Domača jabolčna marmelada iz pečice, za katero potrebujete le dve sestavini

Priprava domače jabolčne marmelade v pečici je izjemno preprost in praktičen postopek, ki vam prihrani veliko časa in truda. Glavna prednost te metode je, da vam ni treba stati ob štedilniku in nenehno mešati, prav tako pa se izognete čiščenju pošpricane kuhinjske plošče. Vse sestavine preprosto združite v ustreznem pekaču, postavite v pečico in pustite, da toplota opravi svoje delo. Zaradi počasnega pečenja se jabolka enakomerno zmehčajo, tekočina pa počasi izhlapeva, kar zagotavlja popolno gostoto, lepo temno barvo in odličen okus končnega izdelka, ki bo obogatil vašo shrambo.

Potrebne sestavine in natančen postopek priprave jabolk pred pečenjem

Za osnovni recept potrebujete samo dve sestavini, ki ju imate verjetno že doma: 1 kilogram jabolk in 600 gramov sladkorja. Postopek začnite tako, da jabolka dobro operete pod tekočo vodo, jim odstranite peške in jih narežete na kocke ali večje krhlje. Narezana jabolka nato stresite v večjo ognjevarno posodo ali globok pekač za pečico. Čez jabolka enakomerno posujte odmerjen sladkor. Vse skupaj temeljito premešajte, da se sladkor enakomerno porazdeli med vsemi kosi sadja. Preden pekač postavite v pečico, pustite mešanico počivati natanko 15 minut. V tem času bodo jabolka spustila svoj naravni sok, kar je ključno za nadaljnjo pripravo.

icon-expand Domača jabolčna marmelada FOTO: Shutterstock

Natančen čas in temperatura pečenja za doseganje prave gostote

Pečenje marmelade poteka v dveh korakih pri različnih temperaturah. Pečico najprej segrejte na 180 stopinj Celzija in vanjo postavite pekač z jabolki za približno 30 minut. Ta čas zadostuje, da se jabolka popolnoma zmehčajo. Ko so jabolka mehka, znižajte temperaturo pečice na 150 stopinj Celzija in nadaljujte s pečenjem še 1,5 do 2 uri. V tem času se bo marmelada počasi zgostila in dobila lepo temno barvo. Med to drugo fazo pečenja maso le občasno premešajte z leseno kuhalnico, da zagotovite enakomerno zgoščevanje. Ko opazite, da je džem postal dovolj gost in temen, je postopek pečenja zaključen.

icon-expand Domača jabolčna marmelada FOTO: Shutterstock

Za najboljši rezultat pečico po prvih 30 minutah obvezno znižajte s 180 na 150 stopinj Celzija in pecite še do dve uri za popolno gostoto.

Če želite svoji domači jabolčni marmeladi dodati še bolj izrazito aromo, lahko osnovni recept preprosto nadgradite z začimbami. Tik pred koncem pečenja v maso vmešajte eno čajno žličko mletega cimeta ali malo vanilije v prahu oziroma ekstraktu. Pomembno je, da začimbe dodate šele proti koncu, saj bodo tako ohranile svoj polni okus in vonj, marmelada pa bo dobila prijetno toplo in dišečo noto. "Dodatek cimeta ali vanilije ob koncu priprave spremeni navaden jabolčni džem v pravi jesenski ali zimski posladek," pogosto svetujejo izkušene gospodinje pri pripravi ozimnice.

icon-expand Domača jabolčna marmelada FOTO: Shutterstock

Končna obdelava marmelade in pravilno polnjenje v sterilne kozarce

Ko marmelada v pečici postane dovolj gosta in temna, pekač previdno vzamete iz pečice. Na tej točki se odločite, kakšno strukturo namaza želite. Marmelado lahko po želji popolnoma zmeljete s paličnim mešalnikom, da bo gladka, ali pa jo le delno pretlačite z vilicami, če imate raje koščke sadja. Takoj zatem sledi shranjevanje. Še vročo marmelado previdno nalijte v čiste in predhodno sterilizirane steklene kozarce. Kozarce takoj močno zaprite s pokrovčki in jih obrnite na glavo. V tem položaju jih pustite, da se pokrovčki zaradi vročine dobro prisesajo, kar bo preprečilo kvarjenje marmelade.

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