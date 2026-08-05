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Ajvar
Triki in nasveti

Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice

Ste po pikniku v hladilnik pospravili odprt kozarec ajvarja in zdaj ne veste, kaj bi z njim? Dobra novica je, da je ta priljubljen zelenjavni namaz veliko bolj vsestranski, kot se zdi na prvi pogled. Z njim lahko popestrite testenine, omake, sendviče, namaze in številne druge jedi.

M.J.
05. 08. 2026 04.00

Ajvar je skorajda nepogrešljiv spremlevalec sezone piknikov. Odlično se poda k čevapčičem, pleskavicam, ražnjičem in drugim dobrotam z žara, po koncu druženja pa v hladilniku pogosto ostane napol porabljen kozarec ajvarja. Takrat se začne znana dilema: kako ga porabiti, preden se pokvari?

Tako boste pripravili najboljši domači ajvar
Preberi še Tako boste pripravili najboljši domači ajvar

Čeprav ga mnogi poznajo predvsem kot prilogo k mesnim jedem, je ajvar pravzaprav izjemno vsestranska sestavina. Zaradi bogatega okusa pečene paprike in prijetne kremaste teksture lahko hitro izboljša številne vsakodnevne jedi. Lahko ga:

- namažemo na kruh ali popečen toast, 

- z njim obogatimo sendviče in tortilje, 

- odlično pa se znajde tudi v različnih namazih, kjer ga kombiniramo s kremnim sirom, skuto ali grškim jogurtom.

Najbolj preprost način uporabe ajvarja je, da ga namažemo na kruh.
Najbolj preprost način uporabe ajvarja je, da ga namažemo na kruh. FOTO: Adobe Stock

Ajvar je uporaben tudi pri kuhanju. Žlica ali dve lahko popestrita omako za testenine, rižote in enolončnice, odlično pa se poda tudi k pečeni ali dušeni zelenjavi. Uporabimo ga lahko kot osnovo za hitro omako, dodatek marinadam ali skrivno sestavino domačih burgerjev. Ker je že sam po sebi poln okusa, z njim zlahka pripravimo okusne obroke brez dolgega seznama sestavin.

Boljše od ajvarja? Slasten namaz iz paprik, ki se prileže številnim jedem
Preberi še Boljše od ajvarja? Slasten namaz iz paprik, ki se prileže številnim jedem

Če imate torej v hladilniku odprt kozarec ajvarja in ne želite čakati do naslednjega piknika, ste na pravem mestu. V nadaljevanju predstavljamo nekaj preprostih in okusnih receptov, s katerimi boste to priljubljeno balkansko specialiteto porabili do zadnje žlice.

Dušena poletna zelenjava z rižem
Dušena poletna zelenjava z rižem FOTO: Su.S.

Dušena poletna zelenjava z ajvarjem

Ko želite pripraviti lahko poletno kosilo, je dušena zelenjava z ajvarjem odlična izbira. Bučke, korenje, paprika, paradižnik in druga sezonska zelenjava se med dušenjem povežejo z bogatim okusom ajvarja, ki jedi doda prijetno sladkobo in aromo pečene paprike. Postrezite jo z rižem za preprost, a hranljiv obrok. Recept je TUKAJ

Zrezki v omaki
Zrezki v omaki FOTO: Shutterstock

Svinjski zrezki v omaki z ajvarjem

Ajvar je odlična osnova tudi za hitro omako. V kombinaciji s čebulo, malo smetane ali jušne osnove ustvari kremasto omako, ki se izvrstno poda k svinjskim zrezkom. Jed je pripravljena brez veliko truda, rezultat pa je okusno domače kosilo, primerno za vsak dan. Recept je TUKAJ

Skutin ajvarjev namaz
Skutin ajvarjev namaz FOTO: osebni arhiv

Skutin namaz z ajvarjem

Če iščete idejo za zajtrk, malico ali lahek prigrizek, pripravite skutin namaz z ajvarjem. Skuta poskrbi za kremasto teksturo, ajvar pa za izrazit okus, zato potrebujete le še kos svežega kruha ali hrustljave krekerje. Namaz lahko po želji obogatite tudi s svežimi zelišči ali mlado čebulico. Recept je TUKAJ

Džuveč riž
Džuveč riž FOTO: Profimedia

Džuveč riž

Priljubljena balkanska jed je eden najboljših načinov za porabo odprtega kozarca ajvarja. Riž, zelenjava in ajvar ustvarijo bogato in aromatično prilogo, ki se odlično poda k mesu z žara, lahko pa jo postrežemo tudi kot samostojno jed. Prav ajvar poskrbi za značilen okus in lepo barvo džuveča. Recept je TUKAJ

Ajvar skriva izjemen potencial za popestritev vašega jedilnika.
Ajvar skriva izjemen potencial za popestritev vašega jedilnika. FOTO: Adobe Stock

Nasveti za shranjevanje in porabo odprtega ajvarja

Odprt kozarec ajvarja vedno hranite v hladilniku. Čeprav lahko odprt ajvar v hladilniku zdrži več dni, ga je najbolje porabiti v približno enem tednu do 10 dni

Pri jemanju ajvarja iz kozarca uporabljajte čist ter suh pribor. Tako boste zmanjšali možnost razvoja plesni in podaljšali obstojnost namaza. Po vsaki uporabi poskrbite, da bo rob kozarca čist, ajvar pa dobro zaprt.

Če veste, da ga v naslednjih dneh ne boste porabili kot prilogo, ga čim prej vključite v druge jedi. Dodate ga lahko testeninskim omakam, rižotam, enolončnicam, namazom, tortiljam, burgerjem ali celo domačim marinadam. Že nekaj žlic je dovolj, da jed dobi bogatejši okus.

Če na površini opazite spremembo barve, neprijeten vonj ali sledove plesni, ajvar zavrzite.

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