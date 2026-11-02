Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke

Včasih si zaželimo nekaj sladkega, vendar nimamo ne časa ne volje za pripravo zahtevnih sladic. Takrat so odlična rešitev preproste čokoladne kreme, za katere potrebujemo le dve sestavini, nekaj minut časa in po potrebi še malo potrpežljivosti, da se v hladilniku primerno ohladijo.

Takšne sladice so priljubljene tudi na družbenih omrežjih, kjer navdušujejo predvsem s svojo preprosto pripravo in presenetljivo kremasto teksturo. Njihova posebnost je, da lahko z različnimi kombinacijami dveh osnovnih sestavin ustvarimo povsem drugačne rezultate. Če čokolado združimo s sladko smetano, dobimo nežno in zračno čokoladno kremo. V kombinaciji s kokosovim mlekom nastane bogata, nekoliko bolj kompaktna krema, presenetljivo svilnato čokoladno peno pa lahko pripravimo celo samo iz čokolade in vode. Za vas smo zbrali tri različice, ki so odlična izbira, kadar si zaželimo hitre domače sladice, z njimi pa lahko navdušimo tudi goste. Po želji jih pred postrežbo okrasimo še s čokoladnimi ostružki, svežim sadjem ali žlico stepene smetane.

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1. Čokoladna krema iz čokolade in sladke smetane

To je različica za vse, ki obožujejo nežne, puhaste in zračne čokoladne sladice. Kombinacija stopljene čokolade in stepene sladke smetane ustvari rahlo kremo, ki jo razdelimo v kozarčke in dobro ohladimo. Priprava je preprosta, rezultat pa je videti kot sladica iz slaščičarne. Sestavine za 4 porcije: - 357 g sladke smetane za stepanje - 182 g čokoladnih kapljic ali nasekljane čokolade po izbiri Postopek priprave: 1. Približno 120 ml sladke smetane segrejemo v mikrovalovni pečici ali na štedilniku. Ne sme zavreti. 2. V vročo smetano stresemo čokolado in mešamo minuto ali dve, da se povsem stopi. Zmes pustimo, da se nekoliko ohladi. 3. Preostalo sladko smetano stepemo do čvrstih vrhov. 4. V čokoladno zmes najprej nežno vmešamo polovico stepene smetane, nato pa še preostalo. Mešamo previdno, da ohranimo čim več zraka. 5. Kremo razdelimo v štiri kozarčke in postavimo v hladilnik za najmanj eno uro. Pred postrežbo jo po želji okrasimo s stepeno smetano ali čokoladnimi ostružki.

icon-expand Čokoladna krema iz čokolade in kokosovega mleka FOTO: Adobe Stock

2. Čokoladna krema iz čokolade in kokosovega mleka

Če iščete različico brez mlečnih izdelkov, je odlična izbira kombinacija temne čokolade in polnomastnega kokosovega mleka. Nastane bogata, kremasta sladica, ki jo lahko pripravimo tudi v veganski različici, če izberemo primerno čokolado. Kokosovo mleko poskrbi za nežno teksturo, temna čokolada pa za izrazit okus. Sestavine: - 400 ml polnomastnega kokosovega mleka v pločevinki - 250 g temne čokolade, najbolje s 70 odstotki kakava ali več Postopek priprave: 1. Konzervirano kokosovo mleko čez noč postavimo v hladilnik, da se dobro ohladi. Če se nam mudi, ga lahko za približno 15 minut postavimo v zamrzovalnik. 2. Ohlajeno kokosovo mleko prelijemo v skledo in ga z električnim mešalnikom stepemo do gladke, kremaste teksture. 3. Temno čokolado stopimo nad vodno kopeljo ali v mikrovalovni pečici in jo nekoliko ohladimo. 4. Stopljeno čokolado dodamo kokosovemu mleku in približno dve minuti stepamo, da dobimo enotno zmes. 5. Če je krema dovolj gosta in puhasta, jo razdelimo v servirne kozarčke. Če je nekoliko preredka, jo za 30 do 60 minut postavimo v hladilnik, da se strdi. 6. Pred postrežbo jo lahko okrasimo s čokoladnimi ostružki.

Namig: Pri tej različici je pomembno, da uporabimo polnomastno kokosovo mleko iz pločevinke, ne redkejšega kokosovega napitka. Pomemben je tudi odstotek kakava v čokoladi, saj temna čokolada z več kakava pomaga, da se krema hitreje zgosti.

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3. Čokoladni mousse iz čokolade in vode

Morda se sliši nenavadno, a za pripravo čokoladnega moussa sploh ne potrebujemo mleka, smetane ali jajc. Slavni francoski kemik Hervé This je predstavil zanimivo tehniko priprave čokoladne pene, pri kateri uporabimo samo čokolado in vodo. Skrivnost je v postopku ohlajanja in stepanja, med katerim nastane svilnata, zračna tekstura. Sestavine: - 200 g temne čokolade (s 65 do 85 odstotki kakava) - 120–150 ml vode Postopek priprave: 1. Čokolado nasekljamo in jo stresemo v manjšo kozico ali skledo. 2. Prelijemo jo z vročo vodo in mešamo, da se čokolada povsem stopi in dobimo gladko tekočo zmes. 3. Pripravimo večjo skledo, v katero damo led in malo hladne vode. Vanjo postavimo posodo s čokoladno zmesjo. 4. Z ročnim mešalnikom začnemo stepati čokoladno zmes. Po približno štirih do petih minutah se bo začela gostiti in spreminjati v zračen mousse. 5. Ko doseže želeno kremasto teksturo, stepanje ustavimo in sladico razdelimo v kozarčke.

Namig: Količina vode je odvisna od vrste in deleža kakava v čokoladi. Začnemo lahko z manjšo količino in jo po potrebi prilagodimo. Če se čokoladna zmes med stepanjem preveč strdi, jo za kratek čas rahlo segrejemo in postopek ponovimo.

icon-expand Za pripravo okusne čokoladne kreme ne potrebujemo veliko sestavin. FOTO: Adobe Stock

Katera različica vas najbolj mika?

Če prisegate na klasične, nežne in puhaste sladice, izberite čokoladno kremo s sladko smetano. Za nekoliko drugačen okus in različico brez mlečnih izdelkov poskusite različico s kokosovim mlekom, če pa želite preizkusiti nekaj res nenavadnega, vas bo zagotovo presenetila čokoladna pena iz samo dveh sestavin – čokolade in vode. Vse tri različice lahko pripravite vnaprej, jih razdelite v manjše kozarčke in ponudite kot hitro sladico po kosilu ali večerji.