Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave

Čeprav se zdi priprava ocvrte zelenjave enostavna, popoln rezultat ni vedno zagotovljen. Marsikdo se je že srečal z razočaranjem, ko so bile ocvrte bučke namesto hrustljave in zlato zapečene mehke, prepojene z oljem in brez prave teksture. Pri jajčevcih pa se pogosto pojavi še druga težava – neprijetna grenkoba.

Skrivnost uspeha se skriva predvsem v pravilni pripravi zelenjave. Bučke in jajčevci vsebujejo veliko vode, zato jih je pred cvrtjem pomembno pripraviti tako, da odstranimo čim več odvečne tekočine. Pomembna sta tudi izbira panade in temperatura olja. Z nekaj preprostimi triki bodo ocvrte bučke in jajčevci vedno takšni, kot si jih želimo: hrustljavi na zunaj, nežni in sočni v notranjosti ter brez odvečne maščobe.

icon-expand Sol bo iz bučk potegnila odvečno tekočino, zelenjava pa bo po cvrtju bolj čvrsta in hrustljava. FOTO: Shutterstock

Najpomembnejši korak: zelenjavo pred cvrtjem vedno posolite

Najpogostejša napaka pri pripravi ocvrtih bučk je, da jih narežemo in takoj paniramo. Ker vsebujejo zelo veliko vode, jo med cvrtjem sprostijo, zaradi česar panada hitro postane mehka. Bučke zato pred cvrtjem narežemo na kolobarje, rezine ali palčke, jih rahlo posolimo in pustimo stati približno 20 do 30 minut. Sol pomaga izločiti del vode, zelenjava pa bo po cvrtju ostala bolj čvrsta. Enako velja za jajčevce. Soljenje ima pri njih še dodatno prednost – pomaga odstraniti del značilne grenkobe, ki jo imajo predvsem večji in bolj zreli plodovi. Po soljenju zelenjavo vedno dobro osušimo s papirnato brisačo. Ta korak je zelo pomemben, saj mokra zelenjava povzroči slabši oprijem panade in več škropljenja pri cvrtju.

Kako doseči hrustljavo panado?

Za klasične ocvrte bučke je najbolj priljubljena kombinacija: - moka, - jajce, - drobtine. Za še bolj hrustljav rezultat lahko navadne drobtine zamenjamo s panko drobtinami, ki so bolj grobe in med cvrtjem ustvarijo izrazitejšo hrustljavo skorjico. Dobro se obnese tudi mešanica: - drobtin in malo koruznega zdroba, - drobtin in naribanega parmezana, - moke in mineralne vode za lažje testo. Pri jajčevcih lahko poskusimo tudi nekoliko drugačen način priprave – z rahlim testom iz moke in vode, podobnim tistemu za tempuro. Takšna različica ustvari zelo tanko in hrustljavo skorjico.

icon-expand Bučke ali jajčevce cvremo v manjših količinah nekaj minut na vsaki strani, dokler niso lepo zlato rjave. FOTO: Shutterstock

Temperatura olja je ključna

Tudi najboljša priprava zelenjave ne bo pomagala, če olje ni dovolj vroče. Idealna temperatura za cvrtje je približno 170 do 180 stopinj Celzija. Če je olje premrzlo: - zelenjava vpije veliko maščobe, - skorjica postane težka in mehka. Če je prevroče: - panada se hitro zažge, - notranjost pa ostane premalo pečena. Pomembno je tudi, da ponve ne napolnimo preveč naenkrat. Če dodamo preveč zelenjave, temperatura olja pade in rezultat ne bo tako hrustljav.

icon-expand Ne glede na recept je skrivnost uspeha vedno enaka: dobro pripravljena zelenjava in dovolj vroče olje. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti, da bi ocvrta zelenjava postala mehka?

Mnogi ocvrto zelenjavo odlagajo na papirnate brisače, vendar to ni vedno najboljša rešitev. Para, ki se nabira pod zelenjavo, lahko zmehča spodnjo stran skorjice. Boljša izbira je: - kovinska rešetka, - krožnik, obložen z več plastmi papirja, pri čemer zelenjavo razporedimo v eni plasti. Ocvrte bučke in jajčevce je vedno najbolje postreči čim prej, saj s časom izgubijo del hrustljavosti.

Ideje za serviranje

Ocvrte bučke in jajčevci so odlični: - z omako iz grškega jogurta in česna, - z majonezno omako, - s tzatzikijem, - s svežo paradižnikovo omako, - kot priloga k mesu ali ribam, - kot samostojna poletna jed s solato. Za nekoliko bolj prefinjen okus jih lahko po cvrtju potresemo s svežimi zelišči, naribanim parmezanom ali dodamo nekaj kapljic limoninega soka.

icon-expand Ocvrte bučke se odlično podajo k jogurtovim omakam. FOTO: Shutterstock