Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?

Osnovni napotki za pripravo ajdove kaše

Izbira prave ajde : na trgu lahko najdemo različne vrste ajde, ki se med seboj razlikujejo po barvi in velikosti zrn. Najpogosteje uporabljamo ajdo svetlejše barve, ki je že oluščena. Manj predelana ajda, ki ima nekoliko temnejša zrna, je bogatejša s hranili, a potrebuje nekoliko daljši čas kuhanja. Preden se odločite za nakup, preverite njeno poreklo, saj lokalno pridelana ajda pogosto zagotavlja boljši okus in kakovost. Priprava ajde pred kuhanjem : preden začnete kuhati, ajdo sperite pod hladno vodo. To je pomemben korak, ki odstrani prah in morebitne nečistoče, hkrati pa pomaga ohraniti strukturo zrn med kuhanjem. Spirajte jo toliko časa, da voda, ki odteka, postane bistra. Če želite, da je kaša bolj rahla, jo pred kuhanjem nekaj ur namakajte v hladni vodi. Čas kuhanja : običajno se kuha od 15 do 20 minut. Čas kuhanja lahko prilagodite glede na vrsto ajde, ki jo uporabljate, in glede na to, kako mehko zrnje želite na koncu.

Triki in nasveti za njeno pripravo na višjem nivoju

Praženje ajde : eden najboljših načinov za izboljšanje okusa ajdove kaše je, da jo pred kuhanjem na hitro popražite. Segrejte suho ponev na srednji temperaturi in dodajte oprano ajdo. Kašo pražite, dokler ne začne rahlo pokati in ne zadiši po oreščkih. Ta postopek poudari naravne arome ajde in daje končni jedi bogatejši in bolj oreškast okus. Razmerje med tekočino in ajdo : ključnega pomena je, da uporabite pravo razmerje med tekočino in ajdo. Splošno priporočilo je, da na eno skodelico ajdove kaše uporabite dve skodelici vode ali jušne osnove. Če želite kremasto kašo, dodajte malo več tekočine, na primer razmerje 1:2,5, za bolj suho in ločljivo kašo pa uporabite razmerje 1:1,5 ali 1:2. Vedno začnite s hladno tekočino, ki jo nato segrevate skupaj z ajdo. Tako boste dosegli enakomerno kuhanje zrn. Uporaba jušne osnove : namesto navadne vode lahko za kuhanje uporabite zelenjavno, mesno ali gobovo jušno osnovo. To bo okusu kaše dodalo globino in ga še dodatno obogatilo. Jušno osnovo pred dodajanjem ajde zavrite, nato zmanjšajte temperaturo, dodajte ajdo in jo kuhajte na nizki temperaturi. Ta trik je še posebej uporaben, če pripravljate ajdo kot prilogo k mesnim ali zelenjavnim jedem.

Dodajanje začimb in zelišč : ajdova kaša je nevtralnega okusa, zato ga lahko popestrimo na različne načine, na primer z začimbami in zelišči. Med kuhanjem dodajte lovorov list, vejico timijana ali rožmarina, kar bo ajdo popestrilo z nežnimi aromami. Če pripravljate sladko različico, pa posezite po dodatku cimeta, klinčkov ali kardamoma. Za izrazitejši okus na začetku kuhanja dodajte tudi kanček soli, še posebej, če uporabljate vodo namesto jušne osnove. Dodajanje mesa in zelenjave : Za nasitnejši obrok kašo med kuhanjem obogatite z na drobno narezano zelenjavo, kot so korenje, paprika, bučke ali gobe. Prav tako se ajdova kaša odlično ujema z različnimi vrstami mesa, zlasti s perutnino in svinjino. Preprosto zmešajte koščke mesa z že kuhano kašo in pustite, da se okusi prepojijo.

icon-expand Koščki zelenjave in mesa služijo tudi kot dekoracija na krožniku. FOTO: Kuhinja na kolesih

Čas počitka : ko je kaša kuhana, jo odstavite z ognja in pustite počivati še nekaj minut v pokriti posodi. To omogoči, da zrna vpijejo preostalo tekočino ter postanejo rahlejša in nežnejša. Preden jo postrežete, jo razrahljajte z vilicami, da ločite zrna med seboj. Če kašo pripravljate vnaprej, jo shranite v hladilniku in pred serviranjem rahlo pogrejte. Ajda dobro prenaša pogrevanje in se odlično obnese tudi naslednji dan.

Serviranje : postrežete jo lahko kot glavno jed ali prilogo. Odlično se poda ne le k mesu in zelenjavi, temveč tudi k ribam in solatam. Če jo pripravljate kot sladko jed, jo postrezite s svežim sadjem, jogurtom ali medom. Za nasitnejšo jed je priporočeno dodati še kuhana jajca, pečeno zelenjavo ali popečene kruhove kocke. Ajdova kaša je tudi odlična osnova za različne vrste solat – ohlajena in zmešana s svežo zelenjavo, feta sirom ali oreščki predstavlja osvežujoč in izjemno okusen obrok.

icon-expand Ajdovo kašo si lahko s primernimi dodatki privoščimo tudi kot sladico. FOTO: Dreamstime