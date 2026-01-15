Tako boste pripravili noro dobre njoke

Če se priprave njokov doslej še niste lotili, ker se vam je zdela preveč zapletena, si boste kmalu premislili. Zadeva je namreč zelo preprosta in še največ časa vam bo vzelo kuhanje oziroma pečenje krompirja, a to je tako ali tako naloga štedilnika oziroma pečice. Potem ste le še nekaj korakov stran od okusne priloge, ki jo obožuje staro in mlado.

Začne se pri krompirju

Začnite pri izbiri prave sorte krompirja. Za pripravo njokov potrebujete škrobnate oziroma moknaste gomolje (npr. sorte désirée), ki ne vsebujejo toliko vode, zato za pripravo testa tudi ne boste uporabili preveč moke. Manj moke namreč pomeni boljši okus njokov.

Pečenje je boljša opcija

Krompirjeve gomolje moramo toplotno obdelati cele in neolupljene. Lahko jih skuhamo, pri čemer je čas kuhanja odvisen od velikosti gomoljev in lahko traja tudi do ene ure. Še bolje je, če krompir spečemo v pečici. V tem primeru bo manj voden, to pa pomeni, da boste uporabili manj moke, zaradi tega bodo njoki okusnejši. Gomolje pečemo na rešetki okoli 60 minut na 200 stopinjah Celzija. V zadnji fazi priprave krompirja je pomembno, da ga takoj odcedimo in olupimo, ko je še vroč. Pečenega vzamemo iz pečice in prerežemo, da se znebimo odvečne vlage, nato ga izdolbemo. Krompir stisnemo s pomočjo stiskalnice in ga čim prej, še vročega ali vsaj toplega, uporabimo v receptu.

Manj moke, bolj rahli in okusnejši njoki

Testo za njoke lahko pripravimo tako, da kuhinjski pult najprej posujemo z moko, da se krompir ne bo prijemal na pult. Pomembno je, da nekaj moke, denimo tretjino, prihranimo, saj jo bomo kasneje dodajali po potrebi in čim manj, kolikor je le mogoče. Nato po moki razporedimo krompir, po njem pa razporedimo vse ostale sestavine.

Čim manj moke dodamo testu, tem bolj rahli so njoki. Pravilo pravi, da na kilogram krompirja ne smemo uporabiti več kot 320 gramov moke (pol ostre, pol mehke), najbolje pa je, da uporabimo zgolj 200 gramov moke in jajce. A manj moke ko želimo uporabiti, bolj suh mora biti krompir.

Testo za njoke lahko obogatimo z različnimi dodatki. Uporabite lahko blanširano, ožeto in sesekljano špinačo ali svež drobnjak, muškatni orešček, ljubitelji sira boste prisegali na parmezan. Posebno poglavje so tudi malce bolj zahtevni polnjeni njoki.

Pri gnetenju bodite nežni

Testo ugnetite z rokami. To storite nežno, a hitro. Če boste gnetli predolgo, bo postalo lepljivo in boste z njim težko delali. V tem primeru si lahko pomagate tudi z žličko koruznega škroba. Ker je testo za njoke zelo mehko, moramo biti tudi pri nadaljnji pripravi zelo nežni. Testo oblikujemo v velik hlebček ali valj, ki ga po 10-minutnem počivanju narežemo na kose. Vsakega z rokami na rahlo pomokani površini nežno razvaljamo v za prst debel svaljek, tega pa narežemo na dva centimetra dolge njoke. Njoke odlagamo na rahlo pomokano desko ali krožnik. Po želji vsakega povaljamo po vilicah ali posebni deski za oblikovanje njokov, da dobimo vdolbinice. Nekateri izkušeni kuharji ta korak mirno preskočijo, spet drugi menijo, da se v vdolbinice ujame omaka.

Previdno pri kuhanju

Pred kuhanjem morajo njoki počivati vsaj 20 minut, zato da bodo kasneje obdržali obliko. Če jih boste pustili počivati predolgo, se bodo preveč osušili. V tem primeru je bolje, da njoke zamrznete. Za kuhanje njokov izberite večjo posodo, saj potrebujete dovolj vode. Voda naj bo slana in mora le nežno vreti. V lonec ne damo vseh njokov naenkrat, med kuhanjem jih ne mešamo, iz vode pa jih vzamemo, ko priplavajo na površje. To bo pri svežih njokih zelo hitro, v dveh minutah. Iz vode jih poberemo s penovko, nato pa jih damo naravnost v pripravljeno omako in nežno premešamo. Če vam bodo njoki med kuhanjem razpadli, boste vedeli, da morate naslednjič dodati več moke.

Okusne alternative

Če se boste naveličali krompirjevih njokov, lahko uporabite tudi sladki krompir, bučni pire ali kostanj. Poleg kuhanja pri popestritvi jedilnika v poštev prideta tudi cvrtje ali popeka kuhanih njokov v ponvi.



Ekspresni skutini njoki

Njoke lahko pripravimo tudi brez krompirja, in sicer ga lahko nadomestimo s skuto ali italijansko rikoto. V tem primeru imate takoj na voljo vse sestavine in lahko res hitro ugnetete testo ter oblikujete njoke. Ko boste pridobili nekaj izkušenj z oblikovanjem, poskusite pripraviti testo za skutine njoke, ne da bi uporabili jajce. Na ta način boste uporabili manj moke, njoki pa bodo mehkejši in bolj okusni.

Brezglutenski njoki

Njoke si lahko privoščite tudi tisti, ki se morate izogibati glutenu. Pšenično moko nadomestite z riževo, okus pa obogatite s parmezanom. Recept si lahko ogledate TUKAJ. Postopek priprave je popolnoma enak, le okus bo malce drugačen, toda kombinacija z vašo najljubšo omako bo prav tako nepozabna. Brezglutenske njoke lahko pripravite tudi z ajdovo moko ali pa namesto krompirja uporabite kar polento.