo. Po potrebi jo dodatno razredčimo z vodo ali jušno osnovo, če se preveč zgosti. Na koncu lahko po želji dodamo še malo smetane, če želimo nežnejši okus omake, ki jo polijemo po polnjenih paprikah.