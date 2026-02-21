okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kvašeno testo
Triki in nasveti

Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali

Domači kvasni nastavek lahko pripravite iz preprostega testa in ga ob rednem obnavljanju uporabljate znova in znova.

N.R.A.
21. 02. 2026 04.00

Zakaj je domači kvasni nastavek praktična rešitev

Kot piše Punkufer, lahko doma pripravite kvasni nastavek, ki vam omogoča, da imate kvas vedno pri roki, brez potrebe po pogostem nakupovanju. Postopek temelji na uporabi majhnega dela sveže pripravljenega kvašenega testa, ki ga shranite in kasneje ponovno aktivirate.

Ali lahko kvas zamrznemo in kaj narediti, če ga nimamo?
Preberi še Ali lahko kvas zamrznemo in kaj narediti, če ga nimamo?

Kako deluje princip 'trajnega' kvasa

Domači kvasni nastavek temelji na tem, da del svežega testa shranite v ustreznih pogojih. Ko ga ponovno potrebujete, ga aktivirate s toplim mlekom in sladkorjem, kar omogoči, da se kvasovke ponovno prebudijo in začnejo vzhajati.

preprostPreprost način, kako pripraviti domači kvasni nastavek iz osnovnega testa.
preprostPreprost način, kako pripraviti domači kvasni nastavek iz osnovnega testa. FOTO: Shutterstock

Postopek priprave domačega kvasa iz testa

Za začetek pripravite običajno kvašeno testo, ki ga uporabljate za kruh, pico, peciva ali druge jedi, pri čemer uporabite klasični pekovski kvas. Ko je testo dobro pregneteno, odtrgajte kos velikosti žogice za namizni tenis.

Ta majhen kos testa položite v čist, suh stekleni kozarec za vlaganje. Pomembno je, da je ta predhodno dobro opran in povsem suh, saj vlaga lahko vpliva na kakovost shranjenega testa.

Kako pripraviti dobro kvašeno testo? Triki, ki jih morate poznati
Preberi še Kako pripraviti dobro kvašeno testo? Triki, ki jih morate poznati

Kozarec prekrijte s kosom platna ali bombažne tkanine in ga pritrdite z gumico. Nato vse skupaj postavite v hladilnik, kjer bo testo počivalo do naslednje uporabe.

Ko potrebujete kvas, prelijte shranjeni kos testa z malo toplega mleka. Mleko mora biti mlačno, nikakor vroče, saj previsoka temperatura uniči kvasovke. Dodajte še majhno količino sladkorja in postavite na toplo mesto.

Ko se masa napihne in naraste, dobite aktivni kvas, ki ga lahko uporabite za pripravo novega testa.

Ko se masa napihne in naraste, je kvas pripravljen za uporabo.
Ko se masa napihne in naraste, je kvas pripravljen za uporabo. FOTO: Thinkstock

Kako shraniti kvasni nastavek 'za vedno'

Če postopek ponavljate vsak teden, kar je približno čas, ko je shranjeni kos testa še aktiven, lahko svoj kvasni nastavek ohranite praktično neomejeno dolgo. Punkufer navaja, da redno obnavljanje zagotavlja, da kvasovke ostanejo žive in učinkovite, kar vam omogoča stalno zalogo domačega kvasa.

Domači kvasni nastavek je preprosta, cenovno ugodna in trajnostna rešitev, ki vam omogoča, da imate kvas vedno na voljo. Ob rednem obnavljanju lahko ta metoda postane del vaše stalne kulinarične rutine, še posebej, če pogosto pripravljate kruh ali druga vzhajana testa. Postopek je enostaven, zahteva le nekaj minut časa in vam dolgoročno prihrani številne obiske trgovine.

Kaj so kvasni kosmiči in kako se uporabljajo v prehrani?
Preberi še Kaj so kvasni kosmiči in kako se uporabljajo v prehrani?
Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Punkufer

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
domači kvas kvasni nastavek recept za kvas peka kulinarični nasveti
Triki in nasveti

Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki