Jagode
Triki in nasveti

Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo

Sveže jagode hitro splesnijo, zato je pravilno shranjevanje ključno za daljšo obstojnost.

N.R.A.
17. 03. 2026 04.00

Zakaj se jagode tako hitro pokvarijo

Kot piše BBC Good Food, imajo jagode zelo tanko kožico, visoko vsebnost vode in naravno prisotne mikroorganizme, ki pospešijo kvarjenje. Ker so občutljive na vlago in temperaturna nihanja, začnejo hitro plesneti, če niso pravilno shranjene.

Vlaga kot glavni sovražnik

Prekomerna vlaga ustvarja idealne pogoje za razvoj plesni. The Guardian Food navaja, da je najpogostejši razlog za hitro kvarjenje prav kondenzacija, ki nastane v zaprti embalaži. Zato je pomembno, da jagode pred shranjevanjem niso mokre.

Jagode FOTO: AdobeStock

Kako pripraviti jagode za shranjevanje

Ne umivamo jih takoj

Jagod ne smemo umivati pred shranjevanjem, saj voda pospeši razvoj plesni. Najbolje jih je oprati šele tik pred uživanjem, ne prej. Pomembno je, da so jagode povsem suhe, preden jih damo v hladilnik.

Odstranimo poškodovane plodove

Ena gnila jagoda lahko pokvari celo posodico. Poškodovani plodovi sproščajo vlago in mikroorganizme, ki se hitro razširijo na ostale jagode. Zato je priporočljivo, da jih pregledamo in pred shranjevanjem odstranimo vse mehke ali plesnive plodove.

Sveže jagode lahko zdržijo dlje, če jih pravilno pripravimo, odstranimo poškodovane plodove in jih shranimo v suhem, hladnem okolju. FOTO: AdobeStock

Najboljši načini shranjevanja jagod

Shranjevanje v hladilniku

Jagode najdlje zdržijo v hladilniku, vendar morajo biti pravilno shranjene. BBC Good Food navaja, da jih je najbolje položiti v posodo, obloženo s papirnato brisačo, ki vpija odvečno vlago. Pokrijemo jih lahko z rahlo odprtim pokrovom, da kroži zrak.

Uporaba kisa za daljšo svežino

Mešanica vode in belega kisa (razmerje 10:1) lahko uniči del mikroorganizmov. The Guardian Food poroča, da takšna kopel pomaga zmanjšati rast plesni, vendar morajo biti jagode po kopeli popolnoma suhe. To podaljša obstojnost za nekaj dni.

Jagode FOTO: Adobe Stock

Shranjevanje v stekleni posodi

Steklene posode omogočajo boljšo regulacijo vlage. V stekleni posodi shranjene jagode z rahlo odprtim pokrovom ostanejo čvrste dlje časa, saj se vlaga ne zadržuje v tolikšni meri kot v plastiki.

Ali lahko jagode zamrznemo?

Zamrzovanje je odlična možnost, če želimo jagode shraniti za daljše obdobje. Food Wine priporoča, da je najbolje jagode najprej razporediti na pladenj, da se zamrznejo posamično, nato pa jih prestaviti v vrečko. Tako se ne zlepijo in ohranijo boljšo teksturo.

Sveže jagode lahko zdržijo dlje, če jih pravilno pripravimo, odstranimo poškodovane plodove in jih shranimo v suhem, hladnem okolju. Najbolj učinkovita metoda je kombinacija papirnatih brisač, steklene posode in hladilnika. Za daljše shranjevanje pa je zamrzovanje odlična izbira. S pravilnim ravnanjem lahko uživamo v svežih jagodah več dni brez skrbi, da bi hitro splesnele.

Viri: BBC Good Food, The Guardian Food, Bon Appétit, Food Wine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Juhe in jedi na žlico

