Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali

Zakaj je domači kvasni nastavek praktična rešitev

Kot piše Punkufer, lahko doma pripravite kvasni nastavek, ki vam omogoča, da imate kvas vedno pri roki, brez potrebe po pogostem nakupovanju. Postopek temelji na uporabi majhnega dela sveže pripravljenega kvašenega testa, ki ga shranite in kasneje ponovno aktivirate.

Kako deluje princip 'trajnega' kvasa

Domači kvasni nastavek temelji na tem, da del svežega testa shranite v ustreznih pogojih. Ko ga ponovno potrebujete, ga aktivirate s toplim mlekom in sladkorjem, kar omogoči, da se kvasovke ponovno prebudijo in začnejo vzhajati.

Postopek priprave domačega kvasa iz testa

Za začetek pripravite običajno kvašeno testo, ki ga uporabljate za kruh, pico, peciva ali druge jedi, pri čemer uporabite klasični pekovski kvas. Ko je testo dobro pregneteno, odtrgajte kos velikosti žogice za namizni tenis. Ta majhen kos testa položite v čist, suh stekleni kozarec za vlaganje. Pomembno je, da je ta predhodno dobro opran in povsem suh, saj vlaga lahko vpliva na kakovost shranjenega testa.

Kozarec prekrijte s kosom platna ali bombažne tkanine in ga pritrdite z gumico. Nato vse skupaj postavite v hladilnik, kjer bo testo počivalo do naslednje uporabe. Ko potrebujete kvas, prelijte shranjeni kos testa z malo toplega mleka. Mleko mora biti mlačno, nikakor vroče, saj previsoka temperatura uniči kvasovke. Dodajte še majhno količino sladkorja in postavite na toplo mesto. Ko se masa napihne in naraste, dobite aktivni kvas, ki ga lahko uporabite za pripravo novega testa.

Kako shraniti kvasni nastavek 'za vedno'

Če postopek ponavljate vsak teden, kar je približno čas, ko je shranjeni kos testa še aktiven, lahko svoj kvasni nastavek ohranite praktično neomejeno dolgo. Punkufer navaja, da redno obnavljanje zagotavlja, da kvasovke ostanejo žive in učinkovite, kar vam omogoča stalno zalogo domačega kvasa. Domači kvasni nastavek je preprosta, cenovno ugodna in trajnostna rešitev, ki vam omogoča, da imate kvas vedno na voljo. Ob rednem obnavljanju lahko ta metoda postane del vaše stalne kulinarične rutine, še posebej, če pogosto pripravljate kruh ali druga vzhajana testa. Postopek je enostaven, zahteva le nekaj minut časa in vam dolgoročno prihrani številne obiske trgovine.

