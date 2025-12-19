Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote

Sestavine za osnovno krhko testo:

- 600 g moke

- 400 g masla, ogretega na sobno temperaturo

- 1/4 žlička drobno mlete soli

- 200 g sladkorja v prahu

- 2 rumenjaka

- 1 vanilijev sladkor

- 1/2 žličke pecilnega praška

Dodatne sestavine:

- 20 g mletih lešnikov

- 20 g mletih mandljev

- 10 g kakava v prahu

Priprava:

V večjo posodo dodamo zmehčano maslo in ga na hitro premešamo z mešalnikom. Dodamo mu presejani sladkor v prahu in sol ter mešamo toliko časa, da maslo postane belo in puhasto. Stepenemu maslu dodamo dodamo rumenjake in vanilijev sladkor. Mešamo 3–5 minut, da dobimo enotno maso. Jajčno-masleni zmesi dodamo presejano moko in pecilni prašek. Vse skupaj dobro pregnetemo, da dobimo kompaktno testo.

Testo oblikujemo v večjo kepo, nato pa ga prerežemo na pol. Eno polovico testa zavijemo v živilsko folijo, nato pa testo za 20 minut shranimo v hladilnik. Drugo polovico testa razdelimo na tri dele oziroma kose. V prvi del testa vgnetemo 20 g mletih mandljev. V drugi del vgnetemo 20 g mletih lešnikov in pol žličke kakava v prahu, v tretji del pa vgnetemo preostanek kakava v prahu. Vse tri vrste testa ločeno zavijemo v živilsko folijo in za 20 minut shranimo v hladilnik.

Iz ohlajenega osnovnega testa lahko pripravimo linške piškote, ki jih zlepimo skupaj z namazom, kremo ali marmelado. Testo lahko oblikujemo tudi v kroglice, ki jim na sredini z ročajem kuhalnice ali palcem naredimo vdolbinice. Slednje po peki napolnimo s kremo, marmelado ali namazom. Testo lahko tudi zgolj razvaljamo in iz njega izrežemo piškote poljubnih oblik ali pa ga oblikujemo v rogljičke. PRIPOROČAMO RECEPT: Piškoti z domačo mandarinimo marmelado PRIPOROČAMO RECEPT: Linške rožice z vanilijevo masleno kremo PRIPOROČAMO RECEPT: Krhki masleni piškoti

Tudi preostale tri vrste testa lahko poljubno oblikujemo v piškote. Testo lahko razvaljamo in iz njega izrežemo piškote poljubnih oblik ali pa ga oblikujemo v rogljičke. Recept za pripravo lešnikovih rogljičkov si lahko ogledate TUKAJ. Iz testa, ki smo mu dodali mlete lešnike in kakav lahko pripravimo išlerje, ki jih skupaj zlepimo s čokoladno kremo. Recept je TUKAJ. Iz temno obarvanega testa s kakovom pa lahko izrežemo okrogle piškote, ki jih po peki skupaj zlepimo s pudingovo masleno kremo. Dobimo prikupne piškotne 'sendviče', ki se jih bodo razveselili tudi najmlajši jedci. Recept je TUKAJ. Vse piškote lahko poljubno dekorirate in pri tem uporabite stopljeno čokolado, raznorazne sladkorne glazure, perlice, oreščke, čokoladne mrvice, kokos, začimbe in številne druge sestavine. Bodite kreativni in ustvarjalni, pri delu pa vam lahko pomagajo tudi otroci. Tako bo družinsko praznično vzdušje še lepše in zabavnejše!