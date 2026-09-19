Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma

Sočno meso in slastna hrustljava kožica sta razlog, da so piščančje perutničke med najbolj priljubljenimi domačimi jedmi in prigrizki za druženja. Mnogi menijo, da je takšno hrustljavost mogoče doseči le s cvrtjem v olju, vendar lahko podoben rezultat dosežemo tudi v pečici. Kot poroča Net.hr, se skrivnost skriva v preprostem koraku: perutničke je treba pred peko dobro osušiti in jih potrositi z majhno količino pecilnega praška. Ta pomaga odstraniti odvečno vlago s površine kože, zaradi česar se med peko ustvari zlato zapečena in prijetno hrustljava skorjica.

icon-expand Piščančje perutničke na rešetki FOTO: Shutterstock

Metodo, ki naj bi bila ključ do restavracijske hrustljavosti brez cvrtja, že vrsto let priporočajo vrhunski kuharji in tudi priznane tuje kulinarične publikacije, kot sta America's Test Kitchen in Serious Eats. Dodatno vlogo pri uspehu igra tudi peka na rešetki. Tako vroč zrak kroži okoli celotnega kosa mesa, perutničke pa se enakomerno zapečejo z vseh strani. Če pa želimo perutničkam dodati več okusa, je zelo pomembno, da omako ali glazuro dodamo šele po peki, saj bi sladkorji iz medu ali drugih sestavin med peko na visoki temperaturi lahko prehitro karamelizirali oziroma celo zagoreli.

icon-expand Preizkusite recept za slastne piščančje perutničke, ki jih prelijemo s sladko-pikantno azijsko omako. FOTO: Shutterstock

Recept za hrustljave sladko-pikantne piščančje perutničke iz pečice

Za perutničke: - 1,5 kg piščančjih perutničk - 1 žlica pecilnega praška - 1 žlička soli - 1/2 žličke popra - 1/2 žličke česna v prahu - 1/2 žličke dimljene paprike Za omako: - 120 ml medu - 80 ml sojine omake - 2 do 3 žlice omake sriracha - 1 žlica riževega kisa - 2 stroka česna, stisnjena ali drobno sesekljana Priprava: Pečico segrejte na 220 stopinj Celzija. Pekač obložite s papirjem za peko in nanj postavite rešetko. Perutničke temeljito osušite s papirnatimi brisačami. V večji skledi zmešajte pecilni prašek, sol, poper, česen v prahu in dimljeno papriko. Dodajte perutničke in jih dobro premešajte, da se enakomerno začinijo z mešanico.

Za še boljši rezultat mnogi kuharski mojstri svetujejo, da perutničke po začinjanju za nekaj ur pustimo odkrite v hladilniku. Površina se tako dodatno osuši, kar prispeva k še izrazitejši hrustljavosti.

Začinjene perutničke razporedite na rešetko v enem sloju, tako da se ne dotikajo. Pecite jih približno 40 do 50 minut oziroma toliko časa, da se kožica zlato rjavo zapeče in postane hrustljava. Na polovici peke jih po želji obrnite. Medtem pripravite omako: v manjši kozici zmešajte med, sojino omako, sriracho, rižev kis in česen. Zavrite, nato zmanjšajte temperaturo in kuhajte še 5 do 7 minut, da se omaka nekoliko zgosti. Pečene perutničke pustite počivati približno pet minut. Nato jih preložite v skledo, prelijte z omako in nežno premešajte. Postrezite takoj, pred serviranjem pa jih po želji posujte z mlado čebulico ali nasekljanim koriandrom.

Namig za serviranje

Sladko-pikantne perutničke se odlično podajo k pečenemu krompirju, rižu ali zeljni solati. Za ljubitelje bolj pekočih okusov lahko količino srirache brez težav še nekoliko povečate.

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