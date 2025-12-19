Tako boste pripravili najboljše testo za potico

Kakovost sestavin

Za pripravo kvašenega testa izberite sveže in kakovostne sestavine. Uporabite svež ali suhi kvas, svežo gladko belo moko tip 400 ali 500, lahko tudi namensko moko za kvašene dobrote, ter pravo količino tekočine, sladkorja in soli. Vsaka sestavina igra ključno vlogo pri končnem rezultatu.

Vse sestavine naj bodo sobne temperature

Preden začnete s pripravo testa, poskrbite, da bodo vse sestavine (mleko, jajca, maslo ...) ogrete na sobno temperaturo. Hladne sestavine lahko upočasnijo vzhajanje in naredijo testo manj voljno. Moko na začetku priprave presejte, saj bo tako testo zračno in bo tudi bolj enakomerno vzhajalo.

icon-expand Moko presejte, da vanjo vnesete čim več zraka, saj ga kvasovke potrebujejo za svoj razvoj. FOTO: Profimedia

Ne pretiravajte s sladkorjem in maščobo

Čeprav je potica sladica, preveč sladkorja ali masla lahko upočasni vzhajanje. Držite se zmernih količin, nato pa dodajte sladkost z bogatim nadevom. Za pripravo testa iz 500 g moke zadostuje že približno 60–70 g sladkorja in ne več kot 80 g masla.

Za pripravo dobrega kvašenega testa za potico potrebujemo:



- 500 g bele moke (tip 400 ali 500)

- 25 g svežega kvasa

- 10 g soli

- 3 rumenjaki

- 60 g sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- 80 g masla

- naribana limonina lupinica

- 0,02 l ruma

- 0,2-0,25 l mlačnega mleka



Pravilna priprava kvasa

Pred uporabo vedno preverite, da je kvas svež. Suhi kvas lahko vmešate neposredno v moko, sveži kvas pa naj najprej vzhaja v mlačnem mleku s pol žličke sladkorja in malo moke. Pri tem je izjemno pomembna pravilna temperatura tekočine, v kateri pripravimo kvas. Idealna naj bi bila od 30 do 40 stopinj Celzija. Prehladna tekočina upočasni delovanje kvasa, medtem ko prevroča kvas uniči.

Dodajte sestavine za boljši okus

Testu lahko za dodaten okus dodate naribano limonino ali pomarančno lupinico, vanilijev sladkor, malo ruma ali celo žličko kisle smetane za več sočnosti.

Testo naj bo mehko, a ne lepljivo

Ko zamesite testo, naj bo mehko, gosto in elastično. Če je pretrdo, bo končna potica suha. Če je preveč lepljivo, lahko dodate še malo moke – a previdno, da testo ne postane zbito. Če testo gnetete na roke, si lahko pomagate tako, da si roke malce naoljite. Pomemben je tudi sam čas gnetenja. Če testo preveč zgnetete, bo prerahlo, potica pa bo kasneje pod težo nadeva padla skupaj. Izjema so potice z lažjimi nadevi, pri katerih lahko testo gnetete dalj časa, da postane bolj rahlo.

Ne preskočite vzhajanja

Testo naj na toplem mestu vzhaja vsaj eno uro oziroma dokler se njegov volumen ne podvoji. Za vzhajanje uporabite mirno, toplo okolje brez prepiha.

icon-expand Testo za prst debelo razvaljamo v pravokotnik. FOTO: Sanja Sirk

Previdno pri valjanju

Testa ne valjajte preveč na tanko, saj drugače ne bo dobro držalo nadeva in potica na koncu ne bo lepe oblike. Testo na pomokanem pultu najprej razvaljajte za prst debelo (približno pol centimetra) v pravokotnik, nato pa ga enakomerno debelo premažite z nadevom skoraj do roba; tam, kjer boste končali zvijanje testa, pustite nekaj centimetrov nenamazanega roba, sicer testa ne boste mogli stisniti.

Čeprav debelina nadeva ni strogo zapovedana, tradicionalni recept veleva: kolikor testa, toliko nadeva. Poleg enakega razmerja med testom in nadevom, mora biti biti potica tudi čim večkrat zavita, zavoji pa morajo biti lepo enakomerni.

Zvijanje naj bo čvrsto, a ne pretesno

Zelo pomemben korak pri pripravi potice je, da testo zvijete dovolj čvrsto in natančno, da nadev ostane znotraj, a ne pretesno, saj potrebuje prostor za vzhajanje. Pri tem veliko ljudi naredi napako in namazano testo zavije kar s pomočjo prta, ki velikokrat povzroči, da nadev preveč zleze naprej. To lahko preprečite samo tako, da testo tesno zvijate kar z rokami. Tako tudi lažje iztisnete zrak, ki lahko naredi zračne žepke v potici in povzroči odstopanje skorje. Postopek pravilnega zvijanja testa si lahko ogledate v spodnjem videu:

Počitek pred peko

Po oblikovanju naj potica vzhaja še enkrat v modelu, da bo testo lepo naraslo. S pletilko jo večkrat prebodite do dna in jo pustite vzhajati še 20–30 minut, da naraste za enkratno količino. Tako potica med peko tudi ne bo počila, predvsem pa bo bolj rahla. Želite pripraviti dobro orehovo potico? V spodnjem videu preverite, kako takšno potico pripravi mojstrica potic, Janja Štrumbelj (celoten recept si lahko ogledate TUKAJ):