Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote

Gazirana oziroma mineralna voda ni rezervirana le za osvežitev – ima zanimivo in uporabno vlogo v kulinariki, še posebej pri pripravi nekaterih vrst testa, svetuje Index.hr.

Ključna sestavina za rahle in mehke palačinke

Že naše babice so nas učile, da je v maso za palačinke dobro dodati malo mineralne vode. Slednja namreč poskrbi, da so palačinke mehkejše, rahlejše in tudi bolj puhaste. Mehurčki ogljikovega dioksida v gazirani vodi ustvarjajo drobne zračne žepke v testu, kar poskrbi za bolj zračno in nežno teksturo. Običajno namesto dela mleka uporabimo gazirano vodo – če na primer recept predvideva 500 ml tekočine, lahko dodamo 250 ml mleka in 250 ml gazirane vode. To se še posebej dobro obnese pri palačinkah brez pecilnega praška, kjer je potrebna rahla tekstura brez dodatnih sestavin. Recept za pripravo palačink z dodatkom gazirane vode si lahko ogledate TUKAJ. >> Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo

icon-expand Mineralna voda poskrbi, da je testo zelo zračno in polno drobnih mehurčkov. FOTO: Shutterstock

Pomaga tudi pri ocvrtih dobrotah, krofih in slanih pitah

Kot svetuje Index.hr se lahko gazirana voda uporablja tudi pri pripravi ocvrtih dobrot. Pozabite na klasično panado iz moke, jajc in drobtin, saj se trik v pripravi slastnih ocvrtih dobrot, ki so znotraj sočne, zunaj pa tako hrustljave, da se kar topijo v ustih, skriva v uporabi tempure. Osnovno testo za tempuro je narejeno iz preprostih sestavin: jajca, moka in gazirane oziroma mineralne vode, priprava pa je zelo preprosta. Celoten postopek najdete TUKAJ.

Tudi nekateri recepti za vlečeno testo ali testo za pite in bureke uporabljajo dodatek gazirane vode. Slednja poskrbi, da se testo lažje raztegne in postane bolj elastično. Pogosto jo dodamo tudi v sam nadev za pite in burek. Recept za pripravo okusne pite s krompirjem in mletim mesom si lahko ogledate TUKAJ. >> Nagubana pita s sirom Odlična je tudi kot dodatek testu za žemlje ali štručke ali pa testu za kruh brez uporabe kvasa, saj pripomore k mehkobi. >> Pirin kruh s semeni (brez kvasa) Tudi če mešanici umešanih jajc pred peko dodate majhno količino gazirane vode (1–2 žlici na jajce), lahko jed postane bolj puhasta in lažja. V zadnjem času pa se mineralna voda uporablja tudi pri pripravi mišk in krofov, kjer lahko nadomesti mleko ali jo kombiniramo z njim za dodatno zračnost testa.

Na kaj paziti pri uporabi?

Gazirana voda naj ne bo topla – uporabljajte jo hladno, še zlasti, če pripravljate testo za paniranje ali palačinke. Prav tako se tudi izogibajte predolgemu mešanju testa po dodajanju, saj bodo v tem primeru mehurčki izhlapeli in učinek bo izgubljen.

Kaj skuhati? Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Si pogosto brez idej, kaj skuhati? Rabiš nove ideje za hitre in preproste obroke? Prijavi se na e-novičke in vsak teden boš preskrbljen z novimi okusnimi recepti. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.