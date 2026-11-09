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Goveji zrezki v naravni omaki
Triki in nasveti

Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja

Dodajanje majhne količine aromatične sestavine zadnjih 10 minut kuhanja zrezkov lahko popolnoma preoblikuje jed ter jo naredi bolj sočno, aromatično in okusno.

M.J.
09. 11. 2026 15.55
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Priprava mehkih, sočnih in aromatičnih zrezkov se pogosto zdi kot prava umetnost, vendar lahko majhen trik popolnoma spremeni rezultat. Večina ljudi pozornost nameni izbiri mesa, marinadi in tehniki pečenja, strokovnjaki pa opozarjajo, da je za intenzivnejši okus pogosto odločilno tisto, kar dodamo v zadnjih 10 minutah kuhanja ali dušenja.

Dodatki, ki jih dodamo v zadnjih minutah kuhanja, pogosto ključni za izrazitejši okus.
Dodatki, ki jih dodamo v zadnjih minutah kuhanja, pogosto ključni za izrazitejši okus. FOTO: Shutterstock

Katero sestavino dodati?

Kuharski mojstri priporočajo, da tik pred koncem priprave jed dopolnimo z aromatično sestavino, kot so gorčica, smetana, med ali sojina omaka. Izbira je odvisna od vrste mesa in želenega okusa, vse pa imajo eno skupno lastnost – jed naredijo bolj polnega okusa in prijetno zaokroženo.

Te dodatne sestavine:

- poudarijo naravno aromo mesa,

- izboljšajo sočnost zrezkov,

- dodajo nežno karamelizacijo ali kremasto teksturo,

- poskrbijo za kompleksnejši, bolj "restavracijski" okus.

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Primeri odličnih kombinacij:

Svinjski zrezki: nekaj žlic smetane in žlička gorčice v zadnjih 10 minutah kuhanja ustvarijo kremasto in bogato omako, ki se odlično vpije v meso.

Piščančji zrezki: žlička medu ali sojine omake ustvari karameliziran, aromatičen preliv, ki meso rahlo posladka in uravnoteži okus.

Telečji zrezki: dodatek belega vina in malo svežega peteršilja v zadnjih minutah osveži okus, meso pa ostane mehko.

Svinjskim zrezkom dodajte smetano in malo gorčice za kremasto omako, ki odlično dopolni okus mesa.
Svinjskim zrezkom dodajte smetano in malo gorčice za kremasto omako, ki odlično dopolni okus mesa. FOTO: Profimedia

Kako dodati sestavino za najboljši učinek?

1. Ko je meso skoraj pripravljeno – približno 10 minut pred koncem – temperaturo nekoliko znižajte.

2. Enakomerno dodajte izbrano sestavino (smetano, gorčico, med ...).

3. Nežno premešajte ali prelijte, da omaka oblije celotno meso.

4. Ponev za nekaj minut pokrijte – s tem ujamete paro in omogočite, da se arome bolje vpijejo.

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Zakaj ta trik deluje?

Ta preprost trik lahko iz povsem navadnih zrezkov ustvari pravo gurmansko poslastico. Dodajanje začimb ali aromatičnih sestavin v zadnjih minutah kuhanja:

- ohrani intenzivnost okusa, saj predolgo kuhanje aromo oslabi;

- omogoči karamelizacijo in sočnost – zlasti pri mesu z veliko beljakovin;

- okrepi naravni okus mesa – sestavine se povežejo s sokovi mesa in ustvarijo bogatejši okus.

Eksperimentirajte z različnimi kombinacijami, kot so na primer gorčica in med, smetana in česen ter sojina omaka in limona.

Ko uporabljate aromatične dodatke, kot sta gorčica in sojina omaka, bodite pozorni, da predhodno nekoliko zmanjšate količino dodane soli.

Zrezke postrezite takoj, dokler so še topli, omaka pa sočna in aromatična.

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Povzeto po Stil.kurir.rs

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